Maker Faire 2022, Tagliavanti: «L’innovazione per le sfide epocali». All'Ostiense il polo "delle novità"

È durato dieci anni il lungo percorso dell’innovazione messo in moto dalla MFR nel 2013. Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, spiega in che modo la kermesse ha cambiato volto rispetto alla prima edizione. «All’inizio era innovazione solo per alcuni», dice, «oggi è innovazione per tutti. Ai maker si sono aggiunti pian piano il mondo della ricerca e quello delle imprese, che hanno individuato nell’innovazione un elemento chiave della competitività. E alla fine sono arrivate le famiglie, che ogni anno vivono questa tre giorni come una grande festa».

LA KERMESSE

Una festa che ha trasformato il quartiere Ostiense in un polo dell’innovazione della capitale. Anche se, precisa Tagliavanti, la MFR non è la sola protagonista di quell’area. «L’Eni ha fatto un grande lavoro di riqualificazione – spiega il presidente – c’è un’università, ci sono degli acceleratori, c’è il Talent Garden. La nostra partecipazione mette in atto molte contaminazioni che contribuiscono a rendere l’Ostiense il quartiere “delle novità”».

Novità che oggi, se usate in modo corretto, possono traghettarci fuori da un periodo storico complesso e delicato. «Oggi siamo tutti chiamati a sfide epocali», spiega Tagliavanti. «E la tecnologia può aiutarci a risolverle. L’importante è che al centro dell’innovazione ci siano sempre gli uomini, perché ciò che non è pensato per loro – conclude - non è un’innovazione utile».