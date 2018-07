Accademia Bartendence, corsi Professionali per Barman e Baristi

Negli ultimi anni, uno dei lavori che ha iniziato a riscuotere più successo è la professione del barman. Ci siamo mai chiesti, però, quali studi ci siano dietro a questo ruolo?Non si può improvvisare, c’è bisogno di dedizione e di continua voglia di crescere.in bartendencePer rispondere alle domande più e meno comuni, ci siamo rivolti al proprietario dell’Accademia bartendence che svolge corsi professionali per barman e baristi in zona colli albani: Simone Morri.La Scuola è aperta dal 2008 e continua a formare, mese dopo mese, molti dei Professionisti del settore.“ Un Professionista, prima di ogni altra cosa, deve essere cordiale, sorridente ed avere una particolare attenzione verso i propri clienti. Puoi anche aver studiato ed avere diversi anni di esperienza, ma senza questi requisiti la scalata non è semplice. Le persone sono abitudinarie, frequentano quasi sempre le stesse location se si trovano in affinità con il proprio barman/barista. Bisogna fare attenzione a cosa prendono, magari un caffè ristretto o un cocktail particolare, e servirlo senza il bisogno di farselo ripetere tutti i giorni.. dobbiamo riuscire a farli sentire importanti.”“ Con i nostri programmi, ne basta anche uno. Le lezioni dei corsi di 1° Livello che Organizziamo in sede sono pratiche e complete al 100% e permettono al corsista di affacciarsi da subito al mondo del lavoro.Il corso è stato studiato in modo tale da permettere a chiunque, professionista o meno, di poter salire subito su un Banco Bar, muovendosi con maestria e velocità già al termine delle due settimane di lezione. Verranno insegnate le tecniche per realizzare tutti i cocktail internazionali e i più richiesti sul mercato, lo studio delle attrezzature, la preparazione del banco e, nel dettaglio, le componenti di ogni ingrediente dei cocktail.”“ Nonostante la scuola sia molto grande e si estenda su una superficie di oltre 400mq, abbiamo deciso, già da molti anni, di organizzare tanti corsi ma con classi che non superano i 7 allievi. Questo per permettere a tutti i corsisti di poter lavorare e provare una propria postazione autonoma e attrezzata ad hoc . Inoltre, il fattore più importante, è garantire un’osservazione più che accurata da parte dei docenti. In questo modo, i nostri Trainer con più di 10 anni di esperienza, potranno seguire ogni singolo movimento degli alunni e correggerli, se necessario.”“ Ovviamente sì. In base alla tipologia di corso, viene rilasciato l’attestato specifico. L’attestato è una garanzia per i datori di lavoro riguardante le capacità del futuro dipendente. La garanzia viene data soprattutto dal prestigio della scuola che i ragazzi hanno frequentato. Rimane comunque il fatto che le capacità dietro al banco superino di gran lunga qualsiasi tipologia di attestato.”“ Assolutamente no. Purtroppo ci capita spesso di leggere su Internet di Scuole che improvvisano corsi riconosciuti in ogni parte del mondo.. nulla di tutto ciò è veritiero. La professione del Barman, come quella del Barista, fa parte delle libere professioni e quindi non è regolamentata a livello legislativo. Questo significa che tutti i corsi per Barman o Baristi in Italia sono corsi di formazione privati di qualifica professionale.. nulla di più.”“ In base al livello di interesse del corsista, indichiamo, presso la nostra scuola, corsi avanzati che migliorano di gran lunga le capacità e le conoscenze dell’alunno.Ad esempio, se un corsista è amante delle tecniche acrobatiche, potrà accedere ai corsi avanzati di 2° e 3° Livello in tecniche di Flair Bartending. se, invece, il corsista è più orientato verso lo studio degli ingredienti dei prodotti alcolici e della liquoristica in commercio, lo indirizzeremo al corso di mixology & more. I nostri corsi, garantiscono un’accurata preparazione verso la professione del barman e di conseguenza la sicurezza di poter salire dietro qualsiasi banco bar e lavorare da subito come gli esperti.”L’si trova in Via Rocca Priora n.47 – 00179 Roma ed è aperta dal lunedì al sabato con orario continuato 10:00-19:00. Non c’è bisogno di appuntamento, a tutte le ore potrete trovare lo staff pronto a darvi informazioni aggiuntive.Per maggiori informazioni: 06/89537573 – info@formazionebartender.it