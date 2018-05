AL GHERLINDA IN PASSERELLA PER LA FINALE REGIONALE DI MISS MONDO

Il centro di intrattenimento Gherlinda torna a farsi palcoscenico della bellezza ospitando,Alle 18.30 le ragazze in gara sfileranno con abiti e accessori forniti dalle attività all’interno della struttura di Ellera di Corciano, provando a conquistare il favore della giuria che eleggerà le tre semifinaliste umbre che andranno a contendersi il titolo nazionale a Gallipoli dal 30 Maggio al 10 giugno. Tra i giurati sarà presente anche Miss Mondo Umbria Gaia Gattavecchi che cederà la corona alla nuova Miss 2018.Dalle reginette di bellezza si passa agli atleti, domenica 27 maggio, nel pomeriggio, per la finalissima della Coppa umbra 2018 della Asd Fidart (Associazione sportiva dilettantistica Freccette Italia Dart). Alle 16 inizieranno i play off, alle 19.30 la finale di Coppa umbra per le categorie A, B, C, D e Under 14 e alle 20.30 il Torneo individuale Warm up 501 S.O.