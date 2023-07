Algeco promuove la sostenibilità nei Grandi Eventi

L’azienda leader europea nelle soluzioni modulari presente al Lucca Summer Festival ed al Nastro Rosa Tour

Algeco, la società leader nel settore delle costruzioni modulari in Europa, continua a sostenere importanti eventi di livello internazionale, mettendo al centro valori come la responsabilità ambientale, la qualità e l'attenzione alle esigenze dei clienti. Dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo di sci di Cortina 2021, l’azienda ha recentemente preso parte al Lucca Summer Festival 2023 e al Nastro Rosa Tour, organizzato da Ssi Events in collaborazione con Difesa Servizi spa.

Con una presenza nel settore da più di 70 anni, Algeco fornisce soluzioni modulari temporanee o definitive per una vasta gamma di settori, tra cui industria, edilizia, istruzione, pubblica amministrazione, salute e terzo settore. La flessibilità delle loro strutture modulari consente di adattarsi alle diverse esigenze degli eventi e di offrire spazi funzionali e confortevoli per ospiti e partecipanti. Algeco pone una grande enfasi sulla sostenibilità ambientale, garantendo che le proprie costruzioni modulari siano realizzate con materiali a basso impatto ambientale e adottando pratiche eco-friendly durante il processo produttivo. Inoltre, la loro capacità di fornire soluzioni temporanee riduce l'impatto ambientale rispetto alle costruzioni tradizionali, consentendo di evitare la realizzazione di nuove strutture permanenti.

La partecipazione di Algeco a eventi di rilievo come il Lucca Summer Festival 2023 e il Nastro Rosa Tour è una testimonianza del loro impegno nel fornire soluzioni modulari di alta qualità per contesti di prestigio. La loro presenza in questi importanti eventi dimostra anche la fiducia e la reputazione che l'azienda ha guadagnato nel corso degli anni.

LA RASSEGNA IN TOSCANA

Il Lucca Summer Festival (LSF), organizzato dalla società DI and GI Srl, è un evento musicale che si svolge a Lucca dal 1998, principalmente nel mese di luglio. Caratterizzato da una varietà di generi musicali, il festival ha ospitato artisti di fama internazionale provenienti da diversi stili musicali, inclusi jazz, soul, rock, pop, hip hop, elettronica e molti altri. Fin dalle prime edizioni, il festival si è distinto per la partecipazione di importanti artisti internazionali, con una particolare attenzione alla scena musicale americana e britannica. La sua posizione unica nel centro storico di Lucca ha contribuito a creare un'atmosfera suggestiva e intima per gli spettatori. Un evento importante per parlare anche della mission di Algeco, farla conoscere e diffonderla.

Complessivamente, nel corso degli anni, più di 300 artisti si sono esibiti al Lucca Summer Festival, attirando oltre 1.000.000 di spettatori. Tra i grandi nomi che hanno calcato il palco del festival vi sono David Bowie, Bob Dylan, James Brown, Mark Knopfler, Ray Charles, Eric Clapton, B.B. King, Neil Young, Stevie Wonder, Leonard Cohen, Elton John, Green Day, Alanis Morissette, Jamiroquai, Pink, Alicia Keys, Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cranberries, Eagles, Kiss, The Rolling Stones, Black Eyed Peas, Placebo, Oasis, Blink-182, Gorillaz, The Chemical Brothers, Imagine Dragons e molti altri.

IL GIRO D’ITALIA IN VELA

Il Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia in vela, è un importante evento supportato da Algeco, al quale ha partecipato il CEO e MD di Algeco, Vito Amati, in occasione della sua inaugurazione. Si tratta di un innovativo e spettacolare formato sportivo italiano, che si svolge lungo le coste e i fari del Mediterraneo. Il tour comprende una serie di eventi velici multi-disciplina in tappe che toccano alcune delle più belle località costiere italiane e del Mediterraneo.

Il Giro dell'Italia a Vela è un evento che si estende per circa 30 giorni e coinvolge 10 team internazionali. Le regate comprendono tre diverse discipline FOIL distribuite in 9 tappe. Il tour è iniziato il 29 giugno con un vivace villaggio itinerante che offre eventi di connessione con il grande pubblico, i partner, la vela e i valori dell'Italia. Le città di mare visitate fino al 30 luglio includono Genova, La Maddalena, Napoli, Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, Portorose e Venezia.

Questo evento rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di vela e per il pubblico di vivere un'esperienza emozionante e coinvolgente. Il Nastro Rosa Tour celebra la bellezza del Mediterraneo, le sue tradizioni marinare e l'importanza dello sport nella promozione dei valori italiani. Algeco, sponsor ufficiale da quando è nato l’evento, ha sempre creduto molto nel progetto ed è orgogliosa di sostenere una manifestazione così prestigiosa, contribuendo alla sua riuscita.

L’AZIENDA

Algeco S.p.A. ha adottato il modello di "loop within loop" basato sull'economia circolare come fondamento della sua strategia aziendale, mettendo la sostenibilità al centro delle proprie attività. L'azienda si impegna a ridurre la produzione di CO2 del 2,5% annuo nei suoi siti operativi, aumentando l'efficienza e l'utilizzo di fonti energetiche sostenibili tramite l'installazione di impianti fotovoltaici. L’azienda promuove inoltre il concetto di manutenzione e riutilizzo, cercando di massimizzare l'utilizzo delle proprie strutture modulari nel corso del tempo. Inoltre, l'azienda gestisce in modo sostenibile tutti i rifiuti, con l'obiettivo ambizioso di ridurre del 50% l'invio in discarica entro il 2025.

L'impegno di Algeco per la sostenibilità si estende anche alla gestione responsabile delle risorse idriche, con l'obiettivo di ridurre del 10% il consumo di acqua entro il 2025. Inoltre, l'azienda si propone di ridurre del 15% le emissioni di carbonio generate dalla flotta di veicoli impiegati nella logistica entro lo stesso periodo.

a sinistra Riccardo Simoneshi, Presidente SSi Event e organizzatore MMNRT

a destra Vito Amato, CEO & MD di Algeco Italia

CIRCOLARITA' CONTRO GLI SPRECHI

Algeco si impegna a promuovere la riduzione degli sprechi, il riutilizzo e il riciclo dei materiali, nonché l'adozione di pratiche sostenibili lungo l'intero ciclo di vita dei suoi prodotti e servizi. Il noleggio delle soluzioni modulari offerto da Algeco è un elemento chiave in questo approccio, poiché consente di massimizzare l'efficienza e l'utilizzo delle risorse. Ciò permette di ottimizzare i processi, compresi il riciclo e la gestione dei rifiuti, riducendo al minimo l'impatto ambientale complessivo. La circolarità è uno dei principi chiave delle soluzioni modulari di Algeco. Riducendo al minimo il consumo di risorse e favorendo il maggior numero possibile di "cicli circolari", i moduli dell'azienda richiedono meno risorse rispetto alla costruzione tradizionale. Ciò si traduce in una minore impronta di carbonio e in un impatto ambientale ridotto nel corso del tempo.

LA MISSIONE

Attraverso il modello "Loops within Loops", Algeco si impegna a promuovere la riduzione degli sprechi, il riutilizzo e il riciclo dei materiali, nonché l'adozione di pratiche sostenibili lungo l'intero ciclo di vita dei suoi prodotti e servizi. Il noleggio delle soluzioni modulari offerto da Algeco è un elemento chiave in questo approccio, poiché consente di massimizzare l'efficienza e l'utilizzo delle risorse. Optare per il noleggio anziché l'acquisto e il possesso dei moduli consente ad Algeco di mantenere il controllo sui beni per tutto il loro ciclo di vita. Questo approccio permette di ottimizzare i processi, compresi il riciclo e la gestione dei rifiuti, riducendo al minimo l'impatto ambientale complessivo. La circolarità è uno dei principi chiave delle soluzioni modulari di Algeco. Riducendo al minimo il consumo di risorse e favorendo il maggior numero possibile di "cicli circolari", i moduli dell'azienda richiedono meno risorse rispetto alla costruzione tradizionale. Ciò si traduce in una minore impronta di carbonio e in un impatto ambientale ridotto nel corso del tempo. Inoltre, la flessibilità e l'adattabilità delle soluzioni modulari consentono di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e le mutevoli esigenze delle comunità. Poiché le unità modulari sono completamente riutilizzabili, riconfigurabili e riciclabili, possono essere adattate alle esigenze in evoluzione, consentendo una risposta tempestiva e sostenibile ai cambiamenti demografici e alle richieste di adattamento al clima.

NEET ZERO

Algeco ha avviato una serie di programmi volti a migliorare l'efficienza delle risorse, adottare l'energia rinnovabile e promuovere comportamenti sostenibili. Questi sforzi sono fondamentali per la strategia ESGS dell'azienda e per il suo successo aziendale. L'azienda si impegna a raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2050, ma si sta concentrando su azioni concrete per anticipare questa data una volta completate le azioni delineate nel piano d'azione per il 2028. L'obiettivo è ridurre le emissioni derivanti dagli ambiti 1 e 2 basate sul mercato del 10% entro il 2025 e del 15,8% entro il 2028 rispetto al valore di riferimento del 2020. Questo obiettivo è parte integrante del programma di Sustainability-Linked Finance, che mira a ridurre le emissioni aziendali.

Algeco riconosce l'importanza di sostenere le persone lungo la catena di fornitura e di prepararsi per il futuro. Ciò significa garantire condizioni di lavoro dignitose e sostenibili, collaborare con fornitori responsabili e promuovere pratiche etiche e sostenibili in tutte le fasi del ciclo di vita dei suoi prodotti e servizi.