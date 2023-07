Sabato 8 Luglio 2023, 16:41

Se il BNL Italy Major Premier Padel (oggi iniziano le qualificazioni, da lunedì via al tabellone principale) è un evento imperdibile per chi il padel lo ha iniziato ad amare da poco, figuriamoci per coloro che, dieci anni fa, furono i primi a giocare in quello strano campo circondato da plastica e metallo. Gente come i romani Saverio Palmieri ed Emanuele Fanti, tra i più apprezzati allenatori d'Italia.

Palmieri, classe '85, è l'allenatore di Chiara Pappacena (bronzo nel doppio femminile ai Giochi Europei, a breve protagonista al Foro Italico), oltre che commentatore dell'evento per Sky. «L'atmosfera percepita a Roma è una cosa rara spiega Io ho girato ovunque per il padel, ma nessun posto è come la Capitale. Solo qui ho visto 7mila persone a vedere una partita». Trattasi della finale dell'edizione 2022, la prima indimenticabile apparizione dell'evento in Italia. «Dai quarti in poi, furono tutte partite eccezionali, tirate, chiuse al terzo set. Commentarle fu bellissimo ricorda - E poi, il pubblico! Si era creato un rapporto magico tra giocatori e tifosi. Roma vive' padel già da 10 anni, e finalmente ha avuto l'evento che si meritava». L'edizione 2023 del Major vede una parata di stelle, da Juan Lebron e Ale Galan («Possono vincere perché sono ancora i numeri uno, ma anche no perché Lebron viene da due mesi di inattività»), ad Agustìn Tapia e Arturo Coello («La loro forza è aver giocato tantissimo in questo periodo, sono quasi perfetti»), fino a Fernando Belasteguin e Miguel Yanguas. Occhio all'eterno Bela, dice Palmieri: «Ha ancora cartucce da sparare, nonostante l'età. E' di ghiaccio, non fa trasparire emozioni e si nutre delle incertezze avversarie». Saverio quest'anno ha disputato la Serie A italiana per il Circolo Aniene ma è innanzitutto un allenatore di giocatrici. «Dove può arrivare Pappacena? Per scaramanzia non lo dico».Per Emanuele Fanti, è «l'aria di professionismo» che si respira al Foro Italico ad aver fatto fare l'ultimo salto di qualità al padel azzurro. «Rimarrà sempre un giochetto divertente data la sua componente aggregante, ma ora è qualcosa di più». Fanti in questi giorni è sui campi del Major ad allenare Giulio Graziotti e Valentina Tommasi, i suoi due ragazzi presenti nei tabelloni. «A dicembre scorso ho creato la mia Accademia al Bola Padel Club, dopo aver allenato per anni racconta Ho 27 allievi, di cui una decina provenienti da tutta Italia». A settembre 2022, Fanti ha avuto un boom di richieste d'iscrizioni, questo perché «c'era l'onda lunga del Major 2022, anche Sky ha contribuito tanto con la copertura». Emanuele, che conosce bene i circoli romani, garantisce che la città sia elettrica per l'appuntamento del Foro: «Dovunque vado mi chiedono: Tu quando vai? Turno diurno o serale? Ce li hai i biglietti?'. Pazzesco». E quest'anno c'è anche l'aggiunta del tabellone delle donne, «che completa il Major, visto che lo sport è maschile e femminile. Ari Anchez, Gemma Triay, Marta Ortega Io ai miei allievi faccio prendere molto spunto dalle donne, tatticamente sono fortissime». Su dove possa arrivare il suo pupillo Graziotti, difficile dirlo. Di sicuro il ragazzo, «molto appariscente in campo ma umilissimo», ha le doti per entrare un giorno nei primi 100 al mondo. «Ha solo 24 anni e ha iniziato da pochissimo. È il futuro, come Simone Iacovino (altro allievo di Fanti, ndr) e Marco Cassetta». Il clima sarà un fattore che inciderà: più caldo farà, «più giocatori esplosivi come Lebron e Galan saranno avvantaggiati».Giacomo Rossetti© RIPRODUZIONE RISERVATA