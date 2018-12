Apertura di stagione sfolgorante per il Teatro Eliseo in occasione delle celebrazioni del Centenario. Una proposta polie- drica e differenziata che ha accolto il caloroso pubblico nelle sale canoni che come anche in location trasformate ad hoc in luoghi deputati per la musica, la prosa, gli eventi speciali e gli incontri culturali.

I primi due spettacoli in cartellone, Cyrano de Bergerac interpretato da Luca Barbareschi per la regia di Nicoletta Robello e Le Rane di Aristofane con Ficarra e Picone per la regia di Giorgio Barberio Corsetti, hanno registrato presto il tutto esaurito facendo prevedere una stagione di grande impatto sul pubblico. L’Eliseo riprende il suo ruolo di luogo d’eccellenza per la città e per l’intera nazione.

Proseguono gli appuntamenti con la grande prosa: dall’11 dicembre un eccezionale interprete della scena, Eros Pagni, sarà protagonista con Gaia Aprea e Anita Bartolucci del capolavoro di Oscar Wilde Salomè, simbolo eterno di amore e morte, nell’adattamento e regia di Luca De Fusco.

Risate assicurate per le feste natali- zie con un’altra produzione dell’E- liseo! Dal 27 dicembre va in scena Miseria e nobiltà con Lello Arena, perfetto erede della maschera di Eduardo Scarpetta, diretto da Luciano Melchionna.

Dal 22 gennaio invece, Michele Riondino, Francesco Bonomo e Federica Rosellini daranno vita alle piro- tecniche avventure del romanzo di Michail Bulgakov Il Maestro e Mar- gherita, riscritto da Letizia Russo per la regia di Andrea Baracco.

Uno straordinario Glauco Mauri si misura con l’ultimo capolavoro di Fëdor Dostoevskij: I fratelli Karamazov. Accanto a lui, a scandagliare l’animo umano di questo classico della letteratura russa, il compagno d’arte di sempre Roberto Sturno. In scena dal 5 febbraio per la regia di Matteo Tarasco.

A quarant’anni dal suo debutto, torna a teatro lo spettacolo musi- cale di Luigi Magni La commedia di Gaetanaccio, una produzione del Teatro Eliseo in scena dal 19 febbraio. Nei ruoli dei protagonisti, Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti, in continuità con l’allestimento storico allora diretto e interpretato da Gigi Proietti.

Un inno al teatro quello di Gabriele Lavia, che dal 13 marzo dirige e interpreta con Federica Di Martino l’ultima opera incompiuta di Luigi Pirandello I giganti della montagna. E a chiudere un monologo dive- nuto ‘cult’ della scena italiana: dal 2 aprile prosegue la rotta, come il transatlantico Virginian, Novecento di Alessandro Baricco, con Eugenio Allegri diretto da Gabriele Vacis.

Mentre gli spettacoli in scena al Teatro Eliseo rivisitano la tradizione, il palco del Piccolo Eliseo si apre ad un ventaglio di nuove proposte.

Dal 6 dicembre Licia Maglietta firma drammaturgia, regia e scene di Amati enigmi da Clotilde Marghieri, una conversazione intima sulla ‘grande età’.

Attesissimo ritorno di Carrozzeria Orfeo dal 3 gennaio. Dopo il successo delle precedenti stagioni, il collettivo formato da Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi si presenta al suo pubblico con la Trilogia completa: dal più recente Cous Cous Klan (2017) -dal 3 al 13 gennaio ad Animali da bar (2015), Premio Hystrio - dal 15 al 20 gennaio – all’acclamatissimo Ranks for Vaselina (2013) – dal 22 al 27 gennaio, la trilogia permetterà di penetrare in quella delicata e commovente “commedia umana” della contemporaneità che Carrozzeria Orfeo opera ritraendo un’umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze. Un teatro, da molti definito pop, che trova ispirazione nell’osservazione del nostro tempo, in una costante ricerca sulla mescolanza dei generi, con l’obiettivo di fondere l’ironia alla tragicità, il divertimento al dramma, in una escursione continua fra realtà e assurdo, fra sublime e banale.

A seguire una storia che sviscera uno degli ultimi grandi tabù dello sport, l’omosessualità. Fuorigioco di John Donnelly, che debutta il 31 gennaio, vede in scena Edoardo Purgatori, Miguel Gobbo Diaz, Giorgia Salari, Gianluca Macrì. Regia di Maurizio Mario Pepe.

La straordinaria musicalità della lingua del Bardo in Shakespea Re di Napoli, testo composto e diretto da Ruggero Cappuccio che da più di vent’anni attraversa i palcosce- nici dei teatri italiani ed esteri. Dal 21 febbraio, con Claudio Di Palma e Ciro Damiano.

Dopo il successo di Scannasurice, Carlo Cerciello torna al Piccolo Eli- seo con un testo di Manlio Santanelli Regina madre. Autentico gioiello di drammaturgia contemporanea italiana, definito da Ionesco èxtraor- dinaire, vede impegnati Fausto Russo Alesi e Imma Villa dal 7 marzo. Massimiliano Bruno è autore e pro- tagonista di Zero, un giallo teatrale che diverte, un intrigo disperato e sarcastico per la regia di Furio An- dreotti. Dal 21 marzo.

Dal 4 aprile un progetto che coinvolge diversi artisti. Francesco Di Leva e Pino Carbone si fanno portavoce di un omaggio al celebre pugile Muhammad Ali.

Autore amatissimo, dopo due stagioni di successo con Lacci Domenico Starnone ritorna con Autobioraßa erotica. Un nuovo bellissimo testo tratto dall’omonimo romanzo sul linguaggio osceno dell’amore. Dal 3 maggio con Vanessa Scalera e Pier Giorgio Bellocchio, diretti da Andrea De Rosa.

In chiusura un altro lavoro dedicato allo sport. Spoglia-toy, undici monologhi, storie di calciatori/toys. Uno spettacolo di Luciano Melchionna, in scena dal 16 maggio.

Prosegue il centro di produzione permanente del teatro dedicato alla nuova drammaturgia: Eliseo Off. Il piccolo spazio situato nel foyer di seconda balconata permette agli artisti di sperimentare soluzioni che fanno partecipare il pubblico sin dalla prima fase di creazione.

Migliaia le persone che hanno par- tecipato anche quest’anno agli im- mancabili eventi gratuiti di Eliseo Cultura a cura di Alessandro Vaccari. Scienza, letteratura, poesia e arte in trentasette appuntamenti programmati per interpretare la complessa attualità sociale e culturale del nostro Paese. Il fitto calendario di lezioni, presentazioni e approfondimenti si articola in cicli di incontri con cadenze mensili per tutta la stagione.

Tre i titoli in programma per Eliseo La Commedia di Gaetanaccio, produzione del Teatro Eliseo, vede come protagonisti Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti. Foto di Marco Di Meo Le avventure del romanzo Il Maestro e Margherita vedranno tra i loro protagonisti anche Michele Riondino. Foto di Woland Ragazzi: Molto rumore per nulla (7 - 16 febbraio) di Shakespeare nell’adattamento e regia di Ilaria Testoni; Il codice del volo (4 - 10 febbraio) scritto, diretto e interpretato da Fla- vio Albanese con la collaborazione artistica di Marinella Anaclerio. E infine, una conferma, quella con Europa Incanto che ha coinvolto più di cinquantamila studenti in sette regioni d’Italia e più di cento attori in diversi cast. L’ambizioso progetto, ideato da Nunzia Nigro, porta l’ope- ra lirica prima nelle scuole italiane e poi a teatro con lo scopo di formare giovani e preparati futuri spettatori. Novità per il Teatro Eliseo, l’undi- cesima edizione del format teatrale che cambia la Storia ‘Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia® Colpevole o innocente di Elisa Gre- co’ ovvero La Storia a Processo! con appuntamento l’11 febbraio e il 15 marzo.

