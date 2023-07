Padel, Lebron e Galan suonano la carica al Foro Italico: «Noi la coppia da battere»

Chi ama il padel (ma anche chi ne è semplicemente incuriosito) non può mancare domani al Foro Italico, quando nel secondo turno dell'Italy Major Premier Padel scenderanno sulle 'pistas' (i campi da gioco) i campioni più forti di questo sport.

Lebron: «Io e Galan meglio di tutti se stiamo bene»

Juan Lebron e Ale Galan, da tre anni a questa parte, sono le stelle più luminose se si parla di padel: la coppia spagnola, che a Roma si laureò campione un anno fa, punta a fare il bis ma dovrà guardarsi dai ‘Superpibes’, Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. «Se mi sono ripreso dopo i due mesi di stop per l’infortunio al gomito? Sì, sto bene e non vedo l’ora di scendere in campo – spiega Lebron in conferenza stampa – Questo è uno dei tornei più importanti che ci sia».

Galan, il suo partner di scorribande in campo, ammette: «Juan mi è mancato, non vedevo l’ora che tornasse, anche se giocare con un altro compagno (Jon Sanz, ndr) mi ha insegnato molto». I due non si sbilanciano su quale possa essere il due favorito sui campi romani: «Il livello quest’anno è elevatissimo, difficile fare previsioni. Se noi stiamo bene, però, possiamo battere chiunque», sorride Lebron.

Sanchez e Josemaria favorite tra le donne

Questa seconda edizione della competizione romana segna anche lo storico esordio delle donne. «E’ una novità molto importante, che migliora il nostro sport», dice sorridendo Paula Josemaría, che in coppa ad Ari Sánchez si candida alla vittoria finale. «L’anno scorso sui campi del Foro Italico c’erano solo i ragazzi, adesso ci siamo anche noi e sono contentissima», aggiunge la sua compagna, iberica anche lei. «Questo impianto è uno dei più belli al mondo, essere qui è un privilegio - continua Ari, con un filo di soggezione - Debuttare qui sarà un sogno, un momento storico per il padel femminile». Le due spagnole, entrambe in cima al ranking mondiale, portano sulle loro spalle grandi aspettative. «C’è molta pressione, la gente ci guarda e pretende che noi andiamo benissimo viste le nostre posizioni. Quindi vogliamo mantenere alto il nostro livello», promette Paula, che spende poi belle parole sulle giocatrici italiane: «Il loro livello sta crescendo sempre di più, mi ha sorpreso».