Assiter Onlus – Associazione Italiana Eritrea – Volontari per l’Eritrea

Inclusione, sostenibilità, bellezza. Non è facile racchiudere in poche parole l’esperienza che si vive quando si arriva a 2.300 metri di altezza. Ma non parliamo delle dolomiti, né di altre catene montuose da “settimana bianca”. Asmara è un altopiano meraviglioso, capitale dell’Eritrea. Il posto dove lasciamo il nostro cuore ogni volta che i nostri volontari partono in missione per aiutare donne, giovani e bambini di quei posti, forse da noi troppo dimenticati. Lì internet è fermo agli internet point, le telefonate vengono fatte nelle cabine, e le persone si fermano a metà giornata nel Cinema Roma per prendere un buon caffè macchiato. Quando si arriva in Asmara si respira un’aria familiare, serena, come se fossimo proiettati in un’Italia degli anni 50. Qui però le persone hanno bisogno di supporto, di sentire che le organizzazioni come le nostre sono vicine a loro, alle loro necessità.

Quando andiamo in Asmara, ci piace ascoltare. È da lì che nascono le nostre idee, che si sviluppano i nostri progetti. L’ascolto delle donne, delle giovani generazioni, risulta fondamentale per costruire progetti che possano avere un impatto e che possano soprattutto trasmettere un sogno. L’inclusione è la prima parola chiave alla base di questa progettualità. Includere chi ha meno opportunità di curarsi in programmi di screening gratuiti, includere le donne nel processo di empowerment lavorativo, includere le disabilità nel mondo sociale e dello sport. Quest’ultimo è un elemento importante di socializzazione in Eritrea. Molti sono i ragazzi e le ragazze che corrono, o che vanno in bicicletta. Ma pochi sono curati, molti sono malnutriti, e spesso un cattivo allenamento porta a molti problemi fisioterapici. Per questo motivo decidemmo di aprire il Centro di Medicina dello Sport di Asmara, oggi implementato all’interno del progetto “Piste di Pace”. Ed è qui che l’azione del nostro medico volontario, Prof. Brunori, trasforma una missione in un ricordo indelebile nel cuore di decine di specializzandi. Il team del Prof. Brunori effettua solitamente missioni non inferiori alle due settimane. In queste due settimane un team di specializzandi da lui curato si occupa di effettuare le visite presso il Centro di Medicina per lo Sport, effettuando screening respiratori, test di prove da sforzo, curando ogni dettaglio legato alla salute nell’ambito sportivo. Sono molti i giovani legati a questo team e molte le persone che accorrono allo Stadio, dove il nostro Centro ha la sede, per effettuare i controlli. Pochi chilometri più in là rispetto allo Stadio, camminando verso quello che oggi è chiamato il Denden Camp, luogo residenziale dove vivono i mutilati e reduci di guerra, troviamo la casa dell’educazione del futuro, l’Asilo Denden. Costruito dal nostro Team, oggi ne curiamo il giardino, lo arricchiamo di materiali formativi e cerchiamo di implementare metodologie educative non formali, sfruttando l’outdoor education. In questa “casa” crescono i bambini che saranno il futuro dell’Eritrea ed è qui che nasce la sostenibilità progettuale delle nostre azioni. Ma mentre alcuni nostri volontari sono impegnati nel fare attività con i più piccoli, dall’altra parte di Asmara qualche medico sta facendo nascere una nuova vita, la bellezza dell’esistenza. Ed è qui che abbiamo creato un progetto ambizioso, un luogo dove ogni donna possa sentirsi a proprio agio nella propria intimità. Nascono così le “Case delle Donne”. Questi luoghi, da semplici ambulatori, si sono trasformati in un punto di riferimento. Luoghi dove le donne sono controllate sotto il profilo ginecologico dal Prof. Crescini e dallo staff a lui vicino, e dove la grande battaglia dell’HPV viene combattuta tutti i giorni con un grande supporto di screening nei pap test. Sono molti i macchinari acquistati e la formazione effettuata dal nostro Team negli ultimi mesi. L’accesso ad adeguate cure sanitarie è la nostra priorità di azione per garantire un futuro della natalità in Eritrea. E mentre in Asmara c’è chi costruisce il futuro dell’educazione dei più piccoli, chi si prende cura delle donne e chi aiuta a vivere bene in socialità e salute lo sport, uscendo con la macchina di qualche chilometro dal centro città, alcune donne eritree guidate dalla nostra associazione cercano di autodeterminarsi nel lavoro, attraverso l’agricoltura e il progetto Green Food.

Educazione, Salute, Sport, Empowerment sono i Pilastri della nostra azione in Eritrea. Ma questi pilastri necessitano di sostegno continuo, di nuove persone che li sorreggano e di nuovi fondi per supportarne il mantenimento. A giovani in carrozzina servono carrozzine per giocare a basket. Ai ragazzi che fanno cultura e spettacolo serve un teatro adeguato. Nelle Case delle Donne servono strumenti non ancora presenti in Eritrea. Per questo motivo torniamo in Italia ogni qualvolta una missione finisce. Perché il nostro obiettivo è raccogliere nuove risorse per tornare lì, per rendere il mondo per gli Eritrei più bello, più sostenibile e più inclusivo. Entra in questo mondo, adotta un progetto di Associazione Italia Eritrea – ASS.ITER.