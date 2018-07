Capolavori del Trecento è un tesoro in quattro sedi: Trevi, Montefalco, Spoleto e Scheggino

Protagonista della grande mostra nel cuore verde d’Italia è la lezione rivoluzionaria di Giotto e la bellezza dell’arte ricca del Medioevo, soprattutto nell’Appennino centrale. La grande mostra “Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino” è ospitata fino al 4 novembre nei comuni di Montefalco, Trevi, Spoleto e Scheggino. Settanta dipinti a fondo oro su tavola, sculture lignee e miniature, opere in molti casi visibili per la prima volta al vasto pubblico, realizzate da artisti spesso anonimi ma che testimoniano un linguaggio pittorico intenso: il Maestro delle Palazze, il Maestro di Sant'Alò, il Maestro di San Felice di Giano, il Maestro di Cesi, il Maestro di San Ponziano, il Maestro della Croce di Trevi, il Maestro della Croce di Visso, il Maestro di Fossa.Anche i prestiti sono di grande prestigio, come la Fondazione Cini di Venezia, il Museo Poldi Pezzoli di Milano, l’Alana Collection di Newark (USA), l’appartamento di rappresentanza di Sua Santità il Pontefice, il Musée Marmottan Monet di Parigi. Alcune opere tornano dopo centinaia di anni nella loro sede di origine: è il caso dei due dossali esposti al Museo di Montefalco o lo straordinario riavvicinamento del Trittico con l’Incoronazione della Vergine del Maestro di Cesi e il Crocifisso con “Christus triumphans” a Spoleto.: a Trevi il Museo di San Francesco; a Spoleto il Museo Diocesano - Basilica di Sant’Eufemia e il Museo Nazionale del Ducato; a Montefalco il Complesso Museale di San Francesco. Dallo Spazio Arte Valcasana di Scheggino partono gli itinerari territoriali che coinvolgono Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo , custodi di un patrimonio diffuso, per ricreare un’identità culturale del territorio. Ventinove i Comuni degli itinerari nelle quattro regioni, di cui 19 in Umbria, con 72 chiese e circa 125 tra opere e cicli pittorici.La mostra è curata da Vittoria Garibaldi, Alessandro Delpriori e Bernardino Sperandio: “È una mostra di studio, ma che sicuramente stupirà tantissimi visitatori. Potranno ammirare opere d’arte che sono veri e propri capolavori di artisti meno conosciuti, ma che sono parte integrante della nostra identità culturale. Non è solo una mostra d’arte, ma di contesti e di luoghi per i quali queste opere furono realizzate”.L’esposizione, organizzata da Civita Mostre e Sistema Museo, è promossa dai comuni di Trevi, Montefalco, Spoleto e Scheggino, da Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, Polo Museale dell’Umbria, Regione Umbria, Archidiocesi di Spoleto-Norcia, con il contributo di Gal Valle Umbra e Sibillini. La mostra gode del patrocinio dei Musei Vaticani e di ICOM Italia. Partner dell’evento Associazione Rocca Albornoziana, ATI 3 Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e VUS COM; sostenitori Banca Popolare di Spoleto e azienda Fabiana Filippi. Orari di apertura e biglietti : consultabili sul sito della mostra. Il biglietto intero acquistato in una sede di mostra dà il diritto al biglietto ridotto in ciascuna delle altre sedi. Il biglietto comprende anche la visita alle collezioni permanenti. I biglietti sono acquistabili anche online sulla mostra e gli itinerari consultare il sito