© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione del Teatro Ambra Jovinelli prosegue nel segno del successo. L’ottavo anno di gestione e il nono cartellone artistico dell’attuale direzione ad oggi confermano una crescita straordinaria. Il merito è soprattutto di una gestione attenta e consapevole nelle mani della direttrice artistica Fabrizia Pompilio.Anche per le feste natalizie l’Ambra propone una programmazione all’insegna del buon umore, in compagnia di grandi artisti. Dal 12 al 23 dicembre, Maria Amelia Monti porta in scena per la prima volta in Italia la più famosa detective nata dalla penna di Agatha Christie, Miss Marple, con lo spettacolo Giochi di prestigio. L’adattamento di Edoardo Erba e la regia di Pierpaolo Sepe valorizzano il testo con originalità, senza intaccare l’inconfondibile spirito di Agatha Christie.Dal 26 dicembre al 7 gennaio torna sul palcoscenico romano Angela Finocchiaro con Ho perso il filo. Uno spettacolo, presentato come “una commedia, una danza, un gioco, una festa”, dove l’attrice, in veste inedita, si mette alla prova per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro. Lo spettacolo sarà in scena anche per la serata di San Silvestro, con inizio alle ore 21:45. A mezzanotte brindisi insieme alla compagnia con il Dirupo di Andreola, l’unico prosecco ad aver ricevuto 3 bicchieri Gambero Rosso 2019. Inoltre sarà offerto un piccolo buffet da gustare immersi in una accogliente atmosfera natalizia.La programmazione prosegue con un cartellone ricco di sorprese e di novità tra cui un horror in piena regola: Dracula. Si tratta della riscrittura teatrale di un classico della letteratura da parte di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi. Protagonisti saranno Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini, che curerà anche la regia. Lo spettacolo sarà in scena dal 3 al 14 aprile 2019.Grande novità della stagione è, infine (chiuderà, infatti, il cartellone della stagione 2018-2019), la prima produzione a firma dell’Ambra Jovinelli, Le Regole per vivere, in scena dall’8 al 19 maggio 2019, commedia prodotta per la prima volta da National Theatre di Londra, apprezzatissima dal pubblico e dalla critica. La commedia nasce da un felice incontro con un gruppo di attori di incredibile talento che ha conquistato il pubblico dell’Ambra Jovinelli nella scorsa stagione per l’interpretazione dello spettacolo Le prénom: Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Orietta Notari, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò diretti da Antonio Zavatteri.La cardTorna la Merry JovinelliTornano le festività ed immancabilmente anche quest’anno il teatro Ambra Jovinelli ripropone la sua card natalizia, la Merry Jovinelli. La proposta, che negli anni ha visto crescere il proprio successo ed è andata consolidandosi, offre 4 ingressi utilizzabili liberamente fino a fine stagione, nelle modalità che ognuno preferisce: due persone per due spettacoli, una persona per quattro spettacoli, quattro persone per uno spettacolo...In questo modo viene lasciata la massima libertà di scelta e la carta può avere un utilizzo realmente personalizzato. Un’idea perfetta anche come regalo da mettere sotto l’albero per una persona importante.