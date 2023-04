Algeco, Padel all’insegna della solidarietà

Algeco S.p.a., leader nella vendita e noleggio di container, spazi modulari e moduli prefabbricati, scende in campo per la ricerca partecipando come sponsor al torneo distrettuale di tennis e padel “Uniti per Telethon”, organizzato dal Rotary Club Amelia e Narni, con il coinvolgimento della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. L'evento, che si terrà dal 27 al 30 aprile presso la struttura Happy Village di Terni, avrà come obiettivo la raccolta di fondi per la fondazione Telethon, per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche. Algeco S.p.a. ha aderito con entusiasmo all'iniziativa, essendo da sempre attenta alle tematiche sociali e non è la prima volta che sponsorizza eventi sportivi con finalità benefiche. Non nuove, infatti, sono le partecipazioni ad appuntamenti come la Formula 1, la Coppa del Mondo di sci, eventi di Vela, concerti e molto altro ancora.

Il CEO & Managing Director di Algeco S.p.a., Vito Amati, ha dichiarato che l'azienda «è molto orgogliosa di partecipare a questa iniziativa promossa dal Rotary Club Amelia e Terni», ritenendo importante dare il proprio contributo per questa causa. “Inoltre - ha sottolineato Amati - esiste una vera passione per il padel all'interno dell'azienda e mesi fa è stato organizzato un torneo interno al quale hanno partecipato molti dipendenti, mostrando affiatamento, unione e spirito di squadra, proprio le caratteristiche che contraddistinguono l'azienda e che sono determinanti per costruire giorno per giorno la forte realtà di Algeco”.

Partecipazione attiva

L'azienda, molto radicata nel territorio ternano, sarà presente anche "fisicamente" attraverso la partecipazione al torneo di alcuni suoi dipendenti, per i quali Algeco S.p.a. ha coperto le spese di iscrizione, e che indosseranno maglie create per l'occasione. Verranno inoltre distribuite a tutti i partecipanti borracce con il logo aziendale, mentre l'organizzazione ha predisposto in dono un kit da gioco che permetterà di veicolare la missione di Telethon. Si preannuncia quindi una stagione ricca di eventi per Terni, che vedrà coinvolte le più importanti realtà aziendali del territorio, tra le quali Algeco S.p.a. Inoltre, la stessa struttura ternana è stata scelta dalla Federazione Fitp quale sede delle finali nazionali della Serie A di padel maschile e femminile che si sono disputate dal 21 al 23 aprile scorso.

Algeco e il mondo degli Eventi

Algeco conferma inoltre la sua passione per gli eventi seguendo attivamente altre competizioni sportive come il Nastro Rosa Tour dove, oltre alla partnership, ha realizzato il villaggio itinerante. Un evento sportivo di grande importanza internazionale che si svolge lungo le coste del Mediterraneo e che coinvolge appassionati di vela di tutto il mondo.

Algeco nell’ultimo anno ha deciso di aderire all'iniziativa "adotta un team" supportando sette atleti internazionali delle tre diverse categorie con due barche e quattro tavole personalizzate con il loro marchio. Vito Amati ha tenuto a specificare “come lo sport abbia la capacità di insegnare e far apprendere condotte utili per la crescita personale di ognuno di noi che si riflettono sulla attività quotidiane lavorative e non”.

Dal mare alla montagna

Location differente ed esigenze differenti. Parliamo dei campionati del Mondo di sci 2021, in occasione dei quali, nella bellissima cornice della città di Cortina d’Ampezzo, Algeco ha consegnato 185 unità. Un progetto arduo perché tutto è stato consegnato ed installato durante il periodo invernale prendendo in considerazione alcune criticità: la presenza della neve, la mobilità di mezzi ingombranti in zone sciistiche non facilmente accessibili, le regole e le restrizioni che le misure di contenimento della pandemia hanno imposto durante il lockdown e che hanno rallentato i normali iter di consegna e montaggio in loco.

Un motivo in più per Algeco, che da sempre ama le sfide, per dare il suo contributo offrendo la garanzia di un know-how consolidato in oltre 50 anni di attività, la qualità delle sue soluzioni e dei suoi servizi ma soprattutto la sua capacità di dare risposte veloci, personalizzate ed efficaci ad ogni esigenza di spazio nel rispetto del territorio e attraverso soluzioni che minimizzano l’impatto sull’ambiente. «Ancora una volta abbiamo preso parte ad un evento di rilevanza mondiale” ha dichiarato Amati. “Questo - ha precisato l’AD dell’azienda - ci riempie di orgoglio e ci ha motivato per dimostrare nuovamente le nostre capacità gestionali, la rapidità di esecuzione, la qualità delle nostre strutture e di tutto il nostro team” .

La mission

La produzione di edifici modulari da parte di Algeco S.p.a. ha dimostrato di avere una serie di vantaggi ambientali rispetto all'edilizia tradizionale. Innanzitutto, la quantità di rifiuti prodotti durante la produzione di edifici modulari è circa la metà rispetto alla costruzione tradizionale. Questo perché la maggior parte della produzione viene effettuata in fabbrica e solo una minima parte viene realizzata in cantiere. Ciò significa che ci sono meno rifiuti da smaltire e meno materiali di scarto. Inoltre, le strutture modulari Algeco sono progettate per essere altamente efficienti dal punto di vista energetico. Ciò significa che utilizzano meno energia rispetto alle costruzioni tradizionali. Secondo alcune stime, un modulo Algeco può avere un potenziale risparmio energetico che può arrivare fino al 73% in più rispetto alle costruzioni tradizionali. Questo è possibile grazie all'uso di tecnologie avanzate, materiali isolanti e sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. Algeco in Europa ha quindi inventato il concetto di costruzione modulare nel 1955, e dal 2007 è leader nel settore degli edifici modulari nel Vecchio Continente, dove questo tipo di soluzioni, in assenza di spazio, è stato riconosciuto come migliore alternativa all'architettura tradizionale. La forza di Algeco si basa sull’essere “Veloce, Intelligente, Modulare” e al contempo sostenibile, con un volume di affari in costante crescita e un’esperienza riconosciuta in tutto il continente. Da anni Algeco si impegna nella realizzazione e nel soddisfacimento dei bisogni dei clienti e dei suoi dipendenti.