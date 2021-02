10 anni di Arredaremoderno.com: un nuovo marchio per il decimo anniversario all’insegna del design e dell’arredamento moderno

Il 2021 è un anno importante per Arredaremoderno.com. La piattaforma online infatti festeggia i 10 anni di attività all’insegna dell’arredamento moderno e di qualità. Per l’occasione il famoso e-shop di arredo design ha deciso di rinnovare il proprio marchio, rendendolo più moderno e al passo con i tempi.

Quale modo migliore per innovarlo se non prendere spunto da un complemento d’arredo? Fonte d’ispirazione, infatti, è stata la forma di una lampada da terra, che viene percepita nella “a” delle iniziali che compongono il logo. Nello stesso logo si può vedere la combinazione delle due lettere iniziali “a” per Arredare e “m” per Moderno in continuità con il logo precedente. Tale combinazione è stata stilizzata e sintetizzata con tre segni netti, dal forte impatto estetico. I colori sono quelli storici di Arredare Moderno, bianco e rosso, caratteristica che dona continuità e riconoscibilità.

Ma se il marchio si rinnova, la filosofia di Arredare Moderno rimane fedele a se stessa: dare la possibilità ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di arredi e complementi dei migliori marchi del Made in Italy a prezzi competitivi. Un arredamento moderno che possa soddisfare tutte le esigenze di stile e funzionalità. Insomma, interni che lasciano il segno e uno stile che conserva il suo fascino nel tempo.

Dieci anni di successi per Arredare Moderno: vendita, assistenza e consigli per un arredamento moderno

Vendere mobili online non significa soltanto offrire un ampio ventaglio di prodotti o delle transazioni sicure. Sebbene quest’ultima caratteristica non sia scontata come sembri, un e-commerce come si deve possiede tante altre caratteristiche che magari non saltano subito all’occhio. Arredare Moderno è un sito nel quale l’utente naviga con facilità grazie ad una organizzazione intuitiva dello stesso, completa di tutte le categorie di arredamento moderno. Se il potenziale cliente parla una lingua diversa dall’italiano, può semplicemente cliccare su una delle altre quattro lingue in cui è tradotto il sito, ovvero inglese, francese, spagnolo e tedesco. Anche l’assistenza clienti è completa perché dà la possibilità a chi naviga di contattare Arredare Moderno attraverso molteplici canali: numero verde, email e chat in tempo reale sono strumenti al servizio della clientela 6 giorni su 7.

Come già accennato, la sicurezza nei pagamenti è fortemente indicativa della serietà di un e-shop. Di fatti, ArredareModerno.com garantisce transazioni sicure grazie alla presenza del sigillo Netcomm e Trust Ecommerce Europe, sinonimi di completa affidabilità. Diversificate inoltre le tipologie di pagamento: Paypal, bonifico bancario e contrassegno sono le metodologie di pagamento fra le quali scegliere di acquistare un arredo design su Arredare Moderno. Per chi è alla ricerca di occasioni imperdibili, infine, può navigare nella sezione outlet dove è possibile scovare offerte a prezzi scontatissimi.

Arredamento Moderno Made in Italy: i brand in vendita su ArredareModerno.com

Cattelan Italia, Driade, Bonaldo, Bontempi Casa, Bolzan Letti, Fiam Italia, Tonin Casa, Tempur Materassi, Varaschin, Varier sono soltanto alcuni dei grandi marchi di arredo design presenti su Arredare Moderno. Brand famosi nel mondo per il loro stile inconfondibile e per i materiali selezionati. Legni pregiati, cristallo, vetro temperato, acciaio, pelle, velluto: i materiali utilizzati dai brand sono innumerevoli e, spesso, molti di questi sono combinati per creare veri e proprie opere d’arte.

Anche per il 2021 i grandi nomi dell’arredamento moderno hanno integrato le loro collezioni con nuovi arredi design che, ancora una volta, ci fanno capire quanto il Made in Italy sia sinonimo di stile, sempre. Come non citare i nuovi tavoli Cattelan Italia: Butterfly, Mad Max e Tyron si distinguono per le loro linee pulite e i materiali selezionati. Disponibili dal 2021, questi nuovi tavoli Cattelan Italia catturano l’attenzione soprattutto per le loro strutture scenografiche, che reggono piani rettangolari o a botte realizzati nelle versioni Wood, Crystalart e Keramik.

L’Arredamento Moderno del futuro. Tendenza e aspirazioni di ArredareModerno.com

ArredareModerno.com consapevole della rapida e continua evoluzione, sia del mercato digitale che dell’arredamento, raccoglie con forte entusiasmo la sfida per il futuro. Lo scopo e l’obbiettivo principale è sicuramente il miglioramento della qualità e dello stile di vita delle persone.

A tal proposito è dedicata, e sarà dedicata ancora di più nel futuro, una grande attenzione alla natura ecologica dei prodotti. Una visibilità importante è rivolta ad aziende che producono con materiali ecologici ed utilizzano prodotti ecosostenibili anche nelle fasi di lavorazione.

