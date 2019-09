Ambiente e aziende: in aumento le email “green”

L’è il tema caldo del nuovo millennio: il, lo scioglimento dei ghiacci e un clima sempre più imprevedibile impongono un’agenda capace di rivedere le politiche di crescita dei paesi più industrializzati e condurre le aziende verso un concetto di. È in questo solco che si è inserita, diffondendo uno studio approfondito condotto sulle aziende partner, al fine di individuare l’incidenza dei temi ambientali nelle agende aziendali e nei piani di crescita strategica.è una società leader in Italia per l’erogazione di servizi di comunicazione via: un supporto per le realtà imprenditoriali improntato sulla professionalità e la capacità di fornire un’assistenza e un piano di crescita personalizzato. Grazie alla sua, MailUp rappresenta attualmente la scelta di oltre 10 mila aziende ed è supportata da 800 rivenditori in oltre 50 paesi: unacostruita grazie a servizi qualificati e studiati appositamente per le esigenze di ogni singolo cliente, in una costante ricerca di nuove soluzioni per il mercato., che mette a confronto i primi sei mesi del 2018 e del 2019, è evidente il dato che indica unadei temi “green” all’interno della comunicazione aziendale.I concetti di sostenibilità, ecologia e ambiente sono stati quelli su cui si è concentrata l’attenzione del team di MailUp, che ha analizzato l’oggetto delle email inviate dalle aziende, rilevando un aumento della presenza di almeno un termine chiave pari alÈ il termine, soprattutto, a mostrare pienamente il cambiamento di rotta delle attività produttive, con un incremento percentuale annuo del 209%. Inoltre, green ha registrato un aumento del 27,4%, bio del 4,1% e sostenibilità del 3,8%: dati che dimostrano come i margini di crescita per l’approfondimento di determinate tematiche da parte delle aziende siano tuttora molto ampi. In crescita (+8%) anche il numero totale diinerenti tali argomenti.“Con questo report volevamo restituire una fotografia di quanto e come, nell’Email Marketing, vengano trattate oggi le tematiche ambientali” commenta la Business Intelligence Manager di MailUp,, che ha tracciato anche un quadro esaustivo sul consolidamento di una mentalità rivolta al rispetto dell’ambiente sia nelle aziende che tra i riceventi del messaggio. I dati suggeriscono inoltre come un’appropriata comunicazione possa essere il motore dellaverso un problema che non può più essere ignorato. Il percorso che nel prossimo futuro ci porterà a una società pienamente sostenibile è lastricato di buone intenzioni, ma serve un intervento concreto per accendere i riflettori sulla questione.MailUp sottolinea come anche le aziende abbiano molto da offrire alla causa green, facendo diventare i propri punti di forza uno strumento per veicolari messaggi finalizzati, con uned obiettivi di crescita compatibili con le esigenze del nostro pianeta. “Quello che è emerso – continua Marini – è una dichiarazione di maggiore attenzione da parte delle aziende, a cui corrisponde un altrettanto acceso interesse da parte dei destinatari. Lo rivelano i tassi di fruizione dei contenuti in crescita dal 2018 ad oggi. Anche nell’Email Marketing, dunque, il green si pone come un polo catalizzatore di interesse, che le imprese devono tenere presente come leva per coinvolgere i propri interlocutori “.