Maker Faire, due giovani creativi tra futuro e vintage: una serra automatica, un amplificatore a valvole e un device ispirato da Star Trek

Per la seconda volta al Maker Faire Rome, tornano i Rock 'n' Nerd, una coppia di giovani makers, 15 e 16 anni appassionati di elettronica, robotica, programmazione, politica, ma soprattutto di musica. I Rock 'n' Nerd hanno portato alla fiera virtuale una serie di invenzioni, visto che sono molto creativi e prolifici, che hanno rivisto e riadattato.

"Dopo tanti mesi di lockdown, siamo grati che la Maker Faire ci abbia consentito di partecipare. È così che abbiamo deciso di riportare, rinnovandoli, alcuni dei nostri vecchi progetti, che tanto ci hanno fatto divertire e altrettanto ci ha allietato vederli osservare dalle facce curiose dei visitatori" raccontano i due makers Mattia D'Angelo, studente di liceo classico di Roma e Giulio Gaetti, liceo scientifico "noi condividiamo idee e conoscenze tecniche al fine di sviluppare dei progetti nel migliore dei modi".

La coppia è presente a MF20, con due progetti realizzati in condivisione. "Una serra 2.0, completamente automatica, che si autogestisce, legge quando la pianta ha bisogno di acqua e luce, ed è stata sviluppata con Arduino" racconta Mattia, mentre il compagno ha portato un amplificatore valvolare completamente costruito in casa, che si basa su una tecnologia in voga negli anni 60-70. "Con l'avvento del transistor sono cadute in disuso ma hanno delle potenzialità superiori rispetto ai transistor" spiega Mattia D'Angelo "la qualità audio è strabiliante, di netto superiore a qualsiasi altro amplificatore a transistor, è un connubio tra vintage e moderno" E poi hanno portato un Tricorder "un contenitore con una serie di sensori che sono in grado di dare un responso visivo delle loro letture in modo semplice" ispirato alla serie televisiva Star Trek.

