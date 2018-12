Ultimo aggiornamento: 17:53

Sono passati otto mesi dalla prima rappresentazione di Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel all’Auditorium Conciliazione di Roma e oltre 195.000 spettatori hanno già assistito allo spettacolo. Un successo straordinario che ha permesso allo show, da molti visto agli inizi come una semplice scommessa, di divenire permanente.Anche Roma quindi, come tutte le grandi capitali europee, ha finalmente il suo permanent show, che arricchisce l’offerta culturale della città con un’attrazione unica e che rappresenta un nuovo format di entertainment. E a costituire il permanent show della capitale non poteva che essere Giudizio Universale, successo non solo di pubblico ma anche di critica, con oltre cento testate in Italia e nel mondo ad averne parlato.Proprio grazie alla grande eco della stampa internazionale, il successo dello spettacolo ideato da Marco Balich con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani e realizzato da Artainment Worldwide Shows va oltre i confini nazionali ed è già stato richiesto all’estero, da diversi Paesi. Lo show, quindi, pur rimanendo stabile a Roma avrà l’opportunità di compiere un passo ulteriore trasformandosi nel primo permanent show “Made in Italy”. Lo spettacolo ha per protagonista un capolavoro dell’arte, radice dell’identità storica e artistica italiana: la Cappella Sistina. Alla tradizione di un’attrazione unica e che è simbolo di Roma e dell’Italia nel mondo, si è, però, perfettamente combinato un modello di show assolutamente nuovo, basato sull’utilizzo innovativo della tecnologia più avanzata e della performance teatrale. Il risultato è stato riuscire ad attrarre un numero sorprendente di spettatori, sia italiani (78%) che stranieri (22%) provenienti da Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Svizzera, Usa, Sud America e Asia. Si tratta di appassionati dello spettacolo dal vivo e di grandi eventi, amanti dell’arte, studenti, e naturalmente i turisti che visitano Roma. Lo spettacolo è, inoltre, affiancato da un importante progetto didattico su scala nazionale, realizzato grazie alla Fondazione Bracco e F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. La prima edizione del progetto ha saputo coinvolgere 22.869 studenti in soli tre mesi e per la seconda edizione dovrebbero essere 50.000. Il format Giudizio Universale si propone anche come nuovo modello di interazione tra cultura e azienda.Lo speciale successo degli eventi corporate – circa uno ogni due settimane – disegna una sinergia possibile del nostro patrimonio culturale con le esigenze delle aziende e le connessioni con i tour operator mondiali che lavorano su Roma apre a una progettualità internazionale anche per lo spettacolo italiano, oltre che per il nostro patrimonio artistico. A questo si aggiunge la felice complementarietà con la visita alla Cappella Sistina originale. Il pubblico ha, infatti, molto apprezzato – nel periodo estivo - la possibilità di abbinare il biglietto per lo show alla visita notturna della Cappella Sistina e ai Musei Vaticani, con la proposta “Un venerdì in bellezza”.Attento e curato anche il rapporto con il pubblico: le indagini sul gradimento degli spettatori hanno rilevato che per l’81% lo show ha superato le loro aspettative, il 71% vorrebbe rivedere lo show, il 90% non ha mai visto uno show simile prima, il 73% ha imparato qualcosa di nuovo. Giudizio Universale è prodotto da Artainment Worldwide Shows, che nasce nel 2016 con l’obiettivo di proporre un modo inedito di comunicare e vivere l’arte: live show di nuova concezione, in grado di mettere in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo.Lo show è stato ideato da Marco Balich, Direttore Artistico e Produttore Olimpico, oltre 20 Cerimonie Olimpiche al suo attivo e una professionalità nella produzione di mega-eventi riconosciuta in tutto il mondo. Fra le sue esperienze si ricordano la Direzione Artistica del Padiglione Italia e l’ideazione dell’iconico Albero della Vita a Expo Milano 2015, oltre alle Cerimonie Olimpiche di Torino 2006, Sochi 2014 e Rio 2016. È stato premiato per il suo lavoro con un Emmy Award, una Targa Speciale del Presidente della Repubblica Italiana e un Compasso d'Oro.Da ricordare, infine, un elemento fondamentale di Giudizio Universale e del suo successo: le voci, tutte di grande prestigio. Oltre a quella di Pierfrancesco Favino per Michelangelo –, sono di Sonia Scotti per la voce della Bibbia, Luca Biagini per Clemente IV, Ennio Coltorti per Giulio II, Franco Mannella per il Camerlengo. I performer che fisicamente si alterneranno sul palco sono invece Valentino Infuso, Eugenio Di Fraia, Francesco Cordella, Pietro Rebora, Rimi Cerloj, Danilo Monardi, Giacomo Corvaia, Desirè Balena, Federica Scaramella, Manuel William Rapicano, Alessandro Covarelli. Il suggestivo main theme musicale è di Sting. A permetterlo è la nuova Gift Card per Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel, che garantisce 2 ingressi open validi per il settore Immersive, con data e posto a scelta.Per le repliche infrasettimanali (escluse quelle serali), il costo della Card è di 52 €, per le repliche serali e del weekend è di 64 €.Le Gift Card sono disponibili anche nei tagli da 4 ingressi e Family Card, per un regalo dedicato a tutta la famiglia.