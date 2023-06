AD MAIORA LUISS BASKET

Una promozione storica in serie A2 costruita con lavoro, passione e dedizione. Per la prima volta una squadra composta da studenti riesce a entrare nel mondo dei professionisti della pallacanestro. Nella vittoria in campionato della Luiss Basket Roma ci sono tuttavia molti altri ingredienti che hanno portato fino alla conquista di un eccezionale risultato con una squadra composta da studenti dell’Ateneo e della Business School. Proprio la scelta di disputare il campionato puntando su ragazzi motivati, sulla gestione del talento, su un modello di crescita che spesso è stato applicato nei college USA si è rivelata lungimirante e vincente.

Il filo conduttore di questa storia ha un nome, quello di Luigi Abete. È lui - al tempo presidente della Luiss - che nel gennaio del 1998, dà il via al progetto di una squadra di basket nell'ateneo che si affilia alla FederBasket nel 1999 come Società Sportiva Luiss. Da lì in poi una crescita continua fino ad arrivare alle quattordici discipline sportive e ai diciotto gruppi sportivi agonistici attuali. Un modello che avvicina molto la Luiss a quello dei college americani, e che mira a dare un valore centrale dell'attività sportiva nel percorso formativo. Proprio per questo per rimanere in squadra gli atleti devono acquisire almeno il 50% dei crediti previsti nell’anno accademico e ricevono una borsa di studio totale, vitto e alloggio (per i non residenti a Roma).

“La Luiss Basket ha realizzato un’impresa epica. Epica in sé e nella modalità in cui è stata realizzata. A Ferrara abbiamo vissuto emozioni fortissime e contrapposte che hanno messo a dura prova le coronarie.Questo risultato rappresenta l’impegno, la visione e la passione di quanti, per 25 anni, hanno creduto in questo progetto che da “sogno è divenuto leggenda”, come è stato dichiarato nel commento di annuncio della promozione in A2. L’Università Luiss ha sempre creduto nel binomio studio e sport coniugato nel modo più alto, poiché solo l’impegno nell’eccellere crea campioni nella vita come nello sport”, ha dichiarato Luigi Abete, Presidente dell’Associazione Sportiva Luiss

Questo successo sportivo è solo l’ultimo in ordine di tempo del più ampio progetto della “Luiss Sport Academy”, nata con l’obiettivo di consentire allo studente-atleta di conciliare l’attività formativa con quella sportiva. Il percorso di Dual Career che l’Università Luiss ha sviluppato mira a offrire agli studenti-atleti la possibilità di continuare a eccellere nella loro attività sportiva coniugando un percorso di studi di alto profilo.

“Lo sport rappresenta valore, orgoglio, appartenenza e soprattutto un modus vivendi che permette di arrivare all’obiettivo senza mai perdere il focus”, spiega Paolo Del Bene, Direttore Sportivo dell’Università, “Quando si gestiscono progetti del genere è fondamentale l’appoggio incondizionato dei vertici dell’ateneo che ci hanno sempre spinto a migliorare mettendoci a disposizione tutti gli strumenti necessari.

Quello della stagione sportiva 2022/2023 è pertanto il diario avvincente di un anno indimenticabile per la Luiss e per la sua squadra di basket, uniti in campo dal tecnico Andrea Paccariè – votato come miglior allenatore della stagione regolare -, sulla panchina della squadra dall’estate 2014. Il team ha unito tante storie diverse. Da quella di Marco Pasqualin che lo scorso anno ha ottenuto una Laurea Magistrale in Management in Luiss e ha deciso di rimanere frequentando l’MBA della Luiss Business School, a quella di Matteo Fallucca che ha accettato di scendere di categoria, rinunciando a un ricco contratto, per abbracciare il progetto Luiss ed è stato premiato come MVP e miglior realizzatore delle finali.

Altre storie, altre vicende, tutte legate da un comune denominatore: la voglia di far correre in parallelo la carriera sportiva e il percorso universitario, sfruttando le grandi opportunità che un Ateneo come Luiss può mettere a disposizione dei suoi iscritti. Per questo Marco Legnini, appassionato di abbigliamento, è stato chiamato a curare la linea di merchandising dell’Università. Matija Jovovic, montenegrino, si è iscritto alla facoltà di Economia, così come sua sorella che ha scelto la Luiss per la Magistrale.