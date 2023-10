​Algeco S.p.A. apre una nuova sede a Dolianova

Inaugurato il 19 Ottobre 2023 a Dolianova in Sardegna, il nuovo sito dell’azienda leader nel settore degli spazi modulari: Algeco S.p.A. L'azienda è leader nella vendita e noleggio di container, spazi modulari e moduli prefabbricati, con sedi su tutto il territorio nazionale.

La nuova sede occupa una superficie totale di 3550 mq e rappresenta un vero e proprio parco verde, a testimonianza dell’impegno di Algeco per un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente: è composta infatti di uffici modulari sostenibili, è rispettosa degli ambienti naturali, opera in regime di risparmio idrico ed energia rinnovabile, è dotata di infrastrutture per veicoli elettrici e dispone di carrelli elevatori elettrici.

“L’ingresso della nostra azienda nel territorio sardo – ha dichiarato Vito Amati, CEO&MD di Algeco S.p.A. – rappresenta per noi un’occasione importante di scambio e incontro con le realtà locali”. “Si guarda al futuro in un’ottica di crescita, puntando su sinergie e collaborazioni forti” ha concluso Amati.

Hanno partecipato all’iniziativa, oltre all’Amministratore Delegato dell’azienda, il Sindaco di Dolianova Ivan Piras, Pier Vitale Atzu Assessore comunale Attività Produttive, Imprese Artigiane, Commercio, Sviluppo Innovativo Industriale, e Ada Lai Assessore regionale al Lavoro.



“Questa nuova realtà non può che far bene alla nostra economia – ha affermato l’Assessore Lai – perché la Sardegna ha bisogno di lavoro. Algeco è un’azienda sostenibile e ‘vivace’ e sono sicura che rappresenterà un vero e proprio valore aggiunto per il territorio di Dolianova e per la Sardegna tutta”.

Alle parole dell’Assessore fanno eco quelle del Sindaco di Dolianova. “Accogliamo con soddisfazione una grande azienda leader nel settore – ha tenuto a precisare Piras – sinonimo di professionalità e competenza che genererà servizi e opportunità nel nostro territorio e nel nostro comparto industriale produttivo”.

Sono intervenuti all’evento anche altri ospiti che hanno dato un grande contributo per la realizzazione dei lavori della sede sarda.



Algeco, in Europa, ha inventato il concetto di costruzione modulare nel 1955, e dal 2007 è leader nel settore degli edifici modulari in Europa, dove questo tipo di soluzioni, in assenza di spazio, è stato riconosciuto come migliore alternativa all'architettura tradizionale. La forza di Algeco si basa sull’essere “Veloce, Intelligente, Modulare” e al contempo sostenibile, con un volume di affari in costante crescita, un parco di più di 100.000 moduli e un’esperienza riconosciuta in tutto il continente. Da anni Algeco si impegna nella realizzazione e nel soddisfacimento dei bisogni dei clienti e dei suoi dipendenti.

Il nostro modello di business

Loops within Loops

Le nostre soluzioni modulari contribuiscono all'avanzamento dell'economia circolare, soddisfacendo le esigenze dei nostri clienti e delle parti interessate. Con il nostro modello di business circolare Loops within Loops ", ci impegniamo a creare spazi intelligenti in cui le persone possano lavorare, imparare e vivere, con un impatto positivo sulle persone, sul pianeta e sulla società in generale. In Modulaire , la sostenibilità e la circolarità sono parte integrante delle nostre soluzioni e del modo in cui gestiamo la nostra attività.

Sebbene siamo ancora nelle prime fasi di realizzazione di tutti i benefici potenziali delle nostre attività, i passi che stiamo compiendo per comprendere meglio i rischi e le opportunità della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio stanno portando benefici misurabili ai nostri clienti, all'ambiente e alle società in cui operiamo.