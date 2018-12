Ultimo aggiornamento: 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver aver incantato decine di milioni di spettatori in 200 città di 25 paesi, reduci da un successo planetario, arrivano per la prima in Italia The Illusionists: Direct from Broadway. Un travolgente spettacolo di magia sui generis con le straordinarie performance dei sette illusionisti più abili e rinomati al mondo, che dal 23 al 27 gennaio sarà in scena al Teatro Ciak di Milano e dal 31 gennaio al 3 febbraio al Palalottomatica di Roma. Un cast formato dalle più grandi celebrità della magia, dell’illusionismo e del trasformismo, grandi illusionisti, professionisti, che mantengono in auge il culto della magia: Andrew Basso, Enzo, Yu Ho-Jin, Sos&Victoria, James More, Luis De Matos e Kevin James sono i protagonisti di uno spettacolo di varietà, ricco di numeri di prestigio, colpi di scena, effetti speciali e di sorprese che vi lasceranno a bocca aperta.C’è anche un mago italiano nel cast, Andrew Basso. Torna a Milano e Roma per giocare in casa. Noto al pubblico con l’appellativo di The Escapologist, è considerato il successore di Harry Houdini e conosciuto per le sue doti di escapologo (colui cioè che ha la particolare abilità di liberarsi da costrizioni fisiche e ambientali in tempi record). Da bambino si cimentava nel presentare i suoi spettacoli da illusionista a scuola. Diventato un mago di fama mondiale, l’artista italiano abbraccia di volta in volta pubblici diversi, conquistando i palchi e le arene più prestigiose di tutto il mondo, dalla Sydney Opera House all’Hammersmith Apollo di Londra all’Arena di Verona.Tra i protagonisti dello spettacolo c’è anche James More, conosciuto come The Deceptionist: un vero e proprio fenomeno della magia 2.0, che con i suoi video vanta più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Grazie al suo abile utilizzo del web, James si rivolge ad un pubblico variegato, coinvolgendo anche le nuove generazioni. L’illusionista inglese è noto anche per la sua partecipazione alle semifinali live Britain’s Got Talent. Dopo un tour sold-out in Russia con il suo spettacolo “Theatre of illusion”, James è diventato il primo mago britannico nella storia ad apparire nella famigerata strada di Broadway.Luis De Matos, in arte The Master Magician, di origini portoghesi, conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria capacità di ammaliare il pubblico con impressionanti e sconvolgenti numeri. Noto ai più come il mago più giovane ad aver ricevuto, nel 2013, il “David Devant Award” dall’organizzazione britannica The Magic Circle. E’ stato nominato dall’Accademia delle Arti Magiche di Hollywood come Magician of the year. Il suo curriculum vanta la pubblicazione di articoli e libri rivolti a un pubblico di qualsiasi genere, anche a chi si approccia al mondo della magia per la prima volta. È tra i fondatori di The Essential Magic Conference, la prima conferenza online per i professionisti del settore; è proprio grazie a questa iniziativa che ha ricevuto il Magic Castle da Hollywood.Enzo, The Unforgettable, è diventato una star della magia quando era ancora un bambino: da enfant prodige, a soli 11 anni ha tenuto il suo primo spettacolo in veste di illusionista e all’età di 26 anni ha debuttato sul palco del famoso Casino de Paris; in Francia è considerato il “mago della nuova generazione”. Tra le tante passioni, coltiva lo studio della psicologia e del paranormale: interessi che lo avvicinano al mondo della magia con una maggiore consapevolezza. Grazie alla sua esibizione nel programma France’s Got Talent, inizia ad avere maggior notorietà ai più tanto che con lo spettacolo Le Plus Grand du Monde ottiene un gran riscontro di pubblico.Dalla Corea Yu Ho-Jin, a.k.a. The Manipulator: presenterà dei numeri che si differenziano per uno stile poetico, delicato e romantico, di grande suggestione, di chi riesce a cogliere nella magia il suo lato più dolce e armonioso. Durante la sua carriera, grazie all’allenamento e alla dedizione verso la manipolazione delle carte è riuscito ad ottenere il prestigioso titolo di campione del mondo, oltre a tanti altri successi e apparizioni in pubblico che lo hanno consacrato come una vera e propria celebrità mondiale.Anche Kevin James, conosciuto come The Inventor: grazie alla sua vocazione recitativa e alla passione per la commedia, è considerato come il miglior artista visivo a livello mondiale. Proprio per questi motivi è molto popolare su YouTube e sulle reti di 89 paesi. Ha calcato i palchi dei più grandi teatri di tutto il mondo, tra cui il casinò di Las Vegas e il Crazy Horse di Parigi; ha avuto l’occasione di esibirsi per i reali di Monaco, il Principe del Bahrainm e il Sultano di Dubai, nonché per il Presidente Obama. Nel 2004 riceve il Creative Fellowship Award dell’Academy of Magical Arts and Sciences di Hollywood e il premio Stage Magician of the Year. Grazie ai tanti riconoscimenti e le apparizioni in pubblico, molte delle sue idee hanno riscosso successo nelle esibizioni di altri prestigiosi e importanti maghi, tra i quali Mark Wilson, David Copperfield, Penn & Teller, Dough Henning e in numerosi film.Nel cast spiccano anche i nomi di Sos&Victoria, alias The Transformationist, icone del trasformismo che si coniuga alla moda e al fashion design e maestri del quick change: hanno reinterpretato la magia in chiave moderna, attraverso un mix di numeri in cui coniugano moda, giochi di prestigio e arte scenica. Inoltre lo stilista Sos Petrosyan ha dato vita ad un’intera linea haute couture, rivoluzionando dunque la tradizionale capacità artistica perfomativa di Quick Change. I due artisti si esibiranno in uno spettacolo di trasformismo che prevede 16 cambi in soli 120 secondi: è con questo numero che hanno vinto, per due volte, il Wizard Trophy e per quattro volte il Guinness World Record.Il cast di The Illusionists: Direct from Broadway, formato dalle più grandi celebrità della magia, dell’illusionismo e del trasformismo, è pronto ad esibirsi dal vivo al pubblico italiano, per la prima volta, in 9 spettacoli all’insegna delle grandi emozioni della magia, del trasformismo e dell’illusionismo live.