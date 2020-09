AttivaMente struttura sanitaria autorizzata dalla Regione Lazio. Disturbi del neurosviluppo e della sfera psicologica

Accuratezza nella fase diagnostica e valutativa

Attenzione al percorso di crescita e ai punti di forza

Appropriatezza nel percorso riabilitativo e integrazione delle metodiche

Partecipazione attiva al percorso di cura da parte dell’utente e dei familiari

Presa in carico globale

Miglioramento della qualità di vita

Il centro AttivaMente é una struttura sanitaria autorizzata dalla Regione Lazio. Ci occupiamo principalmente di bambini e delle loro famiglie. In particolare di bambini affetti da disturbi del neurosviluppo e della sfera psicologica la cui incidenza é purtroppo decisamente in aumento. Si tratta di quadri complessi, dall'origine incerta che meritano un approccio multidisciplinare sia nella fase diagnostica che terapeutica. Una delle nostre ambizioni è la presa in carico precoce dei bambini cosiddetti "a rischio" (con familiarità, nati prematuri o dismaturi, con segni di sofferenza perinatale, ricoverati in TIN). L'intervento precoce modifica radicalmente la prognosi di questi disturbi migliorando la qualità della vita dei piccoli e delle loro famiglie.L'obiettivo del nostro lavoro è quello di realizzare interventi multi professionali sia diagnostici che terapeutici volti ad ottenere il massimo livello di recupero della funzione compromessa in relazione alle condizioni cliniche del bambino, al suo livello di partecipazione, alle sue capacità e al contesto in cui è inserito. Gli interventi terapeutici proposti sono finalizzati al trattamento di abilità carenti, ma anche alla focalizzazione e al potenziamento delle abilità emergenti. In età evolutiva la famiglia ha un ruolo fondamentale e si presenta come protagonista assoluto nella realizzazione del progetto terapeutico. Il nostro intervento é sempre con la famiglia per il benessere del minore.