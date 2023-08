Le soluzioni dell’azienda e l’ecosostenibilità si adattano perfettamente ai progetti contro il cambiamento climatico

Il sipario si è abbassato sul Lucca Summer Festival 2023, e con esso, una serie di performance musicali indimenticabili che hanno fatto vibrare le strade della città. Questo atteso evento musicale si è concluso con un successo straordinario, attirando migliaia di spettatori da tutto il mondo e confermando la sua posizione di rilievo nel panorama dei grandi eventi musicali. Tra i protagonisti silenziosi di questa magia, c'è stata Algeco spa, azienda ternana leader europea nelle soluzioni modulari che ha brillato come Official Supplier, dimostrando il suo impegno nel fornire impianti all'avanguardia per manifestazioni di alto livello.

Con sedi disseminate su tutto il territorio nazionale, Algeco spa ha colto l'opportunità di consolidare la propria presenza nel mondo degli eventi di portata internazionale attraverso la sua partecipazione al Lucca Summer Festival. L’expertise nel campo delle soluzioni modulari ha contribuito ad arricchire l'esperienza complessiva dell'evento, offrendo ambienti funzionali e accoglienti che hanno reso possibile la realizzazione di un'infrastruttura di alto livello in tempi record.

L'evento ha attirato un pubblico eclettico di appassionati di musica, con alcune serate che hanno ospitato oltre 20.000 spettatori e il culmine di eccitazione raggiunto durante il concerto dei Blur, l'unico in Italia, che ha visto la partecipazione di 35.000 persone. Algeco spa ha dimostrato la sua flessibilità e capacità di adattamento, creando spazi personalizzati e funzionali per soddisfare le esigenze specifiche di ogni area dell'evento.

In soli sette giorni, il reparto Operations dell’azienda ha orchestrato l'installazione di 41 moduli che hanno dato vita a otto uffici per la regia, nove sky box per ospiti VIP, quattro magazzini, due spazi dedicati al merchandising e sette aree hospitality. Queste strutture hanno fornito non solo un ambiente di lavoro efficiente per il personale dietro le quinte, ma anche spazi esclusivi per gli ospiti VIP e gli appassionati che hanno partecipato ai concerti.

Un elemento di rilievo è l'impegno di Algeco spa verso la sostenibilità ambientale. La scelta di utilizzare moduli già presenti nel loro parco e pronti per il noleggio ha dimostrato il loro impegno per l'economia circolare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo il riutilizzo delle risorse esistenti. Secondo Vito Amati, CEO & Managing Director di Algeco spa, «i nostri moduli, oltre ad essere riciclabili fino al 95%, possono essere riutilizzati fino a 20 volte nel corso del loro ciclo di vita». Questo approccio riflette la visione a lungo termine dell'azienda nel creare soluzioni sostenibili e innovative.

NON SOLO EVENTI

Nel panorama degli eventi italiani di risonanza internazionale, c’è dunque un nome che dimostra sempre di essere sinonimo di affidabilità e qualità nel fornire soluzioni strutturali: appunto Algeco S.p.A., che ha costruito una solida reputazione grazie alla sua capacità di offrire prodotti di alta qualità ed expertise senza pari. Uno dei primi esempi che evidenzia la versatilità di Algeco nell'organizzare grandi eventi è rappresentato proprio dal Lucca Summer Festival.

Tuttavia, il coinvolgimento di Algeco va oltre, estendendosi ad altri eventi di rilevanza nazionale come "La Prima Estate". In queste occasioni, l'azienda ha dimostrato di essere un partner ideale, sfruttando la sua esperienza nel settore delle costruzioni modulari per creare strutture su misura per artisti, band e personale coinvolto nell'evento.

Ma l'engagement di Algeco non si limita solo agli eventi di grande scala. L'azienda ha dimostrato un forte impegno anche nel settore scolastico, realizzando strutture modulari che rispondono alle crescenti esigenze di spazio delle scuole italiane. Grazie alla rapidità di installazione e alla flessibilità delle soluzioni, le strutture modulari sono state adottate da numerose istituzioni educative in tutto il Paese, creando spazi extra per lezioni e attività extrascolastiche, e affrontando l'aumento del numero di studenti.

La qualità dei prodotti offerti si sposa con un forte impegno per la tutela dell'ambiente. L'azienda seleziona con cura materiali sostenibili e abbraccia processi produttivi ecocompatibili. Inoltre, la natura modulare delle loro strutture promuove il concetto di edilizia sostenibile, consentendo alle costruzioni di essere facilmente smontate, spostate e riutilizzate altrove.

La sinergia tra Algeco e importanti eventi italiani, come il Lucca Summer Festival e "La Prima Estate", evidenzia la dedizione dell'azienda nel fornire soluzioni modulari di alta qualità per i settori più esigenti. La loro capacità di adattarsi alle diverse necessità degli eventi e di fornire strutture sicure e funzionali ha trasformato Algeco in un punto di riferimento nel mondo delle costruzioni modulari. Un nome che rappresenta non solo solidità strutturale, ma anche un impegno verso la sostenibilità e l'innovazione.

da sinistra Dario Calapai, l'AD Vito Amati, Lucrezia Melissa Maggi e Alessio Biagini

SCUOLE

La costruzione rapida di edifici scolastici riveste un'importanza fondamentale per soddisfare le necessità impellenti di spazi educativi come le scuole in varie comunità. Algeco Spa ha sviluppato metodi altamente efficienti che consentono di erigere edifici prefabbricati in tempi sorprendentemente brevi, mantenendo comunque un'elevata qualità costruttiva. Attraverso l'adozione di materiali di ultima generazione e tecnologie all'avanguardia, l'azienda crea ambienti sicuri, accoglienti e funzionali per studenti e personale docente.

L'impegno di Algeco Spa verso la sostenibilità è tangibile in ogni aspetto del suo operato. L'azienda si impegna a ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti, utilizzando materiali eco-compatibili e adottando processi di produzione responsabili. I moduli scolastici prodotti sono progettati con una grande attenzione all'efficienza energetica, includendo avanzati sistemi di isolamento termico e l'integrazione di fonti di energia rinnovabile. Inoltre, l'azienda promuove l'idea di riciclabilità, garantendo che i materiali impiegati possano essere riutilizzati o smaltiti in modo eco-sostenibile al termine del ciclo di vita dell'edificio.

Oltre alla costruzione delle strutture, Algeco Spa offre una gamma completa di servizi aggiuntivi per supportare le istituzioni scolastiche. Questi includono la personalizzazione del design degli edifici, la fornitura di attrezzature specializzate come laboratori scientifici o spazi sportivi, e la gestione completa del progetto, compresi i permessi e le autorizzazioni necessarie. L'azienda si dedica a fornire un servizio completo e di alta qualità ai propri clienti, garantendo che le strutture scolastiche siano perfettamente in linea con le normative di sicurezza e edilizia scolastica vigenti.

LA MISSION

Nel panorama attuale, il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide globali più urgenti e cruciali. Algeco, consapevole di questa realtà, ha posto al centro della sua missione l'obiettivo di contribuire attivamente alla lotta e di adottare pratiche sostenibili che possano mitigare i rischi e creare nuove opportunità. La dipendenza da materiali e risorse energetiche per la produzione delle unità aziendali spinge l’azienda a intraprendere un cammino verso l'efficienza delle risorse, l'elettrificazione, l'utilizzo di energia rinnovabile e il cambio di mentalità in termini di sostenibilità. Questi sforzi sono parte integrante della strategia ESGS (Environmental, Social, Governance and Sustainability) di Algeco e sono fondamentali per il successo dell'azienda.

Algeco vanta prodotti e un modello circolare che presentano vantaggi intrinseci per l'ambiente, in particolare rispetto agli edifici tradizionali. L'azienda ambisce a raggiungere l'obiettivo di emissioni zero di carbonio all'interno delle sue operazioni e della catena di fornitura ed ha fissato l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050, ma è fiduciosa che potrà superare questa data grazie all'implementazione delle azioni delineate nel piano d'azione 2028.

GLI OBIETTIVI

Nel quadro di un approccio sostenibile, Algeco si impegna a ridurre le emissioni basate sul mercato (Ambiti 1 e 2) del 10% entro il 2025 e del 15,8% entro il 2028 rispetto ai livelli del 2020. Questa accelerazione dell'approccio verso la riduzione delle emissioni si concentra su siti di assemblaggio, logistica e programmi di cambiamento comportamentale.

L'obiettivo è ambizioso: raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Ciò implica non solo minimizzare le emissioni di carbonio, ma anche gestire i rischi e cogliere le opportunità che emergono. Nel caso di Modulaire, mira a raggiungere zero emissioni di carbonio lungo tutta la catena di fornitura entro il 2050, adottando un modello di economia circolare.

Entro il 2030, Algeco si pone come scopo di ridurre le emissioni di gas serra degli ambiti 1 e 2 del 30-40%. Ciò sarà accompagnato da un impegno per ridurre le emissioni Scope 3 del 30-40% e implementare pratiche di circolarità. L'azienda mira a una transizione verso il 100% di fonti energetiche rinnovabili e a trasformare il suo portafoglio di prodotti in uno che sia neutro in termini di emissioni di carbonio.

Entro il 2025, gli obiettivi di Algeco includono la riduzione delle emissioni totali, l'impronta di carbonio incorporata, il volume di rifiuti in discarica, l'efficienza energetica operativa e il consumo di acqua. Inoltre, si pone l'obiettivo di migliorare la sostenibilità dei veicoli logistici e di completare la valutazione del ciclo di vita di tutte le nuove unità spaziali modulate prodotte.

Algeco ha quindi abbracciato la sfida del cambiamento climatico e sta adottando misure concrete per ridurre le proprie emissioni e contribuire a un futuro più sostenibile. L'azienda si impegna a essere un attore attivo nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e a guidare l'industria verso un futuro migliore per le generazioni presenti e future.

Algeco in Europa: ha inventato il concetto di costruzione modulare nel 1955, e dal 2007 è leader nel settore degli edifici modulari in Europa, dove questo tipo di soluzioni, in assenza di spazio, è stato riconosciuto come migliore alternativa all'architettura tradizionale. La forza di Algeco si basa sull'essere "Veloce, Intelligente, Modulare" e al contempo sostenibile, con un volume di affari in costante crescita, un parco di più di 100.000 moduli e un'esperienza riconosciuta in tutto il continente. Da anni Algeco si impegna nella realizzazione e nel soddisfacimento dei bisogni dei clienti e dei suoi dipendenti.