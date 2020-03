Abbigliamento di tendenza: sempre immancabili le camice per l’uomo alla moda

Ultimo aggiornamento: 17:46

Dalle sfilate delle passerelle di Londra, Milano e Parigi sono emerse le nuove tendenze da seguire per ladi quest’anno, marcando un deciso ritorno verso l’eleganza stilistica, oltre all’abbandono dello stile streetwear nei confronti di un più ricercato casual. Grande protagonista si confermano le, indumento immancabile in qualsiasi guardaroba, da indossare in ogni occasione scegliendo l’outfit giusto.Continua a reinventarsi la classica camicia bianca, molto in voga negli ultimi anni per il tempo libero e la vita notturna, così come in un contesto formale per eventi classici, cerimonie e attività lavorative. Oltre all’evergreen della camiceria,delle stampe, delle righe e una serie di colori dai toni più scuri, come il nero, l’azzurro, il grigio, il marrone nocciola e il viola. Per quanto riguarda i tessuti, ilrimane il materiale preferito, da alternare in base all’occasione con modelli più raffinati, ad esempio in seta o in lino.Il taglio principale è la, un must da abbinare facilmente e adattare a diverse situazioni, da alternare con modelli slim fit o extra slim. Grande attenzione anche alla praticità, con la preferenza di tessuti e soluzioni tecnologicamente avanzate, che si adeguano perfettamente a un ritmo di vita sempre più frenetico.Per completare il look, la camicia può essere abbinata a, alle immancabili sneakers o agli stivaletti, indossata sotto al gilet o con dei pantaloni di pelle, mantenendo sempre un perfetto equilibrio tra raffinatezza e casual.Tra i marchi più apprezzati nel comparto delletroviamo le camicie da uomo di Camicissima , brand che fa capo alla società Fenicia spa, attiva sia in Italia che all’estero, dove sta aumentando i propri punti vendita con una presenza sempre più ampia e forte in diversi paesi del mondo. L’azienda mette a disposizione tantissime, rivolte al settore business e al tempo libero, con proposte aggiornate sulle ultime tendenze della moda.In particolare, il marchio investe ogni anno nella ricerca di nuove soluzioni, perfezionando quelle già attive, per esempio sviluppandosempre più affidabili, visto l’apprezzamento crescente dimostrato verso questa tipologia di camicie negli ultimi anni. Si tratta di capi specifici per il mercato italiano e quello europeo, perfetti per i più giovani e, in generale, per tutti gli uomini che hanno poco tempo a disposizione. Le camicie Non Iron, infatti,, basta lavarle separatamente dagli altri indumenti a una temperatura non superiore ai 40°C, evitare o tenere basse la centrifuga, quindi dopo l’asciugatura sono subito pronte per essere indossate per il lavoro o il tempo libero.La stessa attenzione viene posta da Camicissima sullae delle opzioni stilistiche, con le camicie a righe e quadretti perfettamente in linea anche con le nuove tendenze moda uomo. La cura dei particolari è senza dubbio un punto di forza del, da sempre in grado di assicurare prodotti di qualità a un prezzo accessibile, per garantire un giusto equilibrio senza rinunciare all’esclusività del design italiano.Da Camicissima si possono trovare proposte per vestire alla moda in ogni occasione: si parte, ovviamente, dalleper il lavoro e le cerimonie, da usare soprattutto con la cravatta, con varie colorazioni e collo alla semifrancese o button down.Non mancano, poi, le nuove collezioni per le camicie da uomo casual, realizzate in diversi materiali come il cotone, il velluto, il lino e persino il jeans, con colorazioni, dal beige al nero, a tinta unita o dotate di fantasie a righe o quadretti.Grazie aglidel brand, è possibile completare l’outfit e valorizzare ancora di più la propria camicia con giubbotti bomber o padded, nonché con raffinate maglie di cashmere, scegliendo tra le proposte di Trendy Special Collection e Black Note.Tra i vantaggi di Camicissima c’è poi lasul territorio, con i suoi punti vendita tradizionali localizzati in città e nei centri commerciali più in voga, mentre per intercettare le esigenze della clientelail marchio sta rafforzando quella all’interno dei principali aeroporti europei, con i nuovi opening presso gli scali di Lione, Nizza, Bordeaux e Marsiglia. Completa il quadro la possibilità di acquistare i prodotti, dallo store ufficiale dell’azienda.Insomma, con le sue collezioni Fancy, Permanent, Classic, Trendy, Black Note e Non Iron, perfette da abbinare con le proposte di maglieria e i giubbotti, le camicie di Camicissima si confermanoper l’abbigliamento di tendenza dell’uomo alla moda.