CAROCCI & TRUGLIO PRESENTA LA NUOVA SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN

Da Ottobre la troviamo in salone e pronta alla prova su strada.

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in è il primo modello ibrido ricaricabile di Citroën, capace di combinare tutti i vantaggi della guida 100% elettrica per gli spostamenti quotidiani con la versatilità e l'autonomia del motore termico per i viaggi più lunghi. Già riferimento in termini di comfort, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in arricchisce il programma Citroën Advanced Comfort ® con tutti i vantaggi della motorizzazione elettrica: guida silenziosa e fluida, performance istantanee ed emissioni di CO² pari a soli 32 g/km (NEDC).

Con una presa standard la batteria si ricarica in una notte (4/7 ore in base al tipo di presa). Con Wall Box da 32A e caricabatteria opzionale da 7.4Kw la ricarica richiede meno di due ore.

La ricarica può essere programmata e differita, permettendo di beneficiare di tariffe vantaggiose ad esempio in orari notturni.

TUTTA L'IDENTITÀ DI SUV C5 AIRCROSS CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE ELETTRIFICATE

SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in può essere personalizzato con l'esclusivo Pack Color Electric Blue, che prevede dettagli colorati alla base del paraurti anteriore e sugli Airbump® laterali. Sul lato sinistro del bagagliaio, il badge specifico "Hybrid" rende identificabile la nuova trasmissione Hybrid Plug-In. I loghi ""H"" sono infine presenti anche sui due parafanghi anteriori.

INTERFACCE DEDICATE IN UN AMBIENTE INTERNO CHE ISPIRA BENESSERE

L'ambiente interno ampio ed accogliente di SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è dotato di elementi specifici per valorizzare la guida in modalità Hybrid:

-Strumentazione digitale personalizzabile da 12,3'' per rimanere costantemente informato sulla tecnologia Ibrida, con indicatori semplici ed intuitivi per monitorare visivamente l'efficienza di guida, il livello della batteria e del carburante, l'autonomia residua e il diagramma del flusso di energia. Quando il veicolo è in carica, la strumentazione visualizza il tempo di ricarica rimanente, l'autonomia e la % della batteria recuperata, oltre alla velocità di ricarica.

IL NUOVO RIFERIMENTO PER IL COMFORT A BORDO

In modalità "Electric" il comfort a bordo di SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è ulteriormente amplificato dall'assoluta silenziosità di marcia e dall'assenza di vibrazioni tipiche della modalità 100% elettrica. L'effetto “Cocoon” è poi enfatizzato dai vetri anteriori stratificati, che permettano a tutti i passeggeri di viaggiare comodamente protetti dai rumori esterni.

SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è dotato di esclusivi Sedili Advanced Comfort®. Le sedute sono caratterizzate da sedili ampi e schienali avvolgenti, che combinano una schiuma ad alta densità negli strati più interni ad una schiuma testurizzata di 15 mm sulla superficie, per garantire garantiscono comfort, morbidezza e supporto sia negli spostamenti più brevi che nei viaggi più lunghi.

Oltre ad essere riscaldabili, i sedili anteriori possono essere dotati anche di funzione massaggio multipoint.

MOTORIZZAZIONI EFFICIENTI E UN NUOVO CAMBIO E-EAT8

SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in combina al motore a benzina PureTech 180 S&S un motore elettrico da 80 kW posizionato tra il motore termico e il cambio.

Il motore elettrico è dotato di batteria agli ioni di litio ad alta tensione da 13,2 kWh, per poter viaggiare in modalità 100% elettrica fino a una velocità di 135 km/h con autonomia di 55 km su ciclo WLTP.

Il cambio elettrificato ë-EAT8 offre cambi marcia ottimizzati che migliorano ulteriormente la fluidità e il piacere di guida, nonché di una esclusiva modalità di frenata rigenerativa "Brake", per ricaricare la batteria in tutte le fasi di frenata e decelerazione ed aumentare l'autonomia elettrica.

Emissioni di CO2 (NEDC) pari a 32 g/km.

Non ci resta che provarla da:

Carocci & Truglio

Via dell'Industria, 01100 Località Produttiva Poggino VT

TEL 0761.3545922.

http://caroccietruglio.it/