Acqualatina guarda al futuro: al via una nuova fase basata su sostenibilità, innovazione e centralità delle persone

L’anno che se ne va, il 2022, va inserito nel libro della storia dell’azienda Acqualatina S.p.a perché ha celebrato i venti anni dall’inizio della gestione del servizio idrico integrato nell’Ato4-Lazio Meridionale. Nel corso di questi quattro lustri sono stati realizzati molti progetti e risolte tante criticità, che hanno consentito alla Società di guardare con ottimismo verso il futuro, verso un nuovo percorso con la consapevolezza delle proprie forze. Acqualatina ha sinora investito oltre 310 milioni di euro (di cui 21 nel solo 2021 e oltre 18 nel 2022) dalla distribuzione idrica alla depurazione, dalle analisi di laboratorio al customer care. Da molti anni, inoltre, tutti i depuratori sono autorizzati allo scarico tanto che il territorio può vantare le uniche Bandiere Blu di tutta la costa laziale con processi aziendali certificati dagli appositi Enti.

LA NUOVA FASE GESTIONALE

Il futuro è programmato con la nuova fase fondata sull’open innovation, quindi su una sinergia di idee interne ed esterne all’azienda, con il supporto dei migliori strumenti e delle migliori strategie sul mercato, così come su un approccio sistemico volto a raggiungere traguardi mai raggiunti in precedenza. Grazie ai fondi del PNRR e ai fondi FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) sono stati attivati interventi di ammodernamento reti e recupero delle perdite fisiche su gran parte del territorio per una cifra totale di oltre 50 milioni di euro per l’automazione, la digitalizzazione e l’efficientamento delle reti. Sempre in ambito PNRR, 17 milioni sono stati già ottenuti e sono in corso di realizzazione interventi per il raddoppio del collegamento Sardellane-Pianura Pontina e la messa in sicurezza della centrale Mazzoccolo. Ulteriori 17 milioni di euro sono stati richiesti per progetti di miglioramento dei sistemi di depurazione e riduzione dei fanghi di depurazione. Obiettivo strategico di questo percorso è di spostarsi da una gestione emergenziale a una di tipo predittivo, in grado di prevenire le problematiche e attivare tempestivamente le soluzioni per fronteggiarle, rendendo l’intero sistema più resiliente, con una forte impronta di sostenibilità ambientale e sociale del servizio. Partendo dalla digitalizzazione della mappatura di rete e dalla creazione di una piattaforma IoT dedicata, si sta sviluppando un progetto di integrazione di tutti i gestionali in un unico sistema di Water Management, dando vita a una struttura con funzioni di data analysis avanzate.

LA NUOVA IMMAGINE

In questa nuova fase il logo di Acqualatina si pone come simbolo del passaggio dalla mission al purpose. La nuova immagine rappresenta l’evoluzione della Società da gestore di un servizio pubblico essenziale, come quello idrico, a un ruolo più ampio, quale attore strategico e consapevole della tutela dell’ambiente, che ha l’obiettivo di migliorare il quotidiano dei cittadini. Il nuovo logo di Acqualatina è composto da una goccia d’acqua e da una foglia stilizzate, poste fianco a fianco, con sfumature di colore che vanno dall’azzurro al verde.

Le forme richiamano la modernità di un linguaggio a cui siamo abituati grazie al web, per avvicinarsi alle esigenze delle persone anche attraverso la comunicazione e un dialogo sempre più costruttivo. I colori richiamano la tutela ambientale.

PRINCIPALI SFIDE VINTE

2012

Riportati i valori di Arsenico entro il limiti imposti dalla UE con 17 milioni di investimento, il primo gestore del Lazio a raggiungere l’obiettivo e in anticipo sui tempi stabiliti a livello Europeo.

2017

Avviato piano di resilienza del sistema idrico per fronteggiare la siccità, con circa 400 litri al secondo recuperati nel Sud Pontino e circa 400 nell’area dei Monti Lepini grazie a recupero perdite di rete, ammodernamento centrali, attivazione di nuove fonti e interconnessioni tra reti e centrali.

2017

Attivazione dissalatore Ventotene, l’isola diventa autonoma nell’approvvigionamento idrico per la prima volta nella sua storia.

2017

Menzione istituzionale del 2017 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’impegno aziendale nel contrasto alla siccità, nel corso di un’audizione dell’ANAC sulle misure più efficaci adottate a livello nazionale per il contrasto dell’emergenza.

2020

Afforzamento dei servizi digitali per gli utenti e lancio di nuovi servizi come le chat online, la bolletta web, l’APP e lo Sportello Online.

2021

Apertura nuovi sportelli fisici per il pubblico, a Latina, digitali e innovativi. Resa operativa la control room per la gestione in tempo reale di squadre, reti e impianti.

LE PERSONE AL CENTRO

Le persone sono al centro di ogni scelta della Società, ancor più in questa nuova fase.

Quando si parla di persone, si intendono sia i professionisti di Acqualatina, con la loro passione e l’impegno profuso ogni giorno anche a fronte di tante difficoltà e sfide, sia i cittadini del territorio, con le loro diverse esigenze e la necessità di ricevere sempre il migliore servizio possibile.

Anche per celebrare i vent’anni di gestione, la Società ha messo i suoi professionisti e i cittadini del territorio al centro di un video emozionale. Il racconto di due generazioni di tecnici rivolto alle future generazioni ci narra l’impegno quotidiano dei professionisti del settore, la passione per questo lavoro, che rimane immutata nonostante il passare degli anni e i tanti cambiamenti che hanno segnato la storia di questo settore e del territorio: dalle centrali azionate a mano nel cuore della notte ai più moderni telecontrolli.