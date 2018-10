MakerFaire 2018 in numeri: 100mila metri quadrati per oltre 700 progetti

I numeri sono un indicatore distante, a volte algido, ma dicono sempre la verità. Così, per assumere la rilevanza che ha raggiunto Maker Faire Rome – The European Edition, in programma dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma, “dare i numeri” è un esercizio dovuto.

LEGGI ANCHE: Maker Faire, la festa che racconta il futuro alla Fiera di Roma

La sesta edizione della Fiera punta ad accogliere un numero di visitatori sensibilmente maggiore rispetto alle oltre centomila presenze della tre giorni nel dicembre 2017. Nel 2013, all'Auditorium Parco della Musica, furono 35 mila. In soli 5 anni le presenze si sono triplicate. Di queste, 25mila saranno gli studenti che durante l'Educational Day (la mattina del venerdì) potranno visionare in anteprima le innovazioni in mostra nei 7 padiglioni della Fiera di Roma, per oltre 100mila metri quadri di esposizione.



Settecento i progetti selezionati da 61 Paesi nel Mondo, su oltre mille arrivati alla Call for action, per un numero di innovazioni che oltrepassa agevolmente il migliaio. Un intero padiglione dedicato al tema dell'economia circolare, un altro dedicato all'Agri-food, in cui intervengono enti di ricerca e università: 25 gli atenei e 55 le scuole presenti da oltre 5 nazioni europee, tra cui Grecia, Ungheria e Romania, per una fiera che guarda agli innovatori del futuro. A loro è dedicata l'area Kids: 10mila metri quadrati in cui i bambini dai 4 ai 15 anni potranno imparare il coding divertendosi, con animazioni e laboratori pensati per loro. Inoltre, centinaia i workshop e i seminari sulle tematiche più disparate, dall'IoT alla blockchain, all'agrifood, ai sensori digitali, alla cibersicurezza.

I numeri non diranno tutto, talvolta, ma possono essere una chiara fotografia del valore di Maker Faire Rome – The European Edition, la maggiore fiera europea dei maker e dell'innovazione. In questo, in Italia siamo i numeri uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA