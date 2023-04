ALBAGIEMME SPA , CONCESSIONARIA AUTO DAL 1969

Il gruppo Albagiemme è presente sul territorio dei castelli romani dal 1969 nella sede storica di Velletri per poi estendersi ed aprire un’ulteriore sede a Ciampino.

Ad oggi rappresenta i marchi Opel, Peugeot, MG, Aixam e Mahindra ed è sempre in continua crescita grazie all’attenzione che presta agli sviluppi del mercato Automotive.

L’attività è stata messa in piedi con passione e determinazione, e nel corso degli anni ha raggiunto ottime quote di mercato indirizzando gli obiettivi primari verso le esigenze dei clienti, garantendo così un prodotto di grande qualità.

L’Albagiemme si è sempre contraddistinta per le sue competenze, la professionalità e l’attenzione che viene prestata verso la persona che si ha di fronte, e non si ferma alla sola vendita: difatti offre servizi di assistenza, auto sostitutiva, pezzi di ricambio e accessori originali.

I venditori gentili e cordiali seguono il cliente passo per passo consigliando il veicolo più adatto con la soluzione finanziaria più consona alle sue esigenze, accompagnandolo dalla scelta della vettura sino alla consegna.

La concessionaria mette a disposizioni una vasta gamma di vetture grazie alla presenza di più marchi.

Per Opel e Peugeot si guarda al futuro grazie alla vasta gamma di auto elettriche come le piccole, Opel corsa e Peugeot 208 dove per l’acquisto si possono sfruttare gli incentivi statali. Sono city car adatte a rapidi spostamenti in città, ma che offrono una comodità di guida anche su tratti extraurbani. Sono auto a 0 emissioni di CO2 e si ha l’opportunità di circolare liberamente anche nelle zone ZTL.

Per chi è amante di crossover invece possiamo offrire la Opel Crossland dal design audace e originale con un abitacolo pratico e spazioso ricco di funzionalità intelligenti per rendere la guida più facile e sicura.

Passando alle più grandi c’è il Peugeot 2008, un Suv moderno e deciso, è personalizzabile in ogni sua parte e ti conquisterà grazie alle sue linee e il suo look.

Le gamme offrono anche veicoli ibridi come la nuova Opel Astra audace e dallo stile unico, eletta migliore auto al Golden Steering wheel awards 2022, per poi continuare con la Peugeot 308 compatta e grintosa. Poi abbiamo i Suv, Peugeot 3008 e Opel Grandland, grandi, spaziosi, confortevoli agli spostamenti quotidiani, al traffico e impeccabili nei lunghi viaggi.

Poi offriamo tutta la gamma MG, marchio storico inglese sempre stato all’avanguardia fin dalla sua nascita ed anche oggi le nuove generazioni possono scegliere un auto di questo marchio rinnovato e predisposto al futuro. Con la sua vasta gamma di veicoli elettrici e termici MG vuole arrivare proprio a tutti.

E per finire rappresentiamo il marchio AIXAM, leader nelle vendite di minicar, macchine innovative e sicure.

Nella sede storica di Velletri sita in Via Appia Sud, 190 si può trovare tutta la gamma Opel, Peugeot e MG, mentre nella sede di Ciampino sita in Via Appia Km 17.500 si possono trovare le gamme Opel, AIxam e Mahindra.

Contatti : ALBAGIEMME - Via Appia Sud, 190 , 00049 Velletri RM

TEL 06 962 7600

www.albagiemmespa.it

info@albagiemmespa.it