Calzature comode e di tendenza: alla scoperta delle collezioni di Scholl

Bella, ricca di charme, ma soprattutto dal comfort assoluto: è la nuova concezione della scarpa maturata Scholl, che oggi reinventa le sue collezioni per offrire una visione più contemporanea di un'eredità storica, intramontabile e senza tempo.

Un processo che guarda alle tendenze del momento sempre nel pieno rispetto della tradizione, frutto della volontà di stare al passo con l'evolversi della moda, mantenendo quel patto indissolubile con la comodità.



Collezioni scarpe School: le linee d'alta moda dal fascino indiscusso



È passato diverso tempo da quando Scholl, da brand specializzato in calzature ortopediche, è finito in cima alle tendenze mondiali con il suo famoso zoccolo per il tono muscolare. Simbolo degli Swinging Sixties negli anni 60, oggi l'identità di quella calzatura rivive nelle nuove collezioni del brand, che continuano a guardare alle origini, ma con un occhio attento alla contemporaneità.

Seguendo questo fil rouge, Scholl offre una gamma di calzature pratiche e alla moda, realizzate ponendo la massima cura in ogni dettaglio. Tutte le linee, naturalmente, trovano il loro spazio anche nelle vetrine digitali del portale ufficiale: sul sito di Scholl è infatti possibile visualizzare tutti i modelli delle nuove collezioni e avere una panoramica completa della visione stilistica del brand.

In particolare, per mantenere intatta quella promessa con il passato, ma inaugurando una nuova tendenza tutta da scoprire, Scholl propone oggi la collezione Iconic, una linea che trae ispirazione dallo storico sandalo Pescura, il caratteristico zoccolo in legno Scholl, declinandolo in tantissime varianti, dai colori e le sfaccettature più diversi. Stretto connubio tra comfort ed eleganza, questa collezione mixa qualità, comodità e dettagli d'autore, per celebrare la calzatura in tutta la sua bellezza.

Tra gli esempi più eleganti della collezione Iconic troviamo Pescura Wave SR, un sandalo mule da donna di grande appeal, caratterizzato da una suola in legno, un tacco alto 7 cm e un'accattivante tomaia in pelle scamosciata in diversi colori di tendenza. Tra le diverse proposte della linea, anche gli zoccoli off Pescura Clog 50, modelli con tomaia scamosciata adornata dalla caratteristica fibbia Scholl, ideali per chi ricerca lo stile, ma non vuole rinunciare a puntare sulla comodità.

Scholl propone inoltre la collezione Comfort: una linea di calzature comode, dalle linee ricercate e contemporanee che contempla sandali, sneakers e infradito da donna capaci di assicurare un design distintivo.

È il caso di Boa Vista, l'infradito femminile, comoda e accattivante al tempo stesso, o di Nea T-Bar, il sandalo dal design elegante e senza tempo, reso piacevolmente glamour da una pregiata sfumatura rosa oro.

Naturalmente, non mancano nemmeno le collezioni di scarpe da uomo Scholl: una linea di sandali e sneakers per tutte le occasioni, frutto anch’esse di un'accurata selezione delle materie prime. Queste calzature promuovono una nuova idea di stile, per vestire i piedi dell'uomo contemporaneo con rigore, classe e comodità.



Collezioni School: dalle tendenze alla comodità, lo stile che guarda al comfort



Le collezioni Scholl nascono da un progetto ricercato che guarda al fascino senza tempo del design Made in Italy.

Ogni proposta prende infatti vita nel cuore di Milano, a opera di alcuni dei più importanti shoes designer contemporanei, che operano costantemente per reinterpretare il concetto di eleganza e renderlo al contempo funzionale.

L’obiettivo è quello di offrire prodotti autentici, dall'estetica superiore, belli da indossare e comodi da portare. Una sfida che oggi può dirsi vinta, grazie a proposte che, dalle linee da donna a quelle da uomo, aderiscono all'iconico concetto comfy da sempre in cima nella mission del brand: assicurare il benessere dei piedi, in qualunque momento della giornata.

Per raggiungere questo obiettivo, Scholl sviluppa tecnologie certificate, progettate in aderenza all'anatomia del piede, che garantiscono un supporto completo e un ottimale sostegno durante la camminata. Questo assicura un effetto defaticante dall'impareggiabile sensazione comfort, che spinge verso nuovi standard della comodità, in linea con l'intramontabile heritage del brand.