Affidabilità e competenza: con Affide il credito su pegno è sicuro

Il 29 ottobre un’asta dedicata a Moira Orfei: potranno essere acquistati 48 gioielli appartenuti all’artista circense

Oltre 330mila clienti soddisfatti, 38 filiali su tutto il territorio italiano e il 95% di polizze riscattate. Sono questi i numeri di Affide: la più grande società attiva nel settore del credito su stima, autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del testo unico bancario, con una copertura garantita su tutto il territorio nazionale.

Ex Custodia Valore, Affide nasce dall’acquisizione da parte del gruppo Dorotheum del ramo del credito su stima di Unicredit. Affide ha la sua sede centrale, monumentale, romana a Piazza del Monte di Pietà, nel cinquecentesco Palazzo Petrignani: una sede ricca di storia che ricorda i tempi in cui il credito su stima era un istituto concepito per sostenere finanziariamente chi fosse dotato di un patrimonio pur non ingente e non formalmente prezioso.

I BENI NON RISCATTATI

I beni affidati a garanzia del credito, che il Cliente decide di non riscattare, sono periodicamente venduti ad asta pubblica presso le sedi Affide.

Queste aste rappresentano un valido ventaglio di opportunità per acquistare oggetti di valore a prezzi interessanti. Gioielli, argenti, orologi e pietre certificate dai gemmologi Affide: le aste sono frequenti, quasi a cadenza quotidiana, e aperte a tutti presso le sedi di Milano, Roma Monte, Palermo e Catania.

Ogni oggetto è garantito dagli stimatori Affide e in caso di vittoria della licitazione, l’importo da pagare sarà pari a quello di aggiudicazione maggiorato dei diritti d’asta più Iva.

Le aste sono di tre categorie: aste preziose, aste speciali e aste oro. Le prime sono ideali per acquistare oggetti singoli, gioielli finemente lavorati, in ottime condizioni e a prezzi vantaggiosi. O anche articoli di tendenza, perfetti anche come dono. Le seconde, invece, sono organizzate soprattutto per chi vuole acquistare oggetti di prestigio, orologi da collezione, spille, segni zodiacali, articoli rari. Fanno parte di questa categoria le Aste di beneficenza e quelle a tema, dedicate ad un periodo storico, ad una particolare categoria di beni preziosi o a una celebrità che ha concesso la vendita. Le terze, infine, sono organizzate con cadenza bisettimanali e sono dedicate soprattutto ai monili in oro di semplice manifattura.

LE ASTE EVENTO

Affide, inoltre, organizza periodicamente delle vere e proprie aste evento. In questo contesto va inserita l’asta speciale dedicata a Moira Orfei che si terrà il prossimo 29 ottobre a partire dalle 16.30 in piazza Monte della Pietà a Roma.

L’asta di gioielli, curata da Affide, comprende oltre 48 pezzi rari e di alto pregio appartenuti all’artista, come quelli acquistati da Moira Orfei durante la tournée del suo circo in Iran, quando nel 1977 la troupe rimase bloccata alla corte dello Scià di Persia con 100 artisti e 50 animali: in seguito all’insurrezione popolare e il ministero degli Esteri italiano inviò l’Achille Lauro a recuperare personale, animali e attrezzature.

Tutti i gioielli di Moira Orfei in vendita possono essere visionati dal catalogo online oppure di persona presso il Palazzo di Piazza del Monte di Pietà a Roma, dove sarà possibile usufruire della consulenza gratuita di uno dei nostri stimatori per ricevere maggiori informazioni.

Ogni oggetto è firmato e garantito da Stefano Orfei Nones, figlio di Moira e Walter.

L’asta è accompagnata da una mostra fotografica e di altri beni appartenuti a Moira Orfei – inaugurata lo scorso 8 ottobre – che ripercorre le tappe della carriera artistica di Moira Orfei. Ideata da Alessandro Serena e Aurelio Rota, nell’ambito di Open Circus, progetto di diffusione della cultura circense, esalta l’intensissima vita dell’artista circense, fatta di spettacolo, cinema, riconoscimenti e amore per la famiglia.