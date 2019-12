Capodanno 2020 a Roma: ecco l’evento Colossal che si terrà presso gli studios di Cinecittà

Ultimo aggiornamento: 16:50

Festeggiare un capodanno 2020 a Roma in veste cinematografica? Tutto è possibile, in special modo se sceglierai l’evento “Colossal” presso gli Studios di CinecittàPerché limitarsi ad un festeggiamento banale o ad una semplice discoteca, quando potresti passare per la prima volta il capodanno 2020 a Roma negli studios di Cinecittà La festa, la stessa ambientazione che hanno fatto da sipario a film unici, stelle del cinema nazionale ed internazionale e a film premi oscar come “La dolce vita” di Fellini, “Il Gladiatore” di Ridley Scott e “Gangs of New York” di Martin Scorsese e non solo anche ad eventi di alta moda come “Altaroma 2018”.Ti stiamo parlando di un evento che è davveronon solo nel nome, ma soprattutto nella forma e nella sostanza. In altre parole, Colossal è l’evento che non potrai assolutamente perdere: un party che vuole coniugare tecnologia e storia, in un ambiente incredibilmente affascinante.Vivi un capodanno Colossal a CinecittàGrazie all’evento Colossal avrete la possibilità di vivere momenti unici e vedere in tutta la loro bellezza la Basilica Aemilia, il set della Roma Antica ed il Teatro 10.L’evento partirà da una parta con una cena spettacolo, dall’altro con il Gran Buffet e musica live, per continuare iEleganza, raffinatezza e storicità della location renderanno unica la notte più attesa dell’anno che si festeggerà sul dance floor animato dai migliori artisti del panorama capitolino.Il famosissimo Teatro 10 di cinecittà ospiterà un DjSet con musica commerciale, hip-hop e reggaeton mentre la Basilica Aemilia l’happy revival.Hai sempre desiderato vivere un capodanno a Roma davvero irripetibile e speciale?Allora non potrai assolutamente rinunciare al fascino dell’ evento Colossal ? Perché per la prima volta nella storia, gli studios di cinecittà apriranno le porte per l’evento del capodanno.Come ti abbiamo anticipato, potrai goderti un’esperienza in grado di unire due anime molto distanti, ma entrambe favolose: da un lato l’aspetto tecnologico, dato da une dall’altro un contesto che ti catapulterà indietro nel tempo, fino all’antico romano impero.In sintesi,, totalmente scenografata e pronta per regalarti una notte di San Silvestro da sogno.L’evento Colossal ha una “carta d’identità” molto speciale, ma questo te lo abbiamo già spiegato poco sopra.Come sicuramente saprai, però, è importante che un capodanno venga organizzato anche con unae questo enorme party non farà eccezione.Cosa vogliamo dirti? Che ci troviamo di fronte ad una opzione all inclusive, che ti accompagnerà prendendoti per mano,Di conseguenza, avrai l’occasione di calarti in un contesto senza precedenti, ma mantenendo lo stile di una “classica” serata di capodanno: potrai mangiare, potrai bere e ovviamente potrai ballare, insieme ai tuoi amici e alle migliaia di persone che parteciperanno insieme a te.Cinecittà rappresenta un’attrazione senza termini di confronto, 365 giorni l’anno e la possibilità dinon può che aggiungere ulteriore fascino ai tuoi festeggiamenti.La scelta dunque non poteva essere migliore, considerando che si parla di. Cosa aspetti, quindi? Prenota il tuo biglietto e fallo in fretta, perché un vero Colossal richiede un posto in prima fila