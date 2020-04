Ultimo aggiornamento: 18:22

Sappiamo – ma non lo ricordiamo abbastanza- che l'aria all'interno delle nostre case può essere fino a 5 volte più inquinata dell’aria esterna: negli ambienti indoor si concentrano particelle e gas nocivi che minano il benessere e la salubrità dell'ambiente stesso. Se consideriamo che, in tempo di restrizioni dettate dall'emergenza Coronavirus, in casa trascorriamo il cento per cento -o quasi- del nostro tempo e che in generale gli spazi abitativi vedono obbligatoriamente la compresenza di più persone, appare ancora più evidente l'importanza di arieggiare spesso gli ambienti.E', in una comunicazione ufficiale diffusa il 12 marzo scorso, a raccomandaresia pubblici che privati. Per farlo è opportuno aprire regolarmente le finestre (le principali linee guida internazionali raccomandano 3-6 ricambi all'ora, che devono arrivare fino a 12 se si parla della stanza in cui trascorre l'isolamento una persona infetta) oppure ricorrere a sistemi come la(VMC), impianti che hanno appunto lo scopo di immettere determinate quantità di aria esterna all’interno degli edifici, dopo averla filtrata e dopo averle conferito il giusto grado di umidità relativa e temperatura, e di estrarre una corrispondente quantità d’aria dagli ambienti, per evitare che aumenti la pressione interna ad essi. Il vantaggio di questi sistemi è essenzialmente quello di garantire il ricambio d'aria senza bruschi cambi di temperatura interna che peggiorano il comfort termico e possono causare malanni.Proprio sugli impianti di trattamento dell'aria sono ancora le Linee Guida dell'ISS a dare un'importante indicazione in ottica di contenimento dell’epidemia: l’esclusione del circuito di ricircolo degli impianti. L'obiettivo è così impedire che i due flussi di aria (quello dell'aria espulsa e quello dell'aria immessa nell'ambiente) abbiano possibilità di venire a contatto rischiando di contaminare l'aria indoor. ll principio di funzionamento del sistema consiste, infatti, nell'immettere aria pura prelevata dall'esterno e contemporaneamente espellere l'aria viziata contenuta nei locali (come fumo, odori, CO2, radon etc.). Grazie allo scambiatore ad alta efficienza contenuto nel recuperatore, l'aria che viene espulsa all'esterno cede il proprio calore all'aria pulita in entrata senza che i due flussi vengano in nessun modo a contatto tra loro.A rendere più efficace ed efficiente l'innovativo sistema di Prana rispetto ai classici impianti centralizzati sono essenzialmente due aspetti. Anzitutto un maggiore risparmio energetico. I sistemi decentralizzati, chiamati anche "puntuali" funzionano solo nei singoli locali interessati adattando il loro funzionamento alle specifiche condizioni dell'ambiente e al numero di persone presenti (fattore che cambia l'umidità prodotta e non solo).Altro vantaggio del sistema decentralizzato è la sua compattezza da cui deriva semplicità di manutenzione e sanificazione. Una differenza importante rispetto ai sistemi cenralizzati in cui i condotti di aerazione, una volta nascosti nei controsoffitti o altro ambiente, non vengono mai puliti e sanificati con il rischio di diventare focolai batteriologici.«Flussi d'aria in entrata e uscita sempre distinti e paralleli rappresentano la garanzia maggiore del sistema di– sottolinea – Altro punto di forza del nostro sistema è il rame, materiale di cui è costituito lo scambiatore, "cuore" dell'impianto. Ilè un materiale naturale, passivo e dalle notevoli proprietà antimicrobiche, in grado di auto sterilizzarsi in superficie senza bisogno di elettricità o sostanze disinfettanti. Un recente studio americano che si è focalizzato sul coronavirus, spiegato dai virologi Roberto Burioni e Nicasio Mancini sul sito 'MedicalFacts', ha evidenziato come il rame sia uno dei materiali più "inospitali" per il virus. I dati dicono che Il coronavirus resiste su superfici in rame per 4 ore (ma già perde metà della sua capacità infettante in meno di due ore) mentre resiste sul cartone 24 ore, sull'acciaio 48, sulla plastica 72. Un'evidenza scientifica che conferma il valore della nostra scelta: lo scambiatore di calore in rame garantisce la protezione dai microorganismi dannosi, oltre a) indispensabile per la salute umana. Anche nel caso in cui si spenga il sistema (opzione sconsigliata, dato che l'ISS raccomanda di ventilare 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in questo periodo), batteri e virus non sopravvivono sul rame riducendo così il rischio di diffusione di virus e batteri».«Oltre al benessere e alla salubrità degli ambienti indoor che resta il motivo ispiratore di ogni soluzione progettata da Prana – spiega Herasymenko -, fra i vantaggi della Ventilazione Meccanica Controllata c'è un significativo risparmio energetico. Non dovendo aprire le finestre per il ricambio d'aria, si evita di abbassare le temperature interne in inverno e di disperdere l'aria fresca" in estate. è dotato di numerosi sensori (per la temperatura, la pressione atmosferica, la qualità dell'aria, la presenza di Co2) che permettono un monitoraggio continuo dell'aria all'interno dell'abitazione e consentono al sistema di autoregolarsi, variando, al bisogno, la velocità del ricambio d'aria ed altri parametri di funzionamento.