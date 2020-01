Autocoreana Viterbo ci presenta la Nuova Hyundai I10

"I nostri clienti hanno parlato, e noi li abbiamo ascoltati. Con la Nuova 10, stiamo offrendo il miglior pacchetto connettività e sicurezza del segmento delle city-car, e un design ancora più caratteristico e dinamico – tutto senza compromettere spaziosità e praticità e a un prezzo accessibile. Queste peculiarità rendono la Nuova i10 la scelta migliore per i clienti che vogliono comprare una city-car” cosi Marco Sarzana , Sales Consultant di Autocoreana Viterbo, ci presenta la nuova i10 Yunday.Tutta la libertà di esprimere il tuo stile di vita. Nuova Hyundai i10. La city car che pensa in grande. Nuova Hyundai i10 ha tutto lo spazio per poterti esprimere al meglio. • Disponibile in 4 o 5 posti. • Bagagliaio da 252 litri.Sempre connessa al mondo in movimento. • Touchscreen da 8’’ con Apple CarPlay™ e Android Auto™. • Servizi Bluelink® .Più libertà. Meno preoccupazioni.La sicurezza è di serie con Hyundai SmartSense, il pacchetto di avanzati Sistemi di Assistenza alla Guida più completo della sua categoria.