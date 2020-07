APS, nasce lo Sportello Web per servizi e richieste on-line

E’ online, sul sito, il nuovo Sportello Web attraverso il quale gli utenti potranno effettuare autonomamente tutte le principali operazioni, anche tramite smart phone.Con il nuovo servizio on-line, i clienti di APS avranno a disposizione un ampio ventaglio di servizi grazie ad uno strumento che si configura come un vero e proprio contact center interattivo.Attraverso lo Sportello Web potranno essere consultate ed eventualmente ristampate le bollette, il dettaglio della fornitura, l’estratto conto generale, l’estratto conto per fornitura, le letture e i consumi, lo stato di avanzamento delle richieste, potrà essere visualizzato il proprio profilo utente e la curva dei consumi, sarà possibile attivare un ‘alert’ per ricordare la scadenza delle bollette da pagare.Gli utenti, inoltre, potranno inoltrare on-line una serie di richieste: la registrazione dell’auto-lettura, le variazioni degli indirizzi di recapito, mail e telefono, l’attivazione di nuovi contratti, volture e subentri, variazioni contrattuali e disdette oltre a richiedere informazioni generiche e segnalare puntualmente altre necessità.Nello sportello WEB è attivo un nuovo sistema di pagamento on-line, snello e veloce, che si aggiunge a quelli attualmente in uso.“Si tratta di un’importante innovazione che fa parte di quel percorso di miglioramento del servizio idrico per il quale APS è nata e sta lavorando alacremente – dichiara il Presidente di Acqua Pubblica Sabina, Maurizio Turina – La gestione del rapporto con gli utenti è un tema di primario interesse per la nostra Società e oggi, agli Sportelli e agli uffici dislocati sul territorio, aggiungiamo anche un servizio ‘da remoto’, agile, completo ed elaborato in base ai più moderni standard digitali”.