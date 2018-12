Ultimo aggiornamento: 17:11

È iniziata con grande successo la stagione 2018/2019 dell’Off/Off Theatre, il teatro gioiello della Capitale nella storica Via Giulia, diretto da Silvano Spada e, da gennaio a maggio 2019, ancora 20 spettacoli di prosa, ma anche cinema, concerti ed eventi.Dopo la prima parte della stagione e gli Off/Off Spettacoli di Natale - Sex, Il Laboratorio della vagina, Uno spettacolo eterosessuale e Incinto - dal mese di gennaio la programmazione proseguirà con Il Giovane Criminale da Jean Genet con Salvatore Striano, uno degli attori più interessanti della scena italiana (8-13 gennaio). A seguire, Massimo Poggio in Scusate se parliamo d’amore, il teatro di Raymond Carver: coppie in crisi, matrimoni, separazioni, violenze domestiche, figli e famiglia (15-20 gennaio). Per la prima volta in Italia, spettacoli dagli Stati Uniti in On stage festival – l’America è di scena (21-27 gennaio); Neverending, con Barbara Altissimo (29 gennaio); C’era una volta il teatro nelle cantine, con Pierfrancesco Poggi (30 gennaio); Condannato a morte, da Victor Hugo, con Gianmarco Saurino (31 gennaio- 3 febbraio); La missione di Rasputin, di Géza Szőcs (4 febbraio); Io, Caravaggio, protagonista Cesare Capitani che racconta il Caravaggio che amò uomini e donne, frequentò prostitute, malfattori e vagabondi (12-17 febbraio). Dario Ballantini in Petrolini (19-24 febbraio); Fiona May in la Maratona di New York, di Edoardo Erba (26 febbraio – 3 marzo); Gianni De Feo in Tangeri di Silvano Spada: Federico García Lorca, Miguel de Molina, uno spettacolo musicale sull’omosessualità nella Spagna degli anni ‘30 (5-10 marzo). Agamemnon di Ghiànnis Ritsos, regia Enrico Frattaroli (12-14 marzo); Truman Capote con Gianluca Ferrato (15-17 marzo); Loose Ends - Giovani Sospesi, di Gauvain, con Jacopo Olmo Antinori, Marina Occhionero, Edoardo Purgatori (19-31 marzo); a grande richiesta, torna L’effetto che fa, scritto e diretto da Giovanni Franci, spettacolo sul più spaventoso caso di cronaca avvenuto a Roma negli ultimi anni: l’omicidio del giovane Luca Varani (2-7 aprile). La pacchia è finita, di Anne-Riitta Ciccone, regia Lorenzo D’Amico De Carvalho (9-11 aprile); l’evento Alla ricerca del tempo perduto da Marcel Proust con Duccio Camerini (12-14 aprile); Carlotta Proietti in uno spettacolo musicale, per la regia di Gigi Proietti (16-28 aprile); Non sono una donna, teatro documento con Andrea Baldestein, transgender da donna a uomo (30 aprile). In the ghetto con Luca Ravenna, spettacolo comico sul rapporto uomo-donna (2-3 maggio); Fullin legge Fullin, con Alessandro Fullin (4-5 maggio). Antropolaroid di e con Tindaro Granata (7-12 maggio); Modern Family 1.0, con Annagaia Marchioro e Virginia Zini: l’omosessualità femminile con un linguaggio ironico e divertito (14-19 maggio).Per il Cinema la rassegna dedicata a Rainer Fassbinder a cura di Enzo Aronica, (5-10 febbraio ore 21); ll Bullismo, rassegna di film sul bullismo, progetto rivolto alle scuole, a cura di Massimiliano Di Lodovico; Autoritratti di protagonisti del Cinema, a cura di Caterina D’Amico e Adriano De Santis, con gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia interpreti di vicende ed eventi dalle autobiografie di Giancarlo Giannini, Maurizio Nichetti, Franca Valeri, Piero Tosi e Alfredo Bini (5-10 febbraio ore 17). E ancora cinema con la Rassegna cinematografica di Inediti LGBT a cura di Francesco Marzano ogni mese dal 9 al 15 maggio. Infine, Concerti di musica classica in collaborazione con il Conservatorio Nazionale di Santa Cecilia; Il fischio magico con la concertista internazionale Elena Somaré, (25 marzo) e ancora concerti di musica jazz, pop ed etnica. Tra gli eventi, Sette emozioni, incontri mensili di Psicoplay, con Ottavio Rosati. E, tutte le sere, dopo gli spettacoli, l’ Off/Off Bistrot, drink and food.