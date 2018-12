Ultimo aggiornamento: 14:34

«Un lavoro attento sulla memoria, sul ricordo e sulla narrzione, ma senza dimenticare mai che il Teatro è anche, se non soprattutto, intrattenimento e serve a far divertire». È attraverso questi elementi che Andrea Pergolari, direttore artistico del, parla della stagione 2018-2019. Una stagione di grandi novità, pur costruita sulla base di una visione di Teatro ben precisa. A cambiare è innanzitutto la sede del Teatro Le Sedie, a brevissima di- stanza rispetto alla precedente, ma del tutto nuova. «Sempre nella zona nord di Roma, a Labaro, in via Veientana Vetere 51, il Teatro Le Sedie rappresenta uno dei rari punti di ri- trovo dell’area -spiega Pergolari- un contesto in cui il ruolo del teatro acquista ancora maggiore importanza».I nuovi spazi sorgono in una struttura moderna e multifunzionale, capace di bilanciare perfettamente le esigenze teatrali con quelle del puro svago. Include una zona bar ed è perfettamente organizzata per trasformare ogni spettacolo in un vero e proprio happening. E come la nuova sede riesce a rispondere alle esigenze dell’arte e a quelle del divertimento, il cartellone de Le Sedie mette insieme intrattenimento e impegno in una stagione battezzata, non a caso, “Paradosso del Teatro”, come sempre nel rispetto di quell’a- narchia ioneschiana insita nel nome stesso del Teatro Le Sedie, un palese omaggio – nonché un atto d’amore – verso il teatro dell’assurdo. Entrando nel vivo della program- mazione, dopo i successi de La santa sulla scopa, per la regia di Andrea Pergolari, con protagoniste Valenti- na Conti, Gioia Montanari e Carlot- ta Guido (anche coreografa e aiuto- regista) -in scena dal 29 novembre al 2 dicembre-; e Giobbe – Storia di un uomo semplice, da un testo di Joseph Roth adattato da Francesco Niccolini, anche regista, con Roberto Anglisani l’8 e 9 dicembre; c’è grande attesa per un concerto molto particolare, probabilmente unico nel suo genere.«Si tratta di Eros Concerto, evento in cartellone per domenica 16 dicembre. Il concerto è a cura del Maestro Marco Werba, noto anche per le collaborazioni con Dario Argento, che eseguirà i brani al pianoforte e vedrà protagonista anche la voce di Valentina D’Antoni», precisa il direttore artistico del Teatro. «Sul palco verranno proiettate le sce- ne dei film erotici di cui il Maestro Werba ha curato la colonna sonora, mentre sul palco le musiche verran- no interpretate dal vivo con pianoforte e voce».Tra gli appuntamenti più prossi- mi, sono da segnalare anche Non sparate sul presepe scritto e diretto da Massimiliano Pazzaglia, con quest’ultimo a fianco di Pierpaolo Saraceno, impegnati in una comme- dia surreale che si trasforma a poco a poco in un giallo pieno di equivoci e colpi di scena, fino ad un finale ve- ramente imprevedibile. Dal 27 al 30 dicembre. L’anno 2019 s’inaugura invece con Fritto Mistico, dall’11 al 12 Gennaio, con Francesca Romana Nascè e Alessandra Caputo, per la regia di Alessandra Caputo (autrice anche della drammaturgia). Si tratta di un progetto di ricerca sul femmi- nile e sul sacro e si compone di corti teatrali, istallazioni, performance ed esperimenti che indagano la spi- ritualità del corpo femminile.