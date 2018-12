Ultimo aggiornamento: 18:08

Non prendete impegni per questo Santo Stefano, perché il Teatro Belli ha già pensato a come farvi divertire!Dal 26 dicembre infatti andrà in scena in prima nazionale la divertentissima commedia di Dario Fo CHI RUBA UN PIEDE è FORTUNATO IN AMORE, con un cast d’eccezione: Antonio Salines, Francesca Bianco, Roberto Tesconi, Germano Rubbi, Fabrizio Bordignon, Susy Sergiacomo e Giuseppe Cattani, diretti da Carlo Emilio Lerici. La rivisitazione del mito di Apollo e Dafne offre lo spunto comico per una delle più celebri farse di Dario Fo. Due imbroglioni rubano un piede alla statua di Mercurio e lo seppelliscono nel terreno dove si sta edificando un grosso complesso edilizio. I due imbroglioni, travestiti da finti archeologi, chiedono al costruttore di elargirgli una bella sommetta per far sparire il piede. Nel garbuglio si inserisce Dafne, moglie del costruttore e amante di un suo collaboratore, della quale il tassista si innamora...Lo spettacolo sarà in scena fino al 6 gennaio, compresa la serata di Capodanno, con una speciale doppia replica: alle 19.00 per un rinfresco con gli attori a fine spettacolo, prima di andare a fare il cenone, e alle 22.00, per festeggiare insieme la mezzanotte con brindisi, lenticchie e cotechino. In tutto il periodo natalizio sarà possibile acquistare lo speciale abbonamento “Belli/Christmas”, che al prezzo di 20 €, consentirà l’ingresso a quattro spettacoli della stagione del Teatro Belli. Senza dimenticare le Fidelity Card che consentono di assistere agli spettacoli a prezzo favorevolissimi (15 € - 30 € - 60 €). Insomma, al Teatro Belli sono previste tante opportunità per scegliere un regalo di Natale diverso dal solito.Il 2019 sarà, inoltre, un anno significativo per il Teatro Belli: rilevato da Antonio Salines nel 1969, che da allora lo dirige ininterrottamente, compirà, proprio con l’anno nuovo, cinquant’anni di storia.Dopo il grande inizio con la divertente farsa di Dario Fo si continua con una serie di titoli di eccezione: andrà in scena MARUZZA MUSUMECI, con Pietro Montandon, regia di Daniela Ardini, dal romanzo di Andrea Camilleri. Si continua poi con l’atteso ritorno in teatro di Flavio Bucci con il testo autobiografico E PENSARE CHE ERO PARTITO COSì BENE, per la regia di Marco Mattolini, il racconto della vita e della carriera del grande artista. Poi sarà il turno di VIVA LA VIDA!, su Chavela Vargas e Frida Kahlo, con Francesca Bianco ed Eleonora Tosto, alla chitarra Matteo Bottini, regia di Carlo Emilio Lerici.Antonio Salines sarà interprete del monologo IL GOBBO DI NOTRE DAME, il romantico canto d’amore di Quasimodo per Esmeralda, e poi lo vedremo dirigere NEUROTANDEM, di Silvano Ambrogi, con Riccardo De Francesca e Eleonora Zacchi, alle prese con una coppia immersa nella nevrosi delle proprie abitudini. Si continua con Barbara Bovoli, che nell’atto unico LUNA Gli italiani visti dalla Luna ci racconta la storia di una donna immigrata in Italia, con la messa in scena di Fausto Costantini; e poi con il thriller psicologico HOTEL POE, Riccardo Bàrbera e Antonio Conte, con la regia di Claudio Boccaccini,. Dopo il successo delle scorse edizioni IL DOPPIATTORE, scritto e diretto da Angelo Maggi, con Vanina Marini, sul mondo del doppiaggio. Il Teatro Belli si tinge poi di “civiltà” con la rassegna di Teatro Civile DIRITTI AL BELLI, a cura di Valentina Martino Ghiglia e Francesca Romana Miceli Picardi. Poi ORPHANS, di Lyle Kessler, con Vincent Papa, Mattia Fiorentini e Edoardo Trentini, regia Danny Lemmo, la storia di due fratelli orfani, LA SIGNORA SANDOKAN, di Osvaldo Guerrieri, con Viola Pornaro, regia Francesco Sala, la storia poco conosciuta della moglie di Emilio Salgari, LA ROSA NON CI AMA, di Roberto Russo con Gianni De Feo e Cloris Brosca, regia Gianni De Feo, sull’assassinio di Maria D’avalos da parte di Carlo Gesualdo, la commedia hi-tech GIOCO DI RUOLI, scritta e diretta da Donatella Petricca. con Luciano Damasi, Maria Grazia Genua, Daniele Giannini, Gianluca Girbino, Rosalba Iannone e Donatella Petricca. Sarà poi la volta di TUTTI SULLA GIOSTRA! scritto e diretto da Tonino Tosto, con Susy Sergiacomo e Eleonora Tosto, sulla vita della grande artista Gabriella Ferri, ed infine MIRA LA DINDONDELLA, un omaggio ad Achille Campanile scritto e diretto da Magda Mercatali. Grande attenzione anche agli spettatori più piccoli, con THE GINGERBREAD MAN di ExtraTeatro mentre le prime domeniche del mese BELLI AL BELLI, I sonetti di Giuseppe Gioachino Belli letti dalle grandi voci del doppiaggio italiano.