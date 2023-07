Acqualatina: DEPURAZIONE, SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO

I risultati ottenuti esprimono appieno l’impegno della Società sul fronte dell’ecosostenibilità e della tutela ambientale

Quello della depurazione è un tema molto delicato su cui Acqualatina è attiva sin da inizio gestione. Ad oggi

sono stati circa 62 i milioni di euro investiti nella depurazione, e ben 50 quelli per la fognatura, su oltre 316 milioni totali. Dunque, si parla in totale di circa il 36% del totale investito dalla società in questo particolare settore. Tutti gli interventi di Acqualatina hanno permesso, nel corso del tempo, di trasformare la depurazione in un vero e proprio fiore all’occhiello del territorio. Basti pensare che nel 2002, anno di presa in gestione da parte di Acqualatina, solo sette depuratori erano provvisti di autorizzazione allo scarico, mentre oggi il 100% dei 68 depuratori è perfettamente

a norma e, ormai da diversi anni, si è entrati a regime col necessario ottenimento o rinnovo dell’autorizzazione

allo scarico.

DEPURAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Dalla qualità delle acque reimmesse in natura al progetto SARI, fino al supporto nell’ottenimento delle Bandiere Blu, ogni attività del gestore si inserisce in un più ampio piano improntato alla valorizzazione territoriale e alla sostenibilità ambientale e sociale

AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO

Venendo agli impianti, particolare focus meritano quelli di sollevamento, che permettono il regolare funzionamento della rete fognaria il collettamento dei reflui verso gli impianti di depurazione, sono per oltre il 50% dotati di elecontrollo e gestiti da un sistema centrale di supervisione, per il riscontro dello stato delle apparecchiature e di eventuali allarmi. Tale percentualeaumenta per gli impianti ricadenti nei territori costieri per assicurare la migliore prevenzione e la massima tempestività in caso di disservizi. Tutti gli impianti vengono comunque controllati dagli operatori secondo turni di ispezione programmati, che prevedono diversi passaggi nell’arco della settimana. Insomma, un’attenzione davvero particolare affinché l’intero ciclo possa essere dettagliatamente lavorato.

QUALITÀ IN USCITA DAI DEPURATORI E ANALISI DELL’ACQUA

Il sistema di autocontrollo si aggiunge ai controlli effettuati e previsti per legge a cura degli Enti preposti. L’autocontrollo viene realizzato grazie ai laboratori Acqualatina di Gaeta (acqua potabile) e Latina Est (per le acque reflue), che hanno ottenuto l’accreditamento Accredia per la norma ISO 17025 che esprime i “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”. Il percorso di accreditamento di Accredia coinvolge ogni singolo parametro analizzato e, dunque, prevede un iter lungo e complesso. Ecco perché i laboratori vengono sottoposti a una serie di controlli periodici che monitorano il costante rispetto dei requisiti tecnici e del sistema di gestione. La Società esegue analisi su circa 30mila parametri l’anno, per le acque depurate, alle quali si aggiungono quelle di routine effettuate dall’ARPA

CONTROL ROOM

Grazie alla nuova Control Room di Latina è ora possibile avere un feedback, continuo e in tempo reale, sullo stato i tutti gli impianti, così da intervenire per tempo, in caso di problematiche, e addirittura di anticiparle. Questa innovazione tecnologica permette di cambiare radicalmente il paradigma operativo, passando da una gestione

delle emergenze a un approccio predittivo e preventivo.

BANDIERE BLU

Il rispetto dei limiti allo scarico delle acque in uscita dai depuratori è, tra l’altro, uno dei principali fattori che, da anni, contribuisce all’assegnazione, nel nostro territorio, delle uniche Bandiere Blu di tutto il litorale laziale. Primato confermato anche nel 2023 con Anzio, Fondi, Gaeta, Latina, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina. La Bandiera Blu è un riconoscimento istituito nel 1987, anno europeo per l'ambiente, e conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere europee che soddisfano una serie di criteri di qualità per le acque di balneazione. Tra questi, di particolare rilevanza è la qualità delle acque depurate restituite alla natura.

Acqualatina e il progetto SARI per continuare la battaglia al Covid

COORDINATO DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ DALLE REGIONI E DELLE ARPA

Acqualatina, come parte integrante del progetto nazional e SARI (Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia), si impegna attivamente nella sorveglianza della circolazione del virus Sars-Cov2 nelle acque reflue. In collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e le Arpa territorialmente presenti, l’azienda svolge un ruolo cruciale nell'analisi delle acque reflue in entrata ai depuratori, nonché nella disinfezione di quelle già depurate in uscita allo scopo di contrastare la diffusione del virus. Acqualatina opera quindi su due fronti paralleli all'interno del progetto SARI. In primo luogo, si occupa del prelievo di campioni di acque reflue all'ingresso dei depuratori per analizzarle e individuare eventuali tracce del virus. Questo processo consente di supportare gli studi epidemiologici a livello nazionale e di attivare tempestivamente le strutture sanitarie in caso di necessità.



In secondo luogo, si impegna nella disinfezione delle acque reflue depurate in uscita dagli impianti, al fine di contrastare la diffusione del Sars-Cov-2. Questa importante misura aiuta a ridurre il potenziale rischio di contaminazione ambientale contribuisce alla salvaguardiadella salute pubblica. Al fine di garantire un oordinamento

efficace e una corretta implementazione delle attività, l'Istituto Superiore di Sanità ha istituito un tavolo tecnico di rilevanza nazionale che coinvolge tutte le parti interessate e funzionali al processo. Acqualatina partecipa quindi attivamente a questo tavolo, diventando un protagonista nel racconto dell'impegno profuso dai gestori idrici italiani per sostenere questo importante progetto di valore collettivo.



Il coinvolgimento attivo di Acqualatina nel tavolo tecnico istituito dall'Istituto Superiore di Sanità dimostra l'impegno

collettivo dei gestori idrici italiani nel supportare questo progetto di grande valore per la salute pubblica. La collaborazione tra le varie parti interessate è fondamentale per garantire una sorveglianza efficace e una gestione adeguata delle acque reflue, al fine di preservare la salute e il benessere della comunità.

Un argomento, quello del Virus, su cui è giusto non abbassare la guardia, e che proprio dalle acqua di un

comprensorio - come dimostrato da tante ricerche - può essere valutato dal punto di vista della diffusione in

corso.

TECNOLOGIA DI FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI

I processi di depurazione delle acque reflue sono fondamentali per garantire la riduzione dell'inquinamento e reservare l'ambiente. La maggior parte degli impianti utilizza il sistema dei fanghi attivi a biomassa sospesa, in cui colonie di batteri si nutrono delle sostanze presenti nelle acque reflue. Tuttavia, esistono anche casi di impianti

a biomassa adesa, come il depuratore di Itri, che utilizza la tecnologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), in cui la biomassa è sia sospesa che adesa. Gli impianti di depurazione sono progettati per rimuovere le diverse sostanze inquinanti tipiche delle acque reflue civili, come carbonio, azoto e fosforo, conformemente alle norme e alle prescrizioni per lo scarico.

In alcuni casi, superano i limiti tabellari dettati dalla normativa al fine di proteggere ambienti marini, laghi, canali o aree di particolare pregio o sensibilità, come isole, coste o aree protette. Il processo di depurazione inizia con la rimozione delle sostanze solide più grandi attraverso l'utilizzo di griglie.

Successivamente, le sostanze solide di dimensioni minori, come sabbia, vengono eliminate attraverso la ecantazione, che consente anche la rimozione di grassi e oli. Il trattamento biologico è responsabile della rimozione delle sostanze inquinanti residue disciolte nelle acque reflue. Grazie al sistema a fanghi attivi, i batteri presenti nelle colonie si nutrono di queste sostanze, permettendo la loro riduzione e la depurazione delle acque. Il processo di trattamento biologico prevede fasi di ossidazione-nitrificazione e denitrificazione, che consentono la rimozione delle sostanze organiche a base di carbonio e azoto.

Per rimuovere il fosforo viene utilizzata la coagulazione attraverso l'aggiunta di prodotti chimici come il cloruro ferrico, che facilita a separazione di questa sostanza. Infine, il processo di disinfezione si occupa di abbattere la carica batterica eventualmente residua. Il metodo prevalente è l'uso di agenti a base di cloro, attentamente dosati secondo le ormative vigenti, in modo da garantire il ripristino di acque depurate e rispettose dell'ambiente, nel pieno rispetto dei vincoli normativi e delle autorizzazioni. Le sostanze solide di scarto che vengono rimosse durante le varie fasi del processo di depurazione sono smaltite e spesso destinate al riutilizzo in agricoltura o in altri processi industriali, in cui diventano materia prima per nuovi utilizzi, contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale.

Una serie di sistemi che sono quindi fondamentali per la salute pubblica e per consentire di proteggere l’ambiente dopo aver utilizzato l’acqua corrente per gli utilizzi più disparati dal punto di vista domestico o ancora industriale per cui ci sono il maggior numero di inquinanti adoperati.

Motivi per cui la depurazione non solo è obbligatoria, ma deve essere compiuta a regola d’arte per impedire agli agenti inquinanti di poter finire nel suolo pubblico e attaccare in qualche caso anche la falda acquifera da cui ci abbeveriamo o che viene usata ad esempio per irrigare i campi coltivalti.

Ed in tal senso i controlli sono serrati da parte delle forze dell’ordine