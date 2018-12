Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atteso debutto al Teatro Argentina di Questi fantasmi!, il capolavoro di Eduardo De Filippo che, dopo due stagioni di successi in tutt’Italia, arriva a Roma dal 18 dicembre al 6 gennaio, con recite straordinarie a Natale e Capodanno. Lo mette in scena la Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi, che continua il suo rigoroso lavoro per valorizzare l’immenso patrimonio di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiana. A firmare la regia un autorevole e rigoroso regista come Marco Tullio Giordana. Nel cast, che unisce diverse generazioni di attori, ci sono tra gli altri Gianfelice Imparato, nel ruolo di Pasquale Lojacono, affiancato da Carolina Rosi (Maria, sua moglie), Nicola Di Pinto e Massimo De Matteo.Chiediamo a Carolina Rosi e a Gianfelice Imparato: qual è l’attualità di Questi fantasmi!?È un testo che non teme il trascorrere degli anni, perché è impostato su di una vicenda d’amore e di sentimenti universali, senza tempo. Le commedie di Eduardo parlano di noi, ecco perché toccano la mente e il cuore.Questi fantasmi! è tra le prime opere di Eduardo rappresentate all’estero e ha raccolto unanimi consensi in tutto il mondo, come si può spiegare?La scrittura di Eduardo è un patrimonio universale, riesce a mettere insieme la comicità, il paradosso e il sentimento: siamo di fronte allo straordinario meccanismo di un testo sempre in perfetto equilibrio.È un classico di Eduardo. In questo allestimento quali sono le novità?È un classico sempre attuale per le tematiche universali che tocca. Marco Tullio Giordana ha accettato, con grande generosità, di dirigere la Compagnia di Luca e ha realizzato una splendida regia senza modificare le parole di Eduardo e allo stesso tempo è riuscito a restituire al testo tutta la sua modernità.Da sapereNatale con EduardoRepliche straordinarie 25 e 26 dicembre e 1° gennaio a prezzi speciali! Fino ad esaurimento posti disponibiliE la notte del 31 … spettacolo e cenone di Capodanno!PER INFORMAZIONIcommunity@teatrodiroma.net www.teatrodiroma.net