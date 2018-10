Maker Faire 2018, da oggi a domenica torna a Roma la fiera dell'innovazione più grande d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aiutare il pianeta con l'economia circolare. Dare impulso alle piccole e medie imprese. Vendere soluzioni alle grandi aziende. Divertirsi. Mai come oggi il concetto di maker è stato relativo. La definizione dipende dal contesto, perché se nel 2018 il termine Maker Faire è ormai comune a tutto il mondo, la sostanza è differente: il maker italiano, oggi, è cosa ben diversa da quello americano, e ancor di più da quello cinese. Roma, che quest'anno ospita per la sesta volta la fiera dell'innovazione più grande d'Europa, diventa così portatrice non solo delle idee, ma di un'idea in particolare: quella che caratterizza la nostra economia e il nostro sguardo al futuro. Ecco perché, sfondato il limite delle 100 mila presenze l'anno scorso, l'edizione 2018 della kermesse ha il dovere di non guardare più solo ai numeri (che sono già da record), ma allo spirito stesso della manifestazione. «Non ha più senso parlare di artigianato digitale - spiega Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino e organizzatore di Maker Faire Rome - dobbiamo pensare in grande e considerare le invenzioni che vengono presentate come il primo passo dell'ascesa di aziende giovani e innovative». Di strada, da quella prima edizione del 2013, ne è stata fatta parecchia, e «l'obiettivo che ci eravamo posti è stato raggiunto: abbiamo portato l'evento romano ai livelli di quelli californiani e cinesi». Ora bisogna capire quella ancora da percorrere, cosa che gli altri Paesi sembrano avere ben chiara. «Maker Faire Rome ha due anime: una professionale e una più orientata all'educazione. E forse cominciano a stare un po' strette insieme. In Italia c'è un ecosistema virtuoso di innovazione: i nostri maker devono essere più ambiziosi». Il percorso è ancora lungo: passa per Roma, ma non deve fermarsi qui.