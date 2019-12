​Capodanno a Roma 2020: Post Office at Studios Tiburtina

Ultimo aggiornamento: 10:17

Festeggiare il Capodanno a Roma 2020 all’interno degli Studios di Tiburtina? Si, grazie al Post Office.è certamente la notte più attesa dell’anno in qualsiasi parte del mondo e nel nostro Paese è tradizione festeggiarlo con il cosiddetto “veglione”, un’usanza dalle antiche origini che consiste nel prendere parte ad un'abbondante cena dove brindare e festeggiare la fine dell’anno e l’arrivo, con i migliori auspici di fortuna e speranza, di quello nuovo.Anche quest'anno a Roma si attende con trepidazioneed i vari locali della capitale si sono già organizzati per festeggiarlo al meglio, ma uno solo saprà davvero rendere unica la notte più attesa dell’anno.Il conto alla rovescia è cominciato e siamo ormai giunti all’appuntamento più emozionante dell’anno., certamente non troverà problemi grazie all’evento di una location che sta facendo molto parlare.Siamo parlando delper farvi vivere una notte ricca di magia avvolta dagli studios di Via Tiburtina.Quindi se sei alla ricerca di una location unica e suggestiva, il Post Office è ciò che potrà fare al caso tu, grazie ad un evento davvero speciale cheha voluto escogitare la miglior formula possibile, quella del veglione con annessa discoteca.Lo scopo è quello di fondere gusto e divertimento in un unico evento ed offrire la possibilità di brindare l’arrivo del nuovo anno con una serata che si preannuncia davvero spettacolare.avrete dunque la possibilità di scegliere se cenare all’interno degli Studios con musica live e pianobar oppure optare per la formula più semplice del dopocena, con il miglior dj set della capitale.Per questo Capodanno non esitare: scegli il divertimento del Post OfficeQuesto Capodanno 2020 il Post Office Studios Cinematografici in Via Tiburtina apre le porte per dare vita ad una serata magica e indimenticabile e brindare insieme l’arrivo del nuovo anno.L’atmosfera in cui sarete immersi sarà suggestiva e si presterà davvero bene in modo da potervi far prendere parte ad unaA seconda delle vostre esigenze, avrete la possibilità di scegliere se cenare all’interno del locale oppure partecipare direttamente al dopo cena. Indipendentemente da questo, quello che vi aspetterà, sarà una serata all’insegna del puro divertimento, elemento imprescindibile per vivere al meglio un Capodanno.Per brindare all’arrivo del nuovo anno, scegli l’esclusività di una location davvero singolare come il Post Office Studios Cinematografici in Via Tiburtina. Il contesto dove sarete inseriti, infatti, è quello degli studios, luogo magico in cui organizzare il più bel Capodanno a Roma a cui abbiate mai partecipato.Scegliete il format migliore per voi e incline ai quelli che sono i vostri gusti le vostre esigenze.Potrete infatti partecipare al cenone, avvolti dall’atmosfera unica della location e coccolati da un menù studiato per l’occasione e dal pianobar che vi accompagnerà per l’intera cena, oppure potrete optare per la formula del dopocena per scatenarvi con il dj set per tutta la notte.In ogni caso la parola d’ordine è divertimento, accompagnata da allegria e spensieratezza per un Capodanno che risulterà davvero memorabile.