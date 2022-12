Cantori: arredi tra il classico e il contemporaneo su Arredaremoderno.com

Sinonimo di qualità, manualità, ricerca del dettaglio e artigianalità 100% Made in Italy, Cantori è un’azienda marchigiana di grande lustro nel settore dell’arredamento d’interni.

Cantori rappresenta e disegna il gusto classico e contemporaneo, con l’obiettivo di trasmettere sensazioni delicate ed emozioni minimali e sofisticate. Quello di Cantori è un vero “villaggio di artigiani”, simbolo di genuinità, sapiente manualità e qualità italiana.

Cantori: un'azienda di alta qualità 100% Made in Italy

Cantori si distingue per le sue creazioni, ideate e realizzate per diventare dei pezzi unici e prestigiosi da vivere. Nei suoi oltre 40 anni di attività, Cantori, azienda di alta qualità Made in Italy, ha mostrato e continua a mostrare una notevole crescita e un’interessante sperimentazione di nuovi progetti di design.

Prodotti all’avanguardia in grado di distinguersi

La vastissima produzione del brand Cantori comprende arredi e complementi di decoro contemporanei unici, mai banali, mai noiosi, bensì caratterizzati da un connubio perfetto tra bellezza estetica e funzionalità. Quelli firmati Cantori sono prodotti all’avanguardia in grado di distinguersi per le loro vivaci tonalità cromatiche e per il gusto contemporaneo. Sono arredi che mai trascurano l’attenzione al minimo particolare. A caratterizzare il marchio Cantori è la sua capacità di rinnovarsi e reinventarsi ogni giorno. Nella collezione, mai statica, del brand, ci sono letti, divani, tavoli, ma anche madie, specchi, lampade, poltroncine, sedie, cassettiere, pouf e complementi che consentono di arredare al meglio un ambiente rendendolo unico e senza tempo.

Il brand Cantori è su Arredare Moderno

Arredare Moderno, e-commerce punto di riferimento per l'home design, è rivenditore online ufficiale Cantori. Su arredamentomoderno.com è possibile trovare la risposta giusta alle esigenze più raffinate, per un arredamento moderno, contemporaneo e sempre all’avanguardia. Divani, tavoli e Letti Cantori sono disponibili sulla piattaforma online con proposte in continuo e costante aggiornamento. Ogni arredo e ogni complemento Cantori è unico, grazie all’impiego di differenti materiali e finiture.

Arredaremoderno.com, uno dei principali negozi online di arredamento moderno 100% Made in Italy, mette a disposizione una vasta gamma di complementi e arredi per ogni stanza della casa, dalla camera da letto al soggiorno alla sala da pranzo all’ufficio. Su arredaremoderno.com sono disponibili le più belle linee presentate dall’azienda Cantori.

Cantori Letti: la bellezza e il comfort della nuova collezione

Uno degli obiettivi di Cantori è quello di garantire il massimo benessere abitativo con una seria e reale attenzione verso il rispetto della natura circostante e la volontà di ridurre ogni forma di spreco. Proprio per questa ragione Cantori ha deciso di dar vita ad una collezione nuova e innovativa, la collezione Green, la quale comprende primi fra tutti i letti. In questa collezione, la creatività si mescola agli elementi che costituiscono la struttura dei prodotti, realizzati per mezzo di un processo produttivo ecocompatibile, in perfetta armonia con uno stile di vita naturale.

Una collezione questa, che nasce con lo scopo principale di stabilire un contatto tra presente e passato, attraverso la creazione di prodotti tradizionali rivisitati in chiave moderna e ispirati alle forme e ai colori della natura. In rappresentazione della collezione Cantori Letti, il letto Dalia, perfetto per una camera da letto eclettica, e ancora il letto Bamboo, Foglia, Contour e Agave, i cui nomi ricordano appunto gli elementi naturali da cui il brand Cantori si è lasciato ispirare per la loro creazione.

Tra le ultimissime novità firmate Cantori c’è il letto Valley, disegnato dal designer Maurizio Manzoni. È un letto con testata e giroletto rivestiti e piedini metallici. Nel retro della testata una fascia metallica abbraccia tutta la larghezza del letto permettendo a Valley di essere posizionato anche al centro stanza.

Divani Cantori per salotti contemporanei dal look unico

I divani Cantori hanno un design ed un gusto unico. L’azienda offre una collezione di divani dal design inconfondibile e contemporaneo. La nuova linea di divani si caratterizza per la morbidezza delle sedute, che garantiscono il massimo del comfort, e per la versatilità dei modelli, adattabili a qualsiasi ambiente della casa e non solo. I divani della nuova collezione Cantori sono realizzati in una vasta gamma di colori, finiture e tessuti di alta qualità.

Grazie al loro fascino contemporaneo si adattano perfettamente ai più svariati contesti stilistici, offrendo ambienti sempre funzionali, comodi da vivere ed accattivanti dal punto di vista estetico. Tra le ultime novità Cantori, il divano Johnson della collezione Avantgarde, nato dal designer Maurizio Manzoni. Un divano dal look ricercato e raffinato, dalle linee morbide e dalla comodità inconfondibile.

Anche Oasi è una delle ultime novità firmate Cantori. Si tratta di un sistema composta da diversi elementi, estremamente versatili, in grado di integrarsi in qualsiasi contesto e creare diverse configurazioni multifunzionali, dal classico elemento angolare, fino alla chaise longue ergonomica, o al pouf.

Tavoli Cantori: la zona giorno funzionale e raffinata

Il tavolo è senza dubbio une elemento imprescindibile dell’arredo di una casa: costituisce uno di quegli arredi ai quali si pensa sin da subito quando si decide di arredare casa. Il tavolo è in grado di riempire e definire gli spazi, può essere il giusto espediente per conferire quel tocco scenografico al soggiorno, in grado di aggiungere dinamicità e fascino all’ambiente.

Cantori propone dei tavoli unici, comodi ma allo stesso tempo particolarmente gradevoli dal punto di vista estetico. Arcano, Luis, Milton e Prisma, sono tra le novità della collezione tavoli firmata Cantori, tutti nati dall’estro e dalle capacità di designer quali Maurizio Manzoni, Luca Roccadadria e Luca Roccadadria.

Arcano è un tavolo con base in cemento circondata da tubolari metallici. Il piano è disponibile ovale in frassino nero o laccato con dettaglio centrale in bronzo o peltro spazzolato e con piano rotondo in frassino nero, laccato o decorato in peltro con una lavorazione a tornio concentrica per un effetto ottico a spirale.

La linea Luis, poi, si amplia di un nuovo tavolo da pranzo con gambe metalliche in finitura nero seppia che si incrociano a X sotto un piano in vetro fumé.

E ancora Milton, in vetro, è disponibile sia fisso che nella versione allungabile. La base è formata da due gambi in acciaio piegato a sezione romboidale. Il top è a forma prismatica poligonale.

Prisma, invece è un tavolo dalle simmetrie convergenti e prospettiche, impreziosito nel basamento da decorazioni originali Cantori.

I tavoli della collezione Cantori sono ideali per arredare la zona giorno moderna e contemporanea. Su arredaremoderno.com sono disponibili i più bei modelli proposti dall’azienda.