BiKappa Infissi, è leader nel settore di infissi.

Ultimo aggiornamento: 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infissi, è leader nel settore di infissi di qualsiasi genere: finestre in legno, alluminio o PVC, porte interne ed esterne, in vetro o blindate, ma anche avvolgibili, persiane e zanzariere.Infissi è un’azienda di Roma che nasce dall'esperienza trentennale di un gruppo di posatori di finestre in legno e altri serramenti: lunga durata e specializzazione sono dunque le caratteristiche principali di questa esperienza, alla quale potete affidarvi per arredare nel migliore dei modi i vostri ambienti domestici o lavorativi.Alla profonda conoscenza del settore si aggiungono la cortesia del personale, che vi saprà consigliare e guidare sul modo migliore in cui proteggere i vostri ambienti dagli agenti atmosferici e allo stesso tempo arredarli con gusto.Oltre ad avere una grande competenza nell'istallazione e nella manutenzione dei serramenti, BiKappa Infissi è particolarmente attenta alla scelta dei materiali: ne vengono utilizzati solo di prima qualità. Infatti Bikappa installa ogni genere di materiale adattando i serramenti allo stile e al design degli ambienti.L’alta qualità dei materiali e la precisione della posa in opera permette all’impresa di garantire le finestre in legno e gli altri suoi prodotti fino a 15 anni.Solitamente i prodotti hanno 2 anni di garanzia, BiKappa offre fino a 15 anni di garanzia sulla posain opera.Nati come posatori, poi diventati venditori: questo permette ai professionisti di BiKappa di saperecon esattezza come risolvere i vostri problemi.I posatori sono dipendenti dell’azienda e sono tutti diplomati posatori POSA CLIMA (secondonorma UNI 11673-1).La regola è una: dove si sporca, si pulisce. Dopo la posa tutto sarà in ordine, come prima.Al momento della richiesta di un preventivo, un tecnico BiKappa specializzato verrà a casa vostra(a costo zero), per poter stilare un preventivo secondo le vostre esigenze nei minimi particolari. Inquesto modo, non ci saranno ulteriori costi imprevisti.La squadra di posatori BiKappa sarà sempre a vostra completa disposizione, per qualsiasi problemadovesse verificarsi sui vostri acquisti.Solo i fornitori che corrispondono ai requisiti di massima qualità e certificati possono trovarespazio nello show room di Bikappa Infissi. Tutti i prodotti venduti sono Made in Italy.Grazie ai rilievi tecnici, è possibile fornire un preventivo realistico e coerente, adatto alle vostreesigenze, consigliandovi nella scelta dei materiali migliori e fornendo le tempistiche corrette.Il lavoro di posa sarà realizzato a regola d’arte, nei tempi e nei modi indicati dal preventivo,lasciando i vostri ambienti puliti e pronti per soggiornarvi. BiKappa continuerà ad assistervi anche a lavoro finito, mettendovi a disposizione l’esperienza ditecnici di lungo corso per ogni eventuale problematica e garantendo la posa in opera 15 anni.Via Calpurnio Fiamma 4800175 Roma06 768405