Amministratori di condominio UNAI: la soddisfazione di essere primi

L’è un’associazione di categoria che tutela sindacalmente gli interessi degli amministratori di condominio e li affianca nell’espletamento del loro lavoro, per migliorarne le potenzialità individuali con una rete di assistenza a livello locale e nazionale, nell’ambito di un rapporto diretto fra gli associati e la dirigenza nazionale e locale.All'UNAI – Unione Nazionale Amministratori d’Immobili - possono iscriversi i professionisti esercitanti, l'attività di amministrazione di condominii e gestione di beni immobili per conto terzi.Da quando, con il, l’UNAI ha deciso di darsi una struttura a livello, e in particolare, dal rapporto con il CSC è nata una serie di attività culturali notevoli, che annovera Convegni, Seminari di Studio, Seminari di Formazione per Dirigenti, Corsi di Specializzazione riservati al Corpo Docente, Corsi di Base per amministratori di Condominio, Masters, Stage di Aggiornamento gratuiti per gli associati e Corsi Propedeutici di Formazione per Amministratori.di contraccambiare con servizi reali la quota associativa percepita dagli iscritti, non limitandosi a spedire una rivista mensile ed un tesserino e dando a tutti la possibilità di accedere alle cariche dirigenziali, anzi organizzando corsi specialistici di Formazione Dirigenti per quanto vogliono dare il proprio contributo alla tutela degli interessi di categoria.In particolare, i servizi erogati, compresi nella quota, sono:• Copertura assicurativa RC per i rischi professionali;• Servizio di Consulenza (anche telefonica) erogata dalla sede nazionale• Formazione continua, in itinere, in linea con il DM 140/14, con certificazione crediti formativi.che qualsiasi associazione (seria) fornisce e che sono:• Abbonamento al periodico "l'Amministratore Immobiliare"• Convegni e seminari• Pubblicità al marchio e rilascio di un tesserino di appartenenzadà ai propri iscritti, nel rispetto di specifiche condizioni, la possibilità di:• Aprire e gestire Delegazioni e Presidi UNAI o CSC• Rappresentare l’UNAI verso l’esterno e fare carriera al suo interno• Ottenere la Certificazione, ISO 9001 e/o UNI 10801, a costi convenzionati, se in possesso dei requisiti• 28 moduli tematici che abbracciano in maniera sintetica, ma completa, tutte le materie che undeve conoscere per fare bene il suo lavoro.• Dispense stampate su carta, organizate in 72 Unità Didattiche, che sono il frutto dell’esperienza della più antica associazione della categoria.• Didattica studiata per eccompagnare il discente da una fase iniziale che che si presuppone digiuna di qualsiasi concetto specifico, per giungere gradualmente alla acquisizione di una terminologia specifica e ad una formazione specialistica in materia condominiale. le lezioni sono state studiate con l'apporto congiuto di specialiste specifici (giuridici etc.) ed esperti di psicologia e pedagogia.• Esame finale con quiz a risposta multipla e successiva, aseguire, prova orale.• Attestato finale, che certifica la formazione acquisita, abilitante ai sensi dell'art. 71 bis della legge 220 del 2013 (nuova normativa sul condominio) che vale 72 cfp (crediti formativi professionali).