Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino

Bilancio solido a garanzia di soci, imprese e famiglie

L'Assemblea dei Soci della BCC di Spello e del Velino si è riunita mercoledì 4 maggio ed ha approvato il bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.

L’Assemblea, tenutasi con la partecipazione del Rappresentante Designato a causa delle restrizioni anti-Covid19, ha confermato, con l'approvazione del documento, il suo ruolo centrale come vettore e pilastro socio-economico del territorio umbro e laziale.

“Pur in un contesto delicato – dichiara il Presidente della BCC di Spello e del Velino, Alessio Cecchetti– il 2021 è stato un anno positivo per il nostro Istituto di Credito. I numeri che abbiamo presentato in Assemblea sono la testimonianza concreta del lavoro fatto a sostegno del territorio, delle imprese e delle famiglie. Il bilancio approvato è ispirato ai principi fondanti del Credito Cooperativo”. “La solidità patrimoniale della BCC – conclude il Presidente– è la migliore garanzia per i soci e per i clienti. Proseguiremo l’attività di erogazione del credito alle imprese e alla comunità per la crescita economica e sociale dell'Umbria e del Lazio”.

Il risultato di gestione della Banca relativo al 2021 è positivo: l' utile di esercizio ammonta a 482 mila euro. Il Cet1, l'indice che dimostra la solidità effettiva di una banca, è al 20,53%, molto al di sopra dei limiti minimi chiesti dalla BCE. Gli impieghi erogati all’economia nel 2021 si sono attestati a 60 mln di euro. La raccolta diretta ha raggiunto quota 556,68 mln di euro, con un incremento di 30,03 mln di euro rispetto al 2020. La raccolta indiretta/gestita è pari a 178,99 mln di euro, con un incremento di 28,24 mln di euro rispetto al 2020.

Questi numeri di un team capace di ascoltare la comunità e rispondere rapidamente alle sue esigenze. Anche nel 2021, per il secondo anno consecutivo, la Banca ha affrontato da vicino la crisi pandemica, sostenendo famiglie e imprese, non solo attraverso la corretta e immediata attuazione delle misure di legge, ma soprattutto garantendo una accurata assistenza ai clienti.

La BCC di Spello e del Velino gode di un'autentica vicinanza con il mondo della piccola e media impresa. Per questo l'Istituto di Credito ha deciso di ricoprire un importante ruolo per le aziende che vogliono accedere ai fondi europei nell'ambito del Pnrr, attraverso uno specifico supporto nella selezione dei progetti, nell’ottenimento degli stessi oltre che a strumenti finanziari dedicati.

Va in questa direzione l'apertura della sedicesima filiale della Banca, inaugurata a Spoleto.