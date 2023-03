Aumentare il benessere all'interno delle abitazioni

Le limitazioni vissute negli ultimi anni a causa della drammatica pandemia da Covid Sars 19 hanno puntato i riflettori e messo in risalto l’importanza del vivere bene nella propria dimora.

Da qui deriva la necessità di riportare il confort al centro dell'attenzione della filiera edile e allo stesso tempo il risparmio energetico, sempre in un’ottica si sostenibilità e di ecologia abitativa, e di conseguenza sociale.

Case più sostenibili si traducono in quartieri più vivibili e a misura d’uomo.

Se, fino al decennio scorso, bastava fornire alla clientela un ricco capitolato, dotato di finiture di pregio, per rapirne l'attenzione e orientare la vendita, oggi si registra una nuova attenzione rivolta alla qualità della vita all'interno dell'ambiente domestico e a quello lavorativo.

Quando la costruzione non è stata impeccabile o si sono manifestati alcuni difetti di costruzione nell’ambito dei serramenti, possono avvenire dispersioni di calore verso l’esterno.

Queste problematiche sono presenti soprattutto negli edifici di vecchia costruzione che sono stati realizzati prima del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 che, tra le altre cose, valuta la formazione dei ponti termici.

Eliminare il ponte termico è utile per risolvere diverse problematiche, tra le quali eliminare elementi di degrado strutturale come muffe, umidità e condense, ma anche ridurre le dispersioni termiche, ottenendo la diminuzione del consumo energetico e quindi un minor impatto economico.

Per ovviare a questi problemi può essere necessario effettuare una ristrutturazione oppure sostituire gli infissi, ma si tratta di interventi invasivi ed estremamente onerosi.

È in questo contesto che Coprimuro srl, azienda leader del settore, basa la sua missione che prende il via dalla sede centrale di Rimini: creare prodotti performanti nella durabilità, nella facilità di installazione e con la capacità di aiutare a creare confort e risparmio.

Coprimuro srl da 50 anni lavora per ovviare a questi fastidiosi inconvenienti!

Avvalendosi di vari istituti accreditati come Certimac, Istituto Giordano e recentemente il Consorzio LegnoLegno, sono nati prodotti come il Coprimuro® in marmoresin® e Sistemi Brevettati come la Termosoglia® e Il Termoimbotte®, questi ultimi punto di riferimento nella riqualificazione energetica delle facciate con vantaggi dal punto di vista del confort e del risparmio energetico.

Coprimuro srl è divenuto un elemento discriminante di differenziazione nel panorama immobiliare nazionale.

Con i prodotti Coprimuro srl sarà possibile isolare e coprire la parte interna del vano finestra (Termoimbotte®), proteggere i tuoi davanzali dalle infiltrazioni d’acqua o dall’azione degli eventi atmosferici, schermandoli dal ponte termico (Termosoglia®), proteggere i muri di casa o i parapetti dei balconi dai danni delle intemperie (Coprimuro® in Marmoresin®) in modo semplice e poco oneroso.

Se il vero e ultimo obiettivo di Coprimuro s.r.l. è di salvaguardare le nostre case dai danneggiamenti senza dimenticare il tocco estetico, il progettista potrà usufruire di formazione legata agli aspetti tecnici di posa e il posatore avrà la costante assistenza dei nostri operatori, oltre a godere degli indubbi vantaggi legati all’estrema leggerezza e maneggevolezza (qualità particolarmente utile in cantiere).

I nostri prodotti sono in continua evoluzione, è importante supportare i nostri clienti con studi e dati

oggettivi, che tengano conto della continua evoluzione tecnica e normativa.

Per questo, nel 2022 (aggiornamento ad Aprile 2023) in collaborazione con il Consorzio Nazionale Serramentisti LegnoLegno, è stato redatto il Quaderno Tecnico, uno strumento di conoscenza che vogliamo fornire a tutti gli operatori del settore, con dati tecnici e specifici che attestano la reale efficacia dei nostri prodotti.

Tutti i nostri progetti hanno prestazioni documentate e certificate (potrete trovarle a questo indirizzo).

L’Ecobonus 110% ha messo l’accento sulla certificazione CAM e sulla necessità per l’edilizia di allinearsi alle regole dell’ecosostenibilità. Ecco perché tutto il settore deve necessariamente assicurare alle case e agli ambienti il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (i quali sono volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita).

Essendo certificati anche in questo ambito, installando i prodotti Coprimuro si potrà usufruire degli sgravi fiscali previsti dalla Normativa vigente.

Qualità e innovazione sono i criteri fondanti di Coprimuro srl

