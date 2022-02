A1 Life: soluzioni assicurative a misura di famiglia

Un’esigenza molto sentita, soprattutto in momenti difficili e incerti come quello attuale, riguarda il desiderio di proteggere se stessi e i propri cari dai tanti rischi che la vita di ogni giorno riserva, a livello, per esempio, di salute, lavoro e casa.

In caso di imprevisti, infatti, può rendersi necessario affrontare spese extra, spesso difficilmente gestibili senza intaccare la stabilità economica familiare. Per evitare di correre questo pericolo, è importante rivolgersi a consulenti assicurativi esperti, in grado di trovare le soluzioni migliori per ogni specifica esigenza.

Assicurarsi oggi in Italia: i dati

La situazione italiana denota un notevole divario fra desiderio di sicurezza e la sua realizzazione. All'interno di un’indagine, è stato chiesto di effettuare una scelta riguardo ad un piano di accumulo di 20 anni: se, al termine di esso, si sarebbe preferito riavere indietro almeno il capitale iniziale più un basso interesse maturato oppure una rivalutazione maggiore, a fronte di un rischio più elevato di perdita rispetto all’investimento di partenza. Per il 76,8% degli intervistati, l’opzione migliore è la prima, ovvero quella più sicura (fonte: elaborazione Ania su dati Insurance Europe, 2020).

A fronte di questo tipo di sensibilità, non corrisponde, però, una conseguente spinta a fornirsi di una adeguata protezione assicurativa, come testimoniano questi numeri:

47 milioni di italiani non hanno stipulato un’assicurazione sulla vita (fonte il sole24ore.com);

(fonte il sole24ore.com); il 60% delle persone non ha un’assicurazione sulla casa (fonte il sole24ore.com);

(fonte il sole24ore.com); il 53% degli italiani non sta risparmiando per integrare la pensione (fonte: elaborazione Ania su dati Insurance Europe, 2020

Assicurazione su misura: giusto equilibrio fra necessità e risorse

Affidarsi a una società valida come A1 Life, uno dei leader del mercato in Italia nel settore dell’intermediazione assicurativa, significa ottenere una consulenza professionale di alto livello, che prevede un’analisi accurata della situazione attuale del cliente e delle sue aspettative per il futuro. In questo modo, e anche grazie all’utilizzo di avanzati strumenti tecnologici, vengono selezionate le soluzioni più adatte ed elaborato un piano di risparmio in linea con necessità e risorse economiche, quindi gestibile senza difficoltà.

Le migliori soluzioni assicurative

Per andare incontro a tutte le esigenze, sono disponibili oggi prodotti di vario tipo, che garantiscono protezione in maniera specifica, in relazione ai diversi ambiti della vita.

Le soluzioni più importanti riguardano:

pensione integrativa, a causa dei continui cambiamenti legislativi diventa essenziale pianificare un’entrata extra che vada a compensare la previdenza pubblica, ormai spesso non sufficiente a garantire il mantenimento di un buon tenore di vita;

assicurazione sulla casa, assicurare la propria casa, uno dei beni più preziosi, permette di affrontare in tutta tranquillità eventuali spese impreviste dovute, per esempio, a perdite d’acqua o a danni causati da eventi atmosferici;

sanità integrativa, in modo da tutelare efficacemente la salute di tutta la famiglia, evitando i lunghi tempi di attesa del servizio sanitario nazionale e potendo contare sulla protezione dei propri interessi anche in caso di infortuni e malattie.

Il ruolo del consulente assicurativo

Il lavoro del consulente assicurativo acquisisce così, al giorno d’oggi, un valore sociale significativo, perché permette alle persone di acquisire informazioni chiare ed esaustive e la possibilità di affrontare la vita con maggiore serenità e fiducia verso il futuro, conquistando una tanto desiderata sicurezza per sé e la propria famiglia.