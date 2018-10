Maker Faire 2018, Robot-Bug, un cervello per sei zampe

Cervello elettronico e zampe meccaniche. Si chiama Robot-Bug «il progetto robotico destinato ad applicazioni education per entrare nel mondo robotics in movimento» spiega Filippo Mariotti di Conrad Elettronics. L’innovazione proposta da questo prototipo presente tra gli stand di Maker Faire 2018, riguarda la mobilità.



Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non le classiche ruote, ma sei zampe, che si muovono grazie all’implementazione di 18 servo-motori indipendenti, con tecnologia Arduino «che noi abbiamo sviluppato, attraverso una scheda di controllo che permette la massima libertà di movimento». Ed infatti le applicazioni dei robot sono sempre più estese anche a situazioni d’intervento pericolose per l’uomo, «come nel caso di ispezioni in cunicoli inaccessibili per l’uomo o per un robot su ruote». La versatilità di questi robot di nuova generazione è resa possibile esclusivamente dal cervello elettronico, che può essere programmato a seconda delle esigenze «in un’ottica open source infatti, la scheda-cervello è pensata per essere la base da cui partire, rispettando solo dei limiti minimi».