Ritorna anche quest'anno l'ABBONATALE, la speciale proposta natalizia del Teatro di Roma per condividere assieme la magia del Natale, a teatro.Una card a scalare, utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo, che dà la possibilità di scegliere tra oltre 30 spettacoli e più di 150 artisti in scena all'interno dei cartellonidi Teatro Argentina e Teatro India per la stagione 2018/2019.Torna anche questo Natale la vantaggiosa proposta dell'ABBONATALE, la card del Teatro di Roma per andare a teatro durante le feste, e oltre: la carta dà la possibilità di vedere gli spettacoli compresi nei cartelloni di Teatro Argentina – Teatro di Roma e Teatro India – Teatro di Roma per tutta la stagione 2018/2019 (esclusi soltanto il 31 dicembre e i concerti dell'Accademia Filarmonica Romana). Acquistabile direttamente ai botteghini del Teatro Argentina e del Teatro India al costo di 50€, l'Abbonatale è utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo fino ad esaurimento dell'importo e permette di ottenere 2 ingressi al Teatro Argentina o 4 ingressi al Teatro India, scegliendo fra oltre 30 spettacoli e più di 150 artisti in scena.La scelta del giorno, del posto e del teatro può essere fatta direttamente presso le biglietterie dei teatri anche la sera stessa, oppure on-line su libertinacard.it, secondo la disponibilità dei posti. La card non è ricaricabile. Assieme alla card verrà fornito un codice prenotazione per riservare gli spettacoli. Prenotando on-line è possibile stampare il proprio biglietto e accedere direttamente alla sala.Da sapereCopenaghenfino al 16.12Copenaghen con Abbonatale Card.Un thriller politico a tre voci, che indaga l'incontro avvenuto nel 1941 nella Danimarca occupata dai nazisti fra i fisici, il danese Niels Bohr, e il tedesco Werner Karl Heisenberger, al cospetto della moglie del primo, Margrethe.Tre mostri sacri della scena teatrale, ancora una volta insieme sul palcoscenico del Teatro Argentina.Lo spettacolo continua le repliche fino a domenica 16 dicembre.Inizia subito ad usare la tua Abbonatale Card.Info utiliTeatroArgentinaLargo di Torre Argentina, 52