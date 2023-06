Algeco, una donazione per gli alluvionati dell’Emilia Romagna

L’azienda è impegnata da sempre per la sostenibilità ambientale con strategie e breve e lungo termine

Algeco S.p.A., azienda leader nella vendita e noleggio di container, spazi modulari e moduli prefabbricati con sede a San Gemini, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per l'ambiente e la solidarietà partecipando attivamente alla Giornata Mondiale dell'Ambiente (World Environment Day) che si è tenuta il 5 giugno. L'azienda ha deciso di fare la sua parte in seguito ai recenti fenomeni alluvionali che hanno colpito l'Emilia Romagna, causando gravi danni al territorio e alla popolazione. Ha infatti effettuato una generosa donazione a un'associazione attiva nel campo agricolo e ambientale della regione, esprimendo solidarietà e supporto alle persone colpite da questa catastrofe ambientale. Vito Amati, CEO & Managing Director, ha sottolineato l'importanza di questa giornata di sensibilizzazione, celebrata a livello mondiale, e «l'impegno dell'azienda nel fornire un aiuto concreto alla popolazione colpita». Amati ha evidenziato come Algeco S.p.A. sia da «sempre attenta ai temi ambientali e abbia adottato numerose azioni per contribuire al miglioramento del pianeta e prevenire futuri disastri di tale portata». Dunque, più sostenibilità e meno probabilità di disastri come tutti gli esperti ripetono, mentre Algeco ha già avviato fin dai suoi albori una lotta per mantenere sano il mondo in cui viviamo.

IL MODELLO

Sotto il profilo della sostenibilità, Algeco S.p.A. adotta il modello di “loop within loop”, basato sui principi dell'economia circolare, al centro della sua strategia. L'azienda si impegna a ridurre del 2,5% annuo la produzione di CO2 nei suoi siti operativi, ad aumentare l'efficienza e le fonti sostenibili attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, a facilitare la manutenzione e il riutilizzo, a gestire in modo sostenibile tutti i rifiuti con l'obiettivo di ridurre del 50% l'invio in discarica entro il 2025, a diminuire del 10% il consumo di acqua e a ridurre del 15% le emissioni di carbonio dei veicoli impiegati nella logistica entro il 2025. Questa serie di azioni intraprese da Algeco S.p.A. dimostra il suo impegno tangibile per ridurre l'impatto delle sue attività sull'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. L'azienda è consapevole della sua responsabilità nel preservare l'ambiente e si impegna attivamente a implementare pratiche e politiche che favoriscono la sostenibilità.

BASTA SPRECHI

Attraverso il modello “Loops within Loops”, Algeco promuove quindi la riduzione degli sprechi, il riutilizzo e il riciclo dei materiali, nonché l'adozione di pratiche sostenibili lungo l'intero ciclo di vita dei suoi prodotti e servizi. Il noleggio delle soluzioni modulari offerto da Algeco permette in tal senso di massimizzare l'efficienza e l'utilizzo delle risorse. Invece di acquistare e possedere i moduli, i clienti possono optare per il noleggio, consentendo all’azienda di mantenere il controllo sui beni per tutto il loro ciclo di vita. Questo approccio consente un'ottimizzazione dei processi, inclusi il riciclo e la gestione dei rifiuti, riducendo al minimo l'impatto ambientale complessivo. La circolarità è uno dei principi chiave delle soluzioni modulari di Algeco. Riducendo al minimo il consumo di risorse e favorendo il maggior numero possibile di "cicli circolari", i moduli dell'azienda sono meno intensivi dal punto di vista delle risorse rispetto alla costruzione tradizionale. Ciò si traduce in una minore impronta di carbonio e in un impatto ambientale ridotto nel corso del tempo. Inoltre, la flessibilità e l'adattabilità delle soluzioni consentono di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e le mutevoli esigenze delle comunità. Essendo completamente riutilizzabili, riconfigurabili e riciclabili, le unità modulari possono essere adattate alle esigenze in evoluzione, consentendo una risposta tempestiva e sostenibile ai cambiamenti demografici e alle richieste di adattamento al clima.

LA MISSIONE

L’azienda si impegna a seguire un approccio responsabile verso i suoi dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali, ambiente e società nel suo complesso. Riconosce che una gestione responsabile e il successo aziendale sono strettamente legati e, pertanto, ha integrato i fattori ESG (Environmental, Social, and Governance) in tutte le sue attività commerciali. L'obiettivo principale di Algeco S.p.A. è quello di costruire un'azienda sostenibile a lungo termine, che sia in grado di crescere, creare posti di lavoro e generare benefici economici in modo responsabile dal punto di vista ambientale e sociale. Le principali aree di interesse responsabile riguardano l'impatto ambientale e sociale delle sue attività e il modo in cui è governata. Algeco S.p.A. si impegna a adottare un approccio solido e responsabile nei confronti dell'ambiente, della società e della corporate governance al fine di costruire il suo successo. Questi fattori sono identificati come Environmental, Social and Governance and Sustainability (ESGS).

NEET ZERO

Algeco ha avviato programmi per migliorare l'efficienza delle risorse, elettrificare i processi, adottare l'energia rinnovabile e promuovere comportamenti sostenibili. Inoltre, sostiene le persone lungo la catena di fornitura e si prepara per il futuro, elementi fondamentali della strategia ESGS e per il successo aziendale. Attualmente, l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento delle emissioni è fissato entro il 2050. Tuttavia, una volta completate le azioni delineate nel piano d'azione per il 2028, la società si dice in grado di anticipare questa data. L’obiettivo di Sustainability-Linked Finance è quello di ridurre le emissioni derivanti dagli ambiti 1 e 2 basate sul mercato: si punta a una riduzione del 10% entro il 2025 e del 15,8% entro il 2028 rispetto al valore di riferimento del 2020.