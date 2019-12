Naturalmente, Sì, viaggiare, ma green e sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri parlano chiaro: l'industria del tempo libero è il primo settore economico al mondo. Il solo turismo e il suo indotto valgono sono dati World Trade Organization - il 10% del Pil mondiale, il 30% delle esportazioni di servizi, il 10% di tutti gli occupati. Ma gli straordinari risultati non sono solo rose e fiori, anzi! Le previsioni sono inquietanti: all'ultimo G20 sul turismo hanno calcolato che nel 2030 i viaggi internazionali supereranno l'incredibile cifra di 1,8 miliardi. I casi di overtourism, l'«eccesso di successo» di alcune destinazioni, provocano già adesso problemi di gestione dei servizi e convivenza con i residenti. Sostenibilità è quindi la sfida nuova che il moderno turismo deve affrontare.DIFFERENZE«Sono anche i cambiamenti climatici a richiedere un cambio di prospettive: il turismo diventa green e sostenibile, con prolungamenti di stagione», afferma Magda Antonioli, cattedra alla Bocconi di Milano in marketing del turismo, vice presidente di Enit e da pochi mesi dell'Etc, l'European Travel Commission. Quest'ultimo è un punto di osservazione estremamente interessante per intercettare il sentment dei moderni viaggiatori, siano essi i millennial, la generazione Greta o genericamente tutti noi. «Oggi ricorda Antonioli - ad orientare il viaggiatore non è più solo il budget, ma sono anche le scelte etiche». I governi si muovono di conseguenza ed ecco così i tanti protocolli internazionali firmati negli ultimi anni per contenere le emissioni di Co2 e quindi spingere sulle alternative al trasporto aereo. Un problema in prospettiva per un Paese fortemente turistico come l'Italia ma estremamente lungo e con una rete ferroviaria in molte aree insufficiente e inadatta ai turisti. Con le nuove tendenze comunque bisogna fare i conti.Oggi chi viaggia non vuole solo vedere un luogo, ma viverlo, fare esperienza vera, lasciarsi attraversare dai valori identitari della destinazione. E diventarne allo stesso tempo parte e testimonial: ecco quindi il commentare sui social i dettagli della camera del b&b, condividere l'esperienza, partecipare in prima persona alla parte creativa del territorio. Non più turismo di massa in mete abusate e non luoghi tutti uguali e omologati, ma nicchie molteplici; non più viaggi lunghi, ma brevi e frequenti; non più nei due mesi estivi centrali, ma tutto l'anno. «Il turismo - afferma Enrica Lemmi, docente di geografia all'Università di Lucca - sta subendo rapidi cambiamenti, dalla globalizzazione dei mercati, alla sharing economy, all'evoluzione dei servizi e delle infrastrutture».ASPETTATIVEMutamenti che rendono il settore sempre più competitivo e instabile, riducendo le cosiddette posizioni di monopolio di importanti destinazioni turistiche. «Le trasformazioni e la necessità di soddisfare le aspettative di una domanda sempre più diversificata spiega la docente toscana - richiedono costanti adeguamenti dell'offerta, mediante un modello di sviluppo turistico integrato, condiviso fra attori pubblici e privati da un lato e un continuo aggiornamento delle nuove tecnologie della comunicazione, dall'altro». È di fatto la creazione di una dinamica di co-progettazione del territorio dove la costruzione dell'immagine della meta non è merito solo di chi vende il prodotto turismo, ma anche di chi lo consuma. Si chiama turismo esperienziale.«Al suo interno afferma Lemmi - si costruisce l'immaginario del turista contemporaneo, che si orienta verso formule innovative incentrate sulla ricerca di sé, sul desiderio di avventura e di scoperta del genius loci. È l'evoluzione del prodotto turistico tradizionale, anche pluritematico, verso un prodotto destinazione, in cui rivestono un ruolo centrale le dinamiche e gli attori digitali, che attraverso app e dispositivi mobili consentono il passaggio dalla dimensione ludica della pratica turistica alla narrazione dell'esperienza di viaggio». Dal piatto di orecchiette pugliesi o del cannolo siciliano, alla ricetta dello chef famoso, all'immagine del picnic a bordo fiume, è tutto un fotografare e postare sui social l'esperienza che si sta vivendo in viaggio.LA RETE«Si parla, quindi, di instagrammability dice ancora la prof. Lemmi - per indicare quanto una foto riscuota appeal su Instagram, oppure di videomapping delle mete turistiche come un nuovo approccio di esplorazione». «Ma attenzione - ammonisce perché a fronte di tutto ciò, stanno emergendo anche figure di turisti in fuga da iperconnessione, stress e inquinamento quotidiano: sono i cosiddetti switch off». Ognuno si costruirà quindi un viaggio a misura, secondo le proprie aspettative e così stesse mete avranno valenze diverse. Un esempio sono i percorsi sulle strade degli antichi pellegrini, la via Francigena, piuttosto che il Cammino di Santiago di Compostela: il giovane cercherà momenti per socializzare, il sessantenne spazi spirituali. «L'approccio tailor-made del viaggio, customizzabile sulla singola persona, unito alle funzionalità del mondo digital, darà sempre più origine a nuovi sistemi turistici territoriali prevede Lemmi - in cui la pluralità di azioni e strumenti finalizzati alla gestione integrata delle risorse favoriranno il dialogo fra il visitatore e l'operatore locale, agendo sulle leve delle competitività e della visibilità della destinazione turistica».PROBLEMIResta da capire come evitare che il turismo inquini in senso lato il territorio. Per esempio quando grandi folle decidono di partecipare ai mega concerti o ai festival di richiamo, creando difficoltà agli abitanti. Non tutto può e non deve - essere regolato, ma chiaramente i problemi esistono. Se ne è parlato perfino a livello mondiale il mese scorso a Kutchan sull'isola di Hokkaido in Giappone al G20 sul turismo. «Abbiamo discusso e lavoriamo racconta la sottosegretaria Lorenza Bonaccorsi che ha partecipato per l'Italia per un turismo sempre più sostenibile e digitale, in cui le comunità locali, l'innovazione e il rispetto per l'ambiente giocano un ruolo centrale». L'incontro dei ministri del turismo aveva al centro tre focus: come massimizzare il contributo anche del turismo nell'ambito degli obiettivi dello sviluppo sostenibile che l'Onu ha fissato con Agenda 2030; come gestire il turismo a beneficio dei visitatori e delle comunità locali; come aumentare il ruolo dell'innovazione e della trasformazione digitale nella promozione del turismo sostenibile.