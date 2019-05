150 grandi vini in una sera – Torna l’Eataly Wine Festival

IL PROGRAMMA DELL’EATALY WINE FESTIVAL



ORARI



Venerdì 10 maggio - ore 18,00-01,00

sabato 11 maggio - ore 18,00-01,00



I CORSI E GLI INCONTRI



VENERDI’ 10 MAGGIO - Terzo Piano

“Donnafugata racconta la Sicilia” - ore 18:30 - 19:15 | €5

Per registrarti all’evento, clicca qui.

“Masi presenta: i grandi rossi della Valpolicella”, con Federico Bosimini - ore 19:30 - 20:15 | €10

Per registrarti all’evento, clicca qui.

Altre Attività/Corsi:

Show Cooking a cura Di Geppy Sferra e Marco Mezzaroma – Terzo Piano

ore 18:00 – 18:30, partecipazione libera

Corso di degustazione “Sangiovese vs Pinot Nero” - Aula Vino | 2° Piano

Ore 19:00 – 21:30 | €35,00



SABATO 11 MAGGIO - Terzo Piano

Il circolo della bottiglia: incontro con il produttor “Gli spumanti di Colonnara: il volto brioso del Verdicchio delle Marche”, con Emiliano Berardi - ore 18:30 - 20:15 | €5



Per registrarti all’evento, clicca qui.



Il circolo della bottiglia: incontro con il produttore

“Nati dal vulcano: i vini icona della Cantina Benanti” con Agatino Failla - ore 19:30 – 20:15| €10



Per registrarti all’evento, clicca qui.



all’insegna della convivialità e del gusto. Con le aziende e le etichette protagoniste sarà possibile attraversare idealmente tutta l’Italia. Un viaggio sensoriale da Nord a Sud, con 150 etichette in degustazione e la possibilità di provare i prodotti di punta dei marchi italiani più prestigiosi. Sarà possibile accedere all’area degustazione al prezzo di soli 20€ per assaggiare tutti vini del festival raccontati dalle aziende che li producono.Gli ospiti potranno essere infatti guidati da sommelier e professionisti, imparare i segreti del vino e incontrare produttori ed esperti del settore. «L’obiettivo - spiega la Corporate Wine Event Manager Paola Pozzoli - è quello di dare l’opportunità ai nostri clienti di incontrare le aziende e di gustare vini provenienti da tutta Italia: dal Prosecco al Trento Doc, passando per il Franciacorta. Si potranno approfondire la spumantistica italiana, i bianchi, i rosati, i grandi rossi come i Baroli fino ad arrivare al Chianti Classico, agli Aglianico del Sud e ai rossi dell’Etna».Tante le attività in programma, tra corsi di degustazione, wine talk e show cooking. Nell’ambito de “”, format nato nelle enoteche Eataly, sono previsti quattro incontri con i produttori, due in ciascun giorno della manifestazione. In questi appuntamenti, i protagonisti di alcune delle cantine ospiti del Festival racconteranno in modo approfondito le loro etichette più esclusive. Inoltre, il 10 maggio si alterneranno ilche presenteranno il loro nuovo progetto di, in cui si incontrano gastronomia e gelateria tradizionale.Non mancherà un’con ospiti appartenenti al mondo della ristorazione romana che, insieme ad Eataly, offriranno un’ampia scelta di proposte gastronomiche. Tra gli ospiti, lo chef Paolo Trippini con il Bosco Umbro e Geppy Sferra con il suo originale e nuovissimo Gelato D’Essai. Eataly presenterà invece le sue proposte di crudi di carne de La Granda, direttamente provenienti dalla macelleria e taglieri di salumi e formaggi di altissima qualità.I banchi di degustazione saranno aperti dalle 18 alle 23, ma la festa continuerà fino all’una con musica dal vivo e la possibilità di acquistare calici alla mescita o bottiglie a prezzo di scaffale.Per maggiori informazioni e prenotazioni:06 90279201