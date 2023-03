Big Match: economia e finanza spiegate nel podcast di BNL BNP Paribas

Formare le persone su economia e finanza è l'obiettivo del canale Spotify di BNL BNP Paribas, un modo per raccontare tematiche attuali e di interesse comune. La banca ha optato per uno strumento molto diffuso e apprezzato per comunicare e informare i risparmiatori su argomenti complessi ma molto utili. Al fine di rendere i contenuti più semplici e attrattivi, gli ideatori del format hanno creato un parallelismo con lo sport, da cui deriva il nome Big Match. Le storie sportive rappresentano la passione per gente di tutte le età, specialmente perché le competizioni e gli atleti diventano spesso esempi da seguire. In particolare, lo sport è una metafora della vita, la parte dedicata al superamento delle difficoltà e degli ostacoli che si trovano lungo il cammino.

Il canale Spotify di BNL BNP Paribas

Sport, consulenza e investimenti, sono queste le parole chiave del podcast ''Big Match'' realizzato dal gruppo bancario. Al microfono c'è Luca Iandimarino, Responsabile Investimenti & Advisory BNL BNP Paribas. L'esperto non parla di attività sportive e gare, ma questo ambito è servito per dare il titolo alla trasmissione e per prendere spunto. Già, l'idea è quella di affrontare gli aspetti più importanti rendendoli semplici da comprendere e attrattivi. Il professionista fornisce informazioni su economia, finanza, mercati e investimenti, il tutto seguendo l'attualità, per dare ai consumatori un quadro completo dell'andamento economico. Lo strumento scelto da BNL BNP Paribas è innovativo e riscuote successo, come dimostra il numero crescente di ascoltatori. L'istituto bancario, uno dei più importanti in Italia, conta 2,54 milioni di clienti privati, a cui si aggiungono 130 mila piccole imprese e liberi professionisti e più di 33mila grandi aziende ed enti pubblici,fondato nel 1913 e acquisito da BNP Paribas nel 2006, ha voluto sfruttare il parallelismo tra sport e finanza per saldare il proprio ruolo di guida degli investitori e dei risparmiatori. Chi accede alla piattaforma può trovare tutti gli episodi e seguire la periodica messa in onda delle novità. Big Match mette a disposizione competenze e conoscenze per aiutare gli ascoltatori a orientarsi nel mondo bancario e finanziario.

I contenuti del podcast

La trasmissione di BNL parte da alcuni eventi storici sportivi, come ad esempio le grandi imprese, per sottolineare aspetti come fiducia, impegno costante e crescita in termini di competenza per condurre gli utenti nell'esame di concetti complessi che regnano nell'economia. Vengono illustrate le varie dinamiche che riguardano la sfera della gestione del risparmio e degli investimenti. Il conduttore usa la sua esperienza per rispondere alle principali domande della gente, dando una visione globale e approfondendo i singoli fattori. Il dirigente bancario spiega come gestire i rischi, le modalità per scegliere i prodotti su cui investire, l'influenza dei grandi fatti sui mercati e molti altri temi di interesse per i consumatori. Il canale Spotify di BNL BNP Paribas è l'occasione per apprendere le nozioni di base e andare a fondo sugli argomenti che riguardano i risparmi e le decisioni quotidiane che scaturiscono dalla gestione finanziaria. Gli episodi, in onda sulla piattaforma, seguono un calendario fisso sempre di mercoledì con cadenza bisettimanale.

Sport e finanza

Ogni podcast di BNL si apre con la narrazione di un episodio sportivo storico, dall'antichità a oggi. Poi, partendo proprio dai fattori essenziali della vicenda narrata, si fa un parallelo con il mondo finanziario

Investire è un po' come praticare una disciplina sportiva. Big Match tratta di sfide, perché la finanza è un po' come una gara sportiva, bisogna saper affrontare gli ostacoli e capire come muoversi per

raggiungere l’obiettivo. Lo sviluppo dei contenuti del podcast sul canale Spotify di BNL BNP Paribas segue proprio questa logica. Ad esempio, si fa un parallelo tra gli allenatori delle squadre calcistiche con gli operatori del mercato finanziario. Li accomuna la capacità di esaminare gli avversari e di mettere a punto una strategia per rispondere alle esigenze degli investitori. Anche le grandi imprese degli atleti impegnati nelle olimpiadi sono essenziali per capire il funzionamento della diversificazione negli investimenti. L'inflazione, invece, viene paragonata all'adrenalina del campione che deve affrontare una prova importante. Gli ascoltatori possono acquisire gli strumenti utili per la gestione degli investimenti attraverso le loro passioni. Non manca neppure il racconto sulle regate di vela, che hanno caratteristiche simili a quelle del Fondo Monetario Internazionale. Luca Iandimarino usa basket, tennis, vela, calcio e altri sport, ma soprattutto i successi e l'impegno profuso dagli atleti per per parlare di cose complesse come la finanza in modo semplice.



La Formula 1 e gli investimenti

Un esempio particolarmente interessante arriva dalla puntata del podcast sul canale Spotify di BNL BNP Paribas dedicata alla Formula 1 e all'innovazione. La squadra di meccanici equivale al team di consulenti finanziari. I primi devono permettere di adottare sistemi e soluzioni in grado di rendere la vettura competitiva, capace di battere la concorrenza in gara. Mentre i secondi devono capire come la ricerca e lo sviluppo, insieme all'attenzione ai dettagli, possano aiutare a individuare gli investimenti più adatti per rispondere alle esigenze di ogni investitore.

Servono analisi approfondite, innovazione, ricerche e confronti per fare previsioni e adottare la strategia più adatte per ognuno.

Nulla può essere lasciato al caso, ecco perché il perfetto coordinamento dei meccanici della Formula 1, è un esempio vincente per raccontare come i consulenti specializzati affiancano ogni giorno gli investitori per la migliore gestione del loro patrimonio.